https://sarabic.ae/20250530/9-مشروبات-سحرية-لإنقاص-الوزن-مفتاحك-للرشاقة-الدائمة-1101141917.html

9 مشروبات سحرية لإنقاص الوزن... مفتاحك للرشاقة الدائمة

9 مشروبات سحرية لإنقاص الوزن... مفتاحك للرشاقة الدائمة

سبوتنيك عربي

هناك كثير من العوامل المختلفة التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار إنقاص الوزن، ويشمل ذلك عدد الوجبات وأنواع الطعام الذي سيتناوله الشخص الراغب في إنقاص وزنه،... 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T15:46+0000

2025-05-30T15:46+0000

2025-05-30T15:46+0000

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وبحسب وسائل إعلام، يقول اختصاصيو التغذية إن "مشروبات إنقاص الوزن المناسبة يمكن أن تساعد في جهود التخلص من الوزن الزائد، ويمكن أن تحدث فرقا كبيرا في النتيجة النهائية على الميزان".مشروبات تزيد الوزنويرجح خبراء التغذية وإنقاص الوزن أن يتم تناول المشروبات التالية باعتدال للمساعدة في خسارة الوزن الزائد بشكل مناسب:الماءوتؤكد اختصاصية التغذية، إيرين بالينسكي-ويد، هذا الأمر قائلة: "شرب كمية كافية من الماء يوميا يعزز ترطيب الجسم، ما يساعد على تحسين مستويات الطاقة والمزاج، كما أن شرب الماء قبل الوجبات يُساعد على الشعور بالشبع، مما يعزز التحكم في كمية الطعام، وربما فقدان الوزن".الشاي الأخضرإن الشاي الأخضر غني بالكاتشين، وهي مضادات أكسدة قوية يعتقد أنها فعالة في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون، وأبرز هذه الكاتيكينات هو غالات الإبيغالوكاتشين EGCG، الذي أُجريت عليه أبحاث كمعزز فعال لعملية الأيض، خاصة عند دمجه مع الكافيين، وهو منشط قد يزيد من حرق السعرات الحرارية.الشاي الأسودمثل الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأسود على الكافيين (نحو 47 ملغ)، وهو منبه يعتقد أنه يزيد من حرق السعرات الحرارية، لكن الشاي الأسود يتميز بغناه بالبوليفينولات، وهي عبارة عن مركبات قادرة على تقليل استهلاك السعرات الحرارية، وزيادة البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتعزيز تكسير الدهون.الحليب الخالي الدسميمكن تحقيق فرقا إيجابيا عند استبدال الحليب الكامل الدسم أو الحليب المقسم إلى نصفين في القهوة اليومية أو مع حبوب الإفطار أو حتى احتساء كوب كامل، بحليب أقل دسما. يحتوي كوب واحد من الحليب خالي الدسم على نحو 80 سعرة حرارية، بينما يحتوي كوب واحد من الحليب كامل الدسم على نحو 152 سعرة حرارية، كما يحتوي الحليب خالي الدسم على 0.2 غرام من الدهون لكل كوب، بينما يحتوي الحليب الأبيض كامل الدسم على 8 غرامات لكل كوب.مشروبات البروتينوتضيف بالينسكي-ويد: "هضم البروتين يتطلب سعرات حرارية أكثر من العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى، لذا فإن التأكد من تضمين كمية كافية منه في النظام الغذائي ربما يؤدي إلى زيادة طفيفة في إجمالي السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم يوميا".عصير الخضراواتيمكن أن يحتوي عصير الفاكهة على نسبة عالية من السكر، لكن عصير الخضراوات الطازج يعد مشروبا رائعا منخفض الكربوهيدرات، كما أن عصير الخضروات غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية للصحة العامة.القهوةتحتوي القهوة على أكبر كمية من الكافيين، بنحو 95 ملغم لكل كوب. وكما ذُكر سابقًا، يُعد الكافيين منبهًا يمكن أن يزيد من حرق السعرات الحرارية. وتحتوي القهوة أيضًا على الثيوبرومين والثيوفيلين وحمض الكلوروجينيك، وهي ثلاثة مركبات معروفة بتأثيرها على عملية التمثيل الغذائي.وتوضح بالينسكي-ويد أنه "يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة أيضا في الحد من الالتهابات، والتي قد تسبب زيادة الوزن لدى بعض الأفراد، ولكن بالتأكيد تتلاشى هذه الفوائد إذا تم إضافة الكريمة والسكر".ماء جوز الهنديحتوي ماء جوز الهند النقي على كمية أقل من السكر ويحتوي على خمسة إلكتروليتات رئيسية: الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور.خل التفاحيعد حمض الأسيتيك المكون الرئيسي لفقدان الوزن في خل التفاح، وتقول بالينسكي-ويد: "لقد ثبت أن تناول ملعقة كبيرة من خل التفاح يوميا يحسن مستويات الغلوكوز في الدم بعد الوجبات، ويمكن أن يساعد على زيادة الشعور بالشبع، مما قد يؤدي إلى استهلاك سعرات حرارية أقل وفقدان الوزن المحتمل".

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مشروبات, الصحة, إنقاص الوزن, الحليب, الماء