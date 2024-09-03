https://sarabic.ae/20240903/علماء-يكتشفون-فائدة-غير-متوقعة-للشوكولاتة-الداكنة-1092356485.html
علماء يكتشفون فائدة غير متوقعة للشوكولاتة الداكنة
علماء يكتشفون فائدة غير متوقعة للشوكولاتة الداكنة
سبوتنيك عربي
كشف علماء، في دراسة جديدة، عن فائدة غير متوقعة للشوكولاتة الداكنة من شأنها أن تحارب مرضا شائعا بفضل مادة الـ"بوليفينول" الموجودة في هذا النوع من الشوكلاتة. 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T13:57+0000
2024-09-03T13:57+0000
2024-09-03T13:57+0000
مجتمع
الصحة
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وأوضح العلماء أن مادة الـ"بوليفينول" الموجودة في الشوكولاتة الداكنة هي مواد طبيعية تضفي المرارة على الكاكاو والمنتجات النباتية الأخرى.ووجد العلماء أن تنشيط "T2Rs"، في الجهاز الهضمي، يعزز إنتاج هرمونات معينة، ويمكن أن تكون هذه الهرمونات بمثابة حاجز وقائي ضد تطور مرض السكري من النوع 2، والوزن الزائد.وأضاف العلماء أن مادة الـ"بوليفينول" المفيدة، يمكن العثور عليها ليس فقط في الشوكولاتة، ولكن العديد من الأطعمة النباتية الغنية بهذه المواد، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "Food Bioscience".وأكد العلماء أن مادة الـ"بوليفينول" توجد في التفاح والتوت والقرنبيط والجزر والفلفل الحار والشاي الأخضر، وكذلك بذور الكتان وزيت الزيتون ودقيق الشوفان.
https://sarabic.ae/20240903/كيف-يؤدي-الملح-إلى-الإصابة-بالتصلب-المتعدد-علماء-يحققون-اكتشافا-رائدا-1092343616.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الصحة
علماء يكتشفون فائدة غير متوقعة للشوكولاتة الداكنة
كشف علماء، في دراسة جديدة، عن فائدة غير متوقعة للشوكولاتة الداكنة من شأنها أن تحارب مرضا شائعا بفضل مادة الـ"بوليفينول" الموجودة في هذا النوع من الشوكلاتة.
وأوضح العلماء أن مادة الـ"بوليفينول" الموجودة في الشوكولاتة الداكنة هي مواد طبيعية تضفي المرارة على الكاكاو والمنتجات النباتية الأخرى.
وأشار العلماء إلى أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على كميات كبيرة من هذه المركبات، وعندما تتلامس مادة الـ"بوليفينول" مع مستقبلات الطعم المر على اللسان، والمعروفة باسم "T2Rs"، فإنها تؤدي إلى سلسلة من التفاعلات في الجسم.
ووجد العلماء أن تنشيط "T2Rs"، في الجهاز الهضمي، يعزز إنتاج هرمونات معينة، ويمكن أن تكون هذه الهرمونات بمثابة حاجز وقائي ضد تطور مرض السكري من النوع 2، والوزن الزائد.
وأضاف العلماء أن مادة الـ"بوليفينول" المفيدة، يمكن العثور عليها ليس فقط في الشوكولاتة، ولكن العديد من الأطعمة النباتية الغنية بهذه المواد، ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "Food Bioscience".
وأكد العلماء أن مادة الـ"بوليفينول" توجد في التفاح والتوت والقرنبيط والجزر والفلفل الحار والشاي الأخضر، وكذلك بذور الكتان وزيت الزيتون ودقيق الشوفان.