https://sarabic.ae/20250901/علماء-روس-يطورون-طريقة-محكمة-للحام-أجزاء-الطائرات--1104373120.html
علماء روس يطورون طريقة محكمة للحام أجزاء الطائرات
علماء روس يطورون طريقة محكمة للحام أجزاء الطائرات
سبوتنيك عربي
نجح علماء روس متخصصون في تحسين تقنية ربط الأجزاء المصنوعة من سبائك الألومنيوم والتيتانيوم لصناعات الطيران والنقل، وأكد العلماء أن استخدام هذه التقنية يحسّن من... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-01T11:45+0000
2025-09-01T11:45+0000
2025-09-01T11:45+0000
مجتمع
روسيا
علوم
علماء روس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104372963_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_008fffae86665744c626a315696ace99.jpg
وتُستخدم الأجزاء المصنوعة من سبائك الألمنيوم والتيتانيوم حاليًا في بناء الطائرات، وأوضح متخصصون من جامعة بيلغورود الحكومية الوطنية الروسية للأبحاث، أن الربط الموثوق لتلك الأجزاء، سيسمح بإنشاء هياكل عالية القوة وخفيفة الوزن.وأوضح سيرغي ميرونوف، الباحث الرائد في مختبر الخواص الميكانيكية للمواد النانوية والمقاومة للحرارة، أنه عند نقطة التلامس بين فراغات الألمنيوم والتيتانيوم، تتشكل مركبات كيميائية لهذين المعدنين، وهي معادن بينية.وقال ميرونوف: "بسبب هشاشتها الطبيعية، تعد المعادن البينية أحد الأسباب الرئيسية لفشل اللحام. لا يمكن التخلص منها تماما، ولكن يمكن تقليل سمك طبقتها باستخدام طرق لحام أخرى، مثل لحام التحريك الاحتكاكي (FSW)".واقترح العلماء "القضاء" على الاتصال المباشر بين أداة العمل وقطعة العمل المصنوعة من التيتانيوم، وهذا ما أدى إلى توليد حرارة زائدة وأسهم في تكوين طبقة معدنية سميكة.وتتضمن تقنية لحام التحريك الاحتكاكي على الخلط الميكانيكي لقطعتين ملحومتين باستخدام أداة خاصة تدور بسرعة عالية، أثناء عملية اللحام، تسخن مواد الأجزاء، وقد تتشكل طبقة معدنية على سطح التلامس.وقال ميرونوف: "يتيح لنا استخدام هذا النهج خفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ عند حدود الأجزاء، وبالتالي تقليل سمك الطبقة المعدنية. ونتيجة لذلك، أمكن تحقيق زيادة كبيرة في متانة المفاصل الملحومة. وخلال الاختبارات الميكانيكية، تم اكتشاف تلف في منطقة الفراغ المصنوع من الألمنيوم الأصلي، وليس في منطقة اللحام".وأضاف: "يتيح لنا استخدام هذا النهج خفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ عند حدود القطع، وبالتالي تقليل سمك الطبقة المعدنية، ونتيجة لذلك، تمكّنا من تحقيق زيادة ملحوظة في متانة الوصلات الملحومة. وخلال الاختبارات الميكانيكية، تم رصد تلف في منطقة الفراغ من الألمنيوم الأصلي، وليس في منطقة اللحام".
https://sarabic.ae/20250724/علماء-روس-يطورون-سبيكة-معدنية-مقاومة-للحرارة-تستخدم-في-صناعة-الطائرات-والمركبات-الفضائية-1102988510.html
https://sarabic.ae/20250818/علماء-روس-يزيدون-قوة-البطاريات-البكتيرية----1103887068.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/01/1104372963_145:0:1345:900_1920x0_80_0_0_8455c6ccc90a1b67c7764c42f61691b7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, علوم, علماء روس
علماء روس يطورون طريقة محكمة للحام أجزاء الطائرات
نجح علماء روس متخصصون في تحسين تقنية ربط الأجزاء المصنوعة من سبائك الألومنيوم والتيتانيوم لصناعات الطيران والنقل، وأكد العلماء أن استخدام هذه التقنية يحسّن من كفاءة منطقة اللحام، ويحافظ على سلامة الهيكل.
