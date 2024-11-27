https://sarabic.ae/20241127/دراسة-تكشف-تأثير-القهوة-على-تركيب-بكتيريا-الأمعاء-1095237790.html
دراسة تكشف تأثير القهوة على تركيب بكتيريا الأمعاء
دراسة تكشف تأثير القهوة على تركيب بكتيريا الأمعاء
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن طريقة تأثير تناول القهوة بصورة منتظمة على أمعاء الإنسان، إذ تسهم في زيادة عدد أنواع معينة من البكتيريا. 27.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-27T09:54+0000
2024-11-27T09:54+0000
2024-11-27T09:54+0000
مجتمع
منوعات
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095237890_0:61:2119:1253_1920x0_80_0_0_9880f175f9d593fccb1132b5180b0ef7.jpg
أجرى الدراسة فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن، حسبما ذكر موقع "ريسيرش غيت" البحثي.وشارك في الدراسة 77 ألف متطوع من مختلف بلدان العالم، حيث شاركوا بمعلومات عن النظام الغذائي اليومي لكل منهم.وركز الباحثون في دراستهم على عادات شرب القهوة يوميا، وتحليل تلك البيانات بصورة عامة بعد ربطها بنتائج تحليلات خاصة بتركيب الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم.وبحسب الدراسة، فإن مستوى وجود البكتيريا داخل أمعاء من يشربون القهوة بانتظام، أعلى 8 مرات من الذين لا يتناولونها بصورة منتظمة.ورغم أن الباحثين لم يحددوا الفوائد الصحية للإنسان من زيادة نسبة بكتيريا الأمعاء، إلى أنهم يعتقدون أن لها تأثيرات إيجابية على صحتهم.
https://sarabic.ae/20240920/دراسة-الشاي-والقهوة-تبعدان-عنك-المرض-الأقسى-لشيخوختك---1092928435.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1b/1095237890_232:0:2119:1415_1920x0_80_0_0_bcde52123de30e86aaa4d33d5959123c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, الأخبار
دراسة تكشف تأثير القهوة على تركيب بكتيريا الأمعاء
كشفت دراسة جديدة عن طريقة تأثير تناول القهوة بصورة منتظمة على أمعاء الإنسان، إذ تسهم في زيادة عدد أنواع معينة من البكتيريا.
أجرى الدراسة فريق من الباحثين في كلية الطب بجامعة واشنطن، حسبما ذكر
موقع "ريسيرش غيت" البحثي.
وشارك في الدراسة 77 ألف متطوع من مختلف بلدان العالم، حيث شاركوا بمعلومات عن النظام الغذائي اليومي لكل منهم.
وركز الباحثون في دراستهم على عادات شرب القهوة
يوميا، وتحليل تلك البيانات بصورة عامة بعد ربطها بنتائج تحليلات خاصة بتركيب الكائنات الحية الدقيقة في أمعائهم.
وبحسب الدراسة، فإن مستوى وجود البكتيريا داخل أمعاء من يشربون القهوة بانتظام، أعلى 8 مرات من الذين لا يتناولونها بصورة منتظمة.
ورغم أن الباحثين لم يحددوا الفوائد الصحية
للإنسان من زيادة نسبة بكتيريا الأمعاء، إلى أنهم يعتقدون أن لها تأثيرات إيجابية على صحتهم.