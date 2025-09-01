https://sarabic.ae/20250901/علماء-روس-يطورون-طريقة-محكمة-للحام-أجزاء-الطائرات--1104373120.html

علماء روس يطورون طريقة محكمة للحام أجزاء الطائرات

علماء روس يطورون طريقة محكمة للحام أجزاء الطائرات

نجح علماء روس متخصصون في تحسين تقنية ربط الأجزاء المصنوعة من سبائك الألومنيوم والتيتانيوم لصناعات الطيران والنقل، وأكد العلماء أن استخدام هذه التقنية يحسّن من... 01.09.2025

وتُستخدم الأجزاء المصنوعة من سبائك الألمنيوم والتيتانيوم حاليًا في بناء الطائرات، وأوضح متخصصون من جامعة بيلغورود الحكومية الوطنية الروسية للأبحاث، أن الربط الموثوق لتلك الأجزاء، سيسمح بإنشاء هياكل عالية القوة وخفيفة الوزن.وأوضح سيرغي ميرونوف، الباحث الرائد في مختبر الخواص الميكانيكية للمواد النانوية والمقاومة للحرارة، أنه عند نقطة التلامس بين فراغات الألمنيوم والتيتانيوم، تتشكل مركبات كيميائية لهذين المعدنين، وهي معادن بينية.وقال ميرونوف: "بسبب هشاشتها الطبيعية، تعد المعادن البينية أحد الأسباب الرئيسية لفشل اللحام. لا يمكن التخلص منها تماما، ولكن يمكن تقليل سمك طبقتها باستخدام طرق لحام أخرى، مثل لحام التحريك الاحتكاكي (FSW)".واقترح العلماء "القضاء" على الاتصال المباشر بين أداة العمل وقطعة العمل المصنوعة من التيتانيوم، وهذا ما أدى إلى توليد حرارة زائدة وأسهم في تكوين طبقة معدنية سميكة.وتتضمن تقنية لحام التحريك الاحتكاكي على الخلط الميكانيكي لقطعتين ملحومتين باستخدام أداة خاصة تدور بسرعة عالية، أثناء عملية اللحام، تسخن مواد الأجزاء، وقد تتشكل طبقة معدنية على سطح التلامس.وقال ميرونوف: "يتيح لنا استخدام هذا النهج خفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ عند حدود الأجزاء، وبالتالي تقليل سمك الطبقة المعدنية. ونتيجة لذلك، أمكن تحقيق زيادة كبيرة في متانة المفاصل الملحومة. وخلال الاختبارات الميكانيكية، تم اكتشاف تلف في منطقة الفراغ المصنوع من الألمنيوم الأصلي، وليس في منطقة اللحام".وأضاف: "يتيح لنا استخدام هذا النهج خفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ عند حدود القطع، وبالتالي تقليل سمك الطبقة المعدنية، ونتيجة لذلك، تمكّنا من تحقيق زيادة ملحوظة في متانة الوصلات الملحومة. وخلال الاختبارات الميكانيكية، تم رصد تلف في منطقة الفراغ من الألمنيوم الأصلي، وليس في منطقة اللحام".