وتُستخدم الأجزاء المصنوعة من سبائك الألمنيوم والتيتانيوم حاليًا في بناء الطائرات، وأوضح متخصصون من جامعة بيلغورود الحكومية الوطنية الروسية للأبحاث، أن الربط الموثوق لتلك الأجزاء، سيسمح بإنشاء هياكل عالية القوة وخفيفة الوزن.
وأضاف العلماء أن لحام الأجزاء المصنوعة من هذين المعدنين مهمة معقدة نظرًا لاختلاف خصائصهما الحرارية. فعلى سبيل المثال، يذوب الألمنيوم عند درجة حرارة 650 درجة مئوية، بينما يذوب التيتانيوم عند درجة حرارة 1650 درجة مئوية.
وأوضح سيرغي ميرونوف، الباحث الرائد في مختبر الخواص الميكانيكية للمواد النانوية والمقاومة للحرارة، أنه عند نقطة التلامس بين فراغات الألمنيوم والتيتانيوم، تتشكل مركبات كيميائية لهذين المعدنين، وهي معادن بينية.
وقال ميرونوف: "بسبب هشاشتها الطبيعية، تعد المعادن البينية أحد الأسباب الرئيسية لفشل اللحام. لا يمكن التخلص منها تماما، ولكن يمكن تقليل سمك طبقتها باستخدام طرق لحام أخرى، مثل لحام التحريك الاحتكاكي (FSW)".
وطوّر متخصصون من جامعة بيلغورود الحكومية الروسية، طريقة لتحسين تقنية لحام التحريك الاحتكاكي لربط الأجزاء المصنوعة من الألمنيوم مع الأجزاء المصنوعة من التيتانيوم.
واقترح العلماء "القضاء" على الاتصال المباشر بين أداة العمل وقطعة العمل المصنوعة من التيتانيوم، وهذا ما أدى إلى توليد حرارة زائدة وأسهم في تكوين طبقة معدنية سميكة.
وتتضمن تقنية لحام التحريك الاحتكاكي على الخلط الميكانيكي لقطعتين ملحومتين باستخدام أداة خاصة تدور بسرعة عالية، أثناء عملية اللحام، تسخن مواد الأجزاء، وقد تتشكل طبقة معدنية على سطح التلامس.
وبدلاً من هذا النهج، اقترح العلماء من جامعة بيلغورود، لحام الأجزاء "بشكل متداخل"، حيث توضع قطعة الألمنيوم أعلى المفصل، وقطعة التيتانيوم أسفله، وتُدخل الأداة الدوارة في قطعة الألمنيوم فقط، دون أن تصل إلى قطعة التيتانيوم بمسافة 50 ميكرون. ونتيجة لذلك، لا يحدث اختلاط ميكانيكي للسبائك ذات القواعد المختلفة، ويحدث اتصالها بفضل "اختراق" ذرات الألمنيوم لسطح قطعة التيتانيوم.
وقال ميرونوف: "يتيح لنا استخدام هذا النهج خفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ عند حدود الأجزاء
، وبالتالي تقليل سمك الطبقة المعدنية. ونتيجة لذلك، أمكن تحقيق زيادة كبيرة في متانة المفاصل الملحومة. وخلال الاختبارات الميكانيكية، تم اكتشاف تلف في منطقة الفراغ المصنوع من الألمنيوم الأصلي، وليس في منطقة اللحام".
وأضاف: "يتيح لنا استخدام هذا النهج خفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ عند حدود القطع، وبالتالي تقليل سمك الطبقة المعدنية، ونتيجة لذلك، تمكّنا من تحقيق زيادة ملحوظة في متانة الوصلات الملحومة. وخلال الاختبارات الميكانيكية، تم رصد تلف في منطقة الفراغ من الألمنيوم الأصلي، وليس في منطقة اللحام".