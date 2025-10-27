باحثون روس يطورون تقنية جديدة لتنقية المياه باستخدام بذور الأشجار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251027/باحثون-روس-يطورون-تقنية-جديدة-لتنقية-المياه-باستخدام-بذور-الأشجار-1106448928.html
باحثون روس يطورون تقنية جديدة لتنقية المياه باستخدام بذور الأشجار
باحثون روس يطورون تقنية جديدة لتنقية المياه باستخدام بذور الأشجار
سبوتنيك عربي
ابتكر علماء في جامعة "تيومين" الحكومية (UTMN)، ضمن فريق بحثي دولي، فحما من بذور خشب الساج (Tectona Grandis)، يمكن لهذا الفحم أن يساعد في تنقية مياه الصرف... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T14:38+0000
2025-10-27T14:38+0000
مجتمع
علوم
أشجار
روسيا
جامعات روسية
أشجار
مياه
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081362603_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_0d7a8e87e799e17b77f7117eb2e1b33c.jpg
تستخدم أصباغ الأكريدين على نطاق واسع اليوم في صباغة الصوف والحرير والورق والخشب والجلود، وفي إنتاج مينا السيارات والطباعة والدهانات الفنية.ومع ذلك، قد تسبب هذه المواد آثارا ضارة على جسم الإنسان، مسببة تهيجا للعين أو الجلد وأمراضا تنفسية، لذلك، يجب إزالتها من مياه الصرف قبل تصريفها في البيئة.وفي هذا الاطار، قام فريق دولي من الباحثين من جامعة "تيومين" الحكومية الروسية وجامعات في الهند والبرتغال بتصنيع فحم نباتي من بذور شجرة "الساج"، التي تنمو في الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا والصين وتايلاند وميانمار.ووفقا ليفغيني جالونين، الأستاذ في قسم الكيمياء العضوية والبيئية بكلية العلوم الطبيعية في جامعة "تيومين"، فإن هذه البذور لا تستخدم عمليا في الصناعة حاليا، لذا فإن استخدامها في تنقية المياه قد يكون مجديا اقتصاديا لدول جنوب آسيا. وأوضح: "يتميز الكربون المنتج عند درجة حرارة وضغط مرتفعين في بيئة مائية، متبوعا بتنشيطه بثاني أكسيد الكربون، بقيمة حرارية عالية (26.53 ميجا جول/كجم)، تضاهي قيمة الفحم، وهذا يجعله بديلا واعدا للفحم لاستخدامه كأجهزة تخزين للطاقة، ما يسهل تطوير تقنيات تخزين طاقة صديقة للبيئة".وأشار جالونين إلى أنه "يمكن استخدام كربون بذور خشب الساج كمادة فعالة وصديقة للبيئة لإزالة أصباغ الأكريدين من المياه الملوثة، كما يمكن استخدامه بنجاح لتنقية المياه من ملوثات أخرى، مثل المبيدات الحشرية والأدوية، ويمكن أن يسهم بشكل مباشر في حماية البيئة ومكافحة الملوثات المختلفة".ويخطط الباحثون مستقبلا لاختبار المادة الجديدة في ظل ظروف بيئية واقعية واستكشاف إمكاناتها في تنقية المياه من ملوثات أخرى.علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبرعلماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمةدراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياة
https://sarabic.ae/20250413/احتضان-الأشجار-دواء-جديد-لا-يصرف-في-الصيدليات-1099514113.html
https://sarabic.ae/20250101/دراسة-الطهي-باستخدام-أوراق-الأشجار-طريقة-واعدة-تضيف-مذاقا-لذيذا-للطعام-1096394034.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081362603_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_1aa7119c323ad20bd00e5048ba88b7a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, أشجار, روسيا, جامعات روسية, أشجار, مياه
علوم, أشجار, روسيا, جامعات روسية, أشجار, مياه

باحثون روس يطورون تقنية جديدة لتنقية المياه باستخدام بذور الأشجار

14:38 GMT 27.10.2025
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورتنعكس أشجار التايغا في مياه خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، مع صخور الحجر الجيري بمحاذاة بيريوسينسكي الكارستية في التايغا الخريفية في إقليم كراسنويارسك الروسي.
تنعكس أشجار التايغا في مياه خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، مع صخور الحجر الجيري بمحاذاة بيريوسينسكي الكارستية في التايغا الخريفية في إقليم كراسنويارسك الروسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ابتكر علماء في جامعة "تيومين" الحكومية (UTMN)، ضمن فريق بحثي دولي، فحما من بذور خشب الساج (Tectona Grandis)، يمكن لهذا الفحم أن يساعد في تنقية مياه