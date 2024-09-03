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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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14 د
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بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
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مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
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شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
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30 د
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عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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https://sarabic.ae/20240903/كيف-يؤدي-الملح-إلى-الإصابة-بالتصلب-المتعدد-علماء-يحققون-اكتشافا-رائدا-1092343616.html
كيف يؤدي الملح إلى الإصابة بالتصلب المتعدد... علماء يحققون اكتشافا رائدا
كيف يؤدي الملح إلى الإصابة بالتصلب المتعدد... علماء يحققون اكتشافا رائدا
سبوتنيك عربي
حدد باحثون من جامعة "ييل" الأمريكية نوعا من البروتينات، التي تتسبب في حدوث خلل بالجهاز المناعي للجسم بصورة تقوده لمهاجمة الأعصاب، التي تؤدي إلى الإصابة بمرض... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T09:50+0000
2024-09-03T09:50+0000
مجتمع
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ويعرف "التصلب المتعدد" بأنه اضطراب مناعي يؤدي إلى خلل بالجهاز العصبي المركزي، وتختلف أعراضه من شخص إلى آخر وفقا لمستوى ومكان تلف الأعصاب، ويبدأ ظهور أعراضه خلال الفترة العمرية من الـ20 إلى 40 عاما.وبحسب الأبحاث الجديدة، فإن تناول ملح الطعام بكميات كبيرة يكون له دور في الإصابة بهذا المرض، حسب تقرير نشره موقع "ساي تيك ديلي" العلمي.ورغم اكتشاف الخلايا التي تسبب تثبيط الجهاز المناعي بواسطة فريق علمي من نفس الجامعة قبل أكثر من عقدين، والتعرف على علاقتها بالإصابة بـ"التصلب المتعدد"، إلا أن آلية عملها ظلت غامضة منذ ذلك الحين.لكن فريق جامعة ييل البحثي، تمكن هذه المرة من اكتشاف السبب الذي يؤدي إلى فقدان التنظيم المناعي وهو زيادة في بروتين يحمل اسما كوديا هو "بي آر دي إم 1-إس".ويلعب هذا البروتين دورا في وظائف المناعة، مما يؤدي إلى تفاعل معقد بين عدة عوامل وراثية وبيئية، بما في ذلك تناول الملح بكميات كبيرة.وبحسب الأبحاث الجديدة، فإن هذا البروتين يؤثر على عمل إنزيم "إس جي كيه-1" الحساس للملح، مما يؤدي إلى خلل في الخلايا التنظيمية، التي لها علاقة بالإصابة بمرض التصلب المتعدد وأنواع أخرى من الأمراض.ويعمل الباحثون في الوقت الحالي على تطوير أدوية تستهدف السيطرة على هذا البروتين لعلاج "التصلب المتعدد" وأنواع أخرى من أمراض المناعة الذاتية.
https://sarabic.ae/20210427/تقوي-المناعة-وتقي-من-الأمراض-10-أطعمة-احرص-عليها-في-سن-الأربعين-1048822854.html
https://sarabic.ae/20220717/دراسة-إضافة-الملح-إلى-الطعام-يؤدي-إلى-هذه-الكارثة-1065195892.html
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منوعات, الصحة, علوم, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الصحة, علوم, الولايات المتحدة الأمريكية

كيف يؤدي الملح إلى الإصابة بالتصلب المتعدد... علماء يحققون اكتشافا رائدا

09:50 GMT 03.09.2024
© Photo / Unsplash/Jason Tuinstraملح الطعام
ملح الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Photo / Unsplash/Jason Tuinstra
تابعنا عبر
حدد باحثون من جامعة "ييل" الأمريكية نوعا من البروتينات، التي تتسبب في حدوث خلل بالجهاز المناعي للجسم بصورة تقوده لمهاجمة الأعصاب، التي تؤدي إلى الإصابة بمرض "التصلب المتعدد" وأمراض أخرى.
ويعرف "التصلب المتعدد" بأنه اضطراب مناعي يؤدي إلى خلل بالجهاز العصبي المركزي، وتختلف أعراضه من شخص إلى آخر وفقا لمستوى ومكان تلف الأعصاب، ويبدأ ظهور أعراضه خلال الفترة العمرية من الـ20 إلى 40 عاما.
مائدة طعام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2021
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10 أطعمة تقوي المناعة وتقي من الأمراض ... احرص عليها في سن الأربعين
27 أبريل 2021, 11:22 GMT
وبحسب الأبحاث الجديدة، فإن تناول ملح الطعام بكميات كبيرة يكون له دور في الإصابة بهذا المرض، حسب تقرير نشره موقع "ساي تيك ديلي" العلمي.
ورغم اكتشاف الخلايا التي تسبب تثبيط الجهاز المناعي بواسطة فريق علمي من نفس الجامعة قبل أكثر من عقدين، والتعرف على علاقتها بالإصابة بـ"التصلب المتعدد"، إلا أن آلية عملها ظلت غامضة منذ ذلك الحين.
لكن فريق جامعة ييل البحثي، تمكن هذه المرة من اكتشاف السبب الذي يؤدي إلى فقدان التنظيم المناعي وهو زيادة في بروتين يحمل اسما كوديا هو "بي آر دي إم 1-إس".
ملح - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2022
دراسة: إضافة الملح إلى الطعام يؤدي إلى هذه الكارثة
17 يوليو 2022, 18:14 GMT
ويلعب هذا البروتين دورا في وظائف المناعة، مما يؤدي إلى تفاعل معقد بين عدة عوامل وراثية وبيئية، بما في ذلك تناول الملح بكميات كبيرة.
وبحسب الأبحاث الجديدة، فإن هذا البروتين يؤثر على عمل إنزيم "إس جي كيه-1" الحساس للملح، مما يؤدي إلى خلل في الخلايا التنظيمية، التي لها علاقة بالإصابة بمرض التصلب المتعدد وأنواع أخرى من الأمراض.
ويعمل الباحثون في الوقت الحالي على تطوير أدوية تستهدف السيطرة على هذا البروتين لعلاج "التصلب المتعدد" وأنواع أخرى من أمراض المناعة الذاتية.
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