https://sarabic.ae/20240903/كيف-يؤدي-الملح-إلى-الإصابة-بالتصلب-المتعدد-علماء-يحققون-اكتشافا-رائدا-1092343616.html

كيف يؤدي الملح إلى الإصابة بالتصلب المتعدد... علماء يحققون اكتشافا رائدا

كيف يؤدي الملح إلى الإصابة بالتصلب المتعدد... علماء يحققون اكتشافا رائدا

سبوتنيك عربي

حدد باحثون من جامعة "ييل" الأمريكية نوعا من البروتينات، التي تتسبب في حدوث خلل بالجهاز المناعي للجسم بصورة تقوده لمهاجمة الأعصاب، التي تؤدي إلى الإصابة بمرض... 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T09:50+0000

2024-09-03T09:50+0000

2024-09-03T09:50+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

علوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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ويعرف "التصلب المتعدد" بأنه اضطراب مناعي يؤدي إلى خلل بالجهاز العصبي المركزي، وتختلف أعراضه من شخص إلى آخر وفقا لمستوى ومكان تلف الأعصاب، ويبدأ ظهور أعراضه خلال الفترة العمرية من الـ20 إلى 40 عاما.وبحسب الأبحاث الجديدة، فإن تناول ملح الطعام بكميات كبيرة يكون له دور في الإصابة بهذا المرض، حسب تقرير نشره موقع "ساي تيك ديلي" العلمي.ورغم اكتشاف الخلايا التي تسبب تثبيط الجهاز المناعي بواسطة فريق علمي من نفس الجامعة قبل أكثر من عقدين، والتعرف على علاقتها بالإصابة بـ"التصلب المتعدد"، إلا أن آلية عملها ظلت غامضة منذ ذلك الحين.لكن فريق جامعة ييل البحثي، تمكن هذه المرة من اكتشاف السبب الذي يؤدي إلى فقدان التنظيم المناعي وهو زيادة في بروتين يحمل اسما كوديا هو "بي آر دي إم 1-إس".ويلعب هذا البروتين دورا في وظائف المناعة، مما يؤدي إلى تفاعل معقد بين عدة عوامل وراثية وبيئية، بما في ذلك تناول الملح بكميات كبيرة.وبحسب الأبحاث الجديدة، فإن هذا البروتين يؤثر على عمل إنزيم "إس جي كيه-1" الحساس للملح، مما يؤدي إلى خلل في الخلايا التنظيمية، التي لها علاقة بالإصابة بمرض التصلب المتعدد وأنواع أخرى من الأمراض.ويعمل الباحثون في الوقت الحالي على تطوير أدوية تستهدف السيطرة على هذا البروتين لعلاج "التصلب المتعدد" وأنواع أخرى من أمراض المناعة الذاتية.

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منوعات, الصحة, علوم, الولايات المتحدة الأمريكية