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بث مباشر... لافروف ونظيره السوداني يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
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خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
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مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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29 د
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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عرب بوينت بودكاست
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حماس تعلن وقف عمليات تبادل الأسرى و مخاوف من انهيار الاتفاق
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https://sarabic.ae/20250212/دراسة-جديدة-تكشف-تأثير-مشروب-الكاكاو-الخام-على-صحة-القلب-1097706365.html
دراسة جديدة تكشف تأثير مشروب الكاكاو الخام على صحة القلب
دراسة جديدة تكشف تأثير مشروب الكاكاو الخام على صحة القلب
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن شرب الكاكاو الخام له فوائد صحية تشمل خفض ضغط الدم وتحسين الحالة المزاجية، إضافة إلى دوره في تنظيم مستويات السكر بالدم. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
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كما تشير الدراسة التي أجرتها جامعة نيفادا الأمريكية، إلى أن مشروب الكاكاو الخام يسهم في تعزيز صحة القلب وخفض مستويات التوتر بفضل احتوائه على مركبات نباتية مضادة للأكسدة والالتهابات، بحسب موقع "هيلث".وكشفت النتائج أن من تناولوا مشروب الكاكاو الخام كانت حالة الشرايين لديهم أفضل من أقرانهم، مشيرة إلى أن ذلك يكشف تأثير هذا المشروب على تحسين تدفق الدم.ويقول خبراء مشاركون في الدراسة إن تناول الكاكاو الطبيعي أو الشوكولاتة الداكنة يعزز الحالة المزاجية للإنسان ويقلل من فرص الاكتئاب ويعزز صحة القلب.ويحتوي الكاكاو على دهون صحية ونسب سكر منخفضة إضافة إلى كميات وفيرة من الحديد والمغنيسيوم، وهو ما يجعله مفيدا من الناحية الصحية.
https://sarabic.ae/20240903/علماء-يكتشفون-فائدة-غير-متوقعة-للشوكولاتة-الداكنة-1092356485.html
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منوعات, أخبار العالم الآن
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دراسة جديدة تكشف تأثير مشروب الكاكاو الخام على صحة القلب

10:04 GMT 12.02.2025
© Getty Images / REDA / Contributorكاكاو خام
كاكاو خام - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Getty Images / REDA / Contributor
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كشفت دراسة حديثة أن شرب الكاكاو الخام له فوائد صحية تشمل خفض ضغط الدم وتحسين الحالة المزاجية، إضافة إلى دوره في تنظيم مستويات السكر بالدم.
كما تشير الدراسة التي أجرتها جامعة نيفادا الأمريكية، إلى أن مشروب الكاكاو الخام يسهم في تعزيز صحة القلب وخفض مستويات التوتر بفضل احتوائه على مركبات نباتية مضادة للأكسدة والالتهابات، بحسب موقع "هيلث".
الشوكولاتة الداكنة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
مجتمع
علماء يكتشفون فائدة غير متوقعة للشوكولاتة الداكنة
3 سبتمبر 2024, 13:57 GMT
وكشفت النتائج أن من تناولوا مشروب الكاكاو الخام كانت حالة الشرايين لديهم أفضل من أقرانهم، مشيرة إلى أن ذلك يكشف تأثير هذا المشروب على تحسين تدفق الدم.
ويقول خبراء مشاركون في الدراسة إن تناول الكاكاو الطبيعي أو الشوكولاتة الداكنة يعزز الحالة المزاجية للإنسان ويقلل من فرص الاكتئاب ويعزز صحة القلب.
ويحتوي الكاكاو على دهون صحية ونسب سكر منخفضة إضافة إلى كميات وفيرة من الحديد والمغنيسيوم، وهو ما يجعله مفيدا من الناحية الصحية.
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