علماء روس يطورون طريقة محكمة للحام أجزاء الطائرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250901/علماء-روس-يطورون-طريقة-محكمة-للحام-أجزاء-الطائرات--1104373120.html
علماء روس يطورون طريقة محكمة للحام أجزاء الطائرات
علماء روس يطورون طريقة محكمة للحام أجزاء الطائرات
سبوتنيك عربي
نجح علماء روس متخصصون في تحسين تقنية ربط الأجزاء المصنوعة من سبائك الألومنيوم والتيتانيوم لصناعات الطيران والنقل، وأكد العلماء أن استخدام هذه التقنية يحسّن من... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T11:45+0000
2025-09-01T11:45+0000
مجتمع
روسيا
علوم
علماء روس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104372963_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_008fffae86665744c626a315696ace99.jpg
وتُستخدم الأجزاء المصنوعة من سبائك الألمنيوم والتيتانيوم حاليًا في بناء الطائرات، وأوضح متخصصون من جامعة بيلغورود الحكومية الوطنية الروسية للأبحاث، أن الربط الموثوق لتلك الأجزاء، سيسمح بإنشاء هياكل عالية القوة وخفيفة الوزن.وأوضح سيرغي ميرونوف، الباحث الرائد في مختبر الخواص الميكانيكية للمواد النانوية والمقاومة للحرارة، أنه عند نقطة التلامس بين فراغات الألمنيوم والتيتانيوم، تتشكل مركبات كيميائية لهذين المعدنين، وهي معادن بينية.وقال ميرونوف: "بسبب هشاشتها الطبيعية، تعد المعادن البينية أحد الأسباب الرئيسية لفشل اللحام. لا يمكن التخلص منها تماما، ولكن يمكن تقليل سمك طبقتها باستخدام طرق لحام أخرى، مثل لحام التحريك الاحتكاكي (FSW)".واقترح العلماء "القضاء" على الاتصال المباشر بين أداة العمل وقطعة العمل المصنوعة من التيتانيوم، وهذا ما أدى إلى توليد حرارة زائدة وأسهم في تكوين طبقة معدنية سميكة.وتتضمن تقنية لحام التحريك الاحتكاكي على الخلط الميكانيكي لقطعتين ملحومتين باستخدام أداة خاصة تدور بسرعة عالية، أثناء عملية اللحام، تسخن مواد الأجزاء، وقد تتشكل طبقة معدنية على سطح التلامس.وقال ميرونوف: "يتيح لنا استخدام هذا النهج خفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ عند حدود الأجزاء، وبالتالي تقليل سمك الطبقة المعدنية. ونتيجة لذلك، أمكن تحقيق زيادة كبيرة في متانة المفاصل الملحومة. وخلال الاختبارات الميكانيكية، تم اكتشاف تلف في منطقة الفراغ المصنوع من الألمنيوم الأصلي، وليس في منطقة اللحام".وأضاف: "يتيح لنا استخدام هذا النهج خفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ عند حدود القطع، وبالتالي تقليل سمك الطبقة المعدنية، ونتيجة لذلك، تمكّنا من تحقيق زيادة ملحوظة في متانة الوصلات الملحومة. وخلال الاختبارات الميكانيكية، تم رصد تلف في منطقة الفراغ من الألمنيوم الأصلي، وليس في منطقة اللحام".
https://sarabic.ae/20250724/علماء-روس-يطورون-سبيكة-معدنية-مقاومة-للحرارة-تستخدم-في-صناعة-الطائرات-والمركبات-الفضائية-1102988510.html
https://sarabic.ae/20250818/علماء-روس-يزيدون-قوة-البطاريات-البكتيرية----1103887068.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104372963_145:0:1345:900_1920x0_80_0_0_8455c6ccc90a1b67c7764c42f61691b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, علوم, علماء روس
روسيا, علوم, علماء روس

علماء روس يطورون طريقة محكمة للحام أجزاء الطائرات

11:45 GMT 01.09.2025
© Getty Images / aapskyإصلاح الطائرات
إصلاح الطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
© Getty Images / aapsky
تابعنا عبر
نجح علماء روس متخصصون في تحسين تقنية ربط الأجزاء المصنوعة من سبائك الألومنيوم والتيتانيوم لصناعات الطيران والنقل، وأكد العلماء أن استخدام هذه التقنية يحسّن من كفاءة منطقة اللحام، ويحافظ على سلامة الهيكل.
وتُستخدم الأجزاء المصنوعة من سبائك الألمنيوم والتيتانيوم حاليًا في بناء الطائرات، وأوضح متخصصون من جامعة بيلغورود الحكومية الوطنية الروسية للأبحاث، أن الربط الموثوق لتلك الأجزاء، سيسمح بإنشاء هياكل عالية القوة وخفيفة الوزن.

