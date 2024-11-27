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بري يعلن طي صفحة تاريخية كانت الأخطر على لبنان
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https://sarabic.ae/20241127/دراسة-تكشف-تأثير-القهوة-على-تركيب-بكتيريا-الأمعاء-1095237790.html
دراسة تكشف تأثير القهوة على تركيب بكتيريا الأمعاء
دراسة تكشف تأثير القهوة على تركيب بكتيريا الأمعاء
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن طريقة تأثير تناول القهوة بصورة منتظمة على أمعاء الإنسان، إذ تسهم في زيادة عدد أنواع معينة من البكتيريا. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T09:54+0000
2024-11-27T09:54+0000
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أجرى الدراسة فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن، حسبما ذكر موقع "ريسيرش غيت" البحثي.وشارك في الدراسة 77 ألف متطوع من مختلف بلدان العالم، حيث شاركوا بمعلومات عن النظام الغذائي اليومي لكل منهم.وركز الباحثون في دراستهم على عادات شرب القهوة يوميا، وتحليل تلك البيانات بصورة عامة بعد ربطها بنتائج تحليلات خاصة بتركيب الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم.وبحسب الدراسة، فإن مستوى وجود البكتيريا داخل أمعاء من يشربون القهوة بانتظام، أعلى 8 مرات من الذين لا يتناولونها بصورة منتظمة.ورغم أن الباحثين لم يحددوا الفوائد الصحية للإنسان من زيادة نسبة بكتيريا الأمعاء، إلى أنهم يعتقدون أن لها تأثيرات إيجابية على صحتهم.
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منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار

دراسة تكشف تأثير القهوة على تركيب بكتيريا الأمعاء

09:54 GMT 27.11.2024
© Getty Images / Stefania Pelfini, La Waziya Photographyالقهوة
القهوة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
© Getty Images / Stefania Pelfini, La Waziya Photography
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة عن طريقة تأثير تناول القهوة بصورة منتظمة على أمعاء الإنسان، إذ تسهم في زيادة عدد أنواع معينة من البكتيريا.
أجرى الدراسة فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن، حسبما ذكر موقع "ريسيرش غيت" البحثي.
وشارك في الدراسة 77 ألف متطوع من مختلف بلدان العالم، حيث شاركوا بمعلومات عن النظام الغذائي اليومي لكل منهم.
صورة لكوب من الشاي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
مجتمع
دراسة: الشاي والقهوة تبعدان عنك المرض الأقسى لشيخوختك
20 سبتمبر, 11:03 GMT
وركز الباحثون في دراستهم على عادات شرب القهوة يوميا، وتحليل تلك البيانات بصورة عامة بعد ربطها بنتائج تحليلات خاصة بتركيب الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم.
وبحسب الدراسة، فإن مستوى وجود البكتيريا داخل أمعاء من يشربون القهوة بانتظام، أعلى 8 مرات من الذين لا يتناولونها بصورة منتظمة.
ورغم أن الباحثين لم يحددوا الفوائد الصحية للإنسان من زيادة نسبة بكتيريا الأمعاء، إلى أنهم يعتقدون أن لها تأثيرات إيجابية على صحتهم.
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