وأضاف العلماء أن لحام الأجزاء المصنوعة من هذين المعدنين مهمة معقدة نظرًا لاختلاف خصائصهما الحرارية. فعلى سبيل المثال، يذوب الألمنيوم عند درجة حرارة 650 درجة مئوية، بينما يذوب التيتانيوم عند درجة حرارة 1650 درجة مئوية.

وأوضح سيرغي ميرونوف، الباحث الرائد في مختبر الخواص الميكانيكية للمواد النانوية والمقاومة للحرارة، أنه عند نقطة التلامس بين فراغات الألمنيوم والتيتانيوم، تتشكل مركبات كيميائية لهذين المعدنين، وهي معادن بينية.
محرك في كيه-1600، المصنع من شركة جسك يونايتد إنجين كوربوريشن الروسية في معرض صالون الطيران والفضاء الدولي ماكس-2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
مجتمع
علماء روس يطورون سبيكة معدنية مقاومة للحرارة تستخدم في صناعة الطائرات والمركبات الفضائية
24 يوليو, 12:03 GMT
وقال ميرونوف: "بسبب هشاشتها الطبيعية، تعد المعادن البينية أحد الأسباب الرئيسية لفشل اللحام. لا يمكن التخلص منها تماما، ولكن يمكن تقليل سمك طبقتها باستخدام طرق لحام أخرى، مثل لحام التحريك الاحتكاكي (FSW)".

وطوّر متخصصون من جامعة بيلغورود الحكومية الروسية، طريقة لتحسين تقنية لحام التحريك الاحتكاكي لربط الأجزاء المصنوعة من الألمنيوم مع الأجزاء المصنوعة من التيتانيوم.

واقترح العلماء "القضاء" على الاتصال المباشر بين أداة العمل وقطعة العمل المصنوعة من التيتانيوم، وهذا ما أدى إلى توليد حرارة زائدة وأسهم في تكوين طبقة معدنية سميكة.
بطارية روسية تعمل 80 عاما دون إعادة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2025
مجتمع
علماء روس يزيدون قوة البطاريات البكتيرية
18 أغسطس, 13:55 GMT
وتتضمن تقنية لحام التحريك الاحتكاكي على الخلط الميكانيكي لقطعتين ملحومتين باستخدام أداة خاصة تدور بسرعة عالية، أثناء عملية اللحام، تسخن مواد الأجزاء، وقد تتشكل طبقة معدنية على سطح التلامس.

وبدلاً من هذا النهج، اقترح العلماء من جامعة بيلغورود، لحام الأجزاء "بشكل متداخل"، حيث توضع قطعة الألمنيوم أعلى المفصل، وقطعة التيتانيوم أسفله، وتُدخل الأداة الدوارة في قطعة الألمنيوم فقط، دون أن تصل إلى قطعة التيتانيوم بمسافة 50 ميكرون. ونتيجة لذلك، لا يحدث اختلاط ميكانيكي للسبائك ذات القواعد المختلفة، ويحدث اتصالها بفضل "اختراق" ذرات الألمنيوم لسطح قطعة التيتانيوم.

وقال ميرونوف: "يتيح لنا استخدام هذا النهج خفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ عند حدود الأجزاء، وبالتالي تقليل سمك الطبقة المعدنية. ونتيجة لذلك، أمكن تحقيق زيادة كبيرة في متانة المفاصل الملحومة. وخلال الاختبارات الميكانيكية، تم اكتشاف تلف في منطقة الفراغ المصنوع من الألمنيوم الأصلي، وليس في منطقة اللحام".
وأضاف: "يتيح لنا استخدام هذا النهج خفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ عند حدود القطع، وبالتالي تقليل سمك الطبقة المعدنية، ونتيجة لذلك، تمكّنا من تحقيق زيادة ملحوظة في متانة الوصلات الملحومة. وخلال الاختبارات الميكانيكية، تم رصد تلف في منطقة الفراغ من الألمنيوم الأصلي، وليس في منطقة اللحام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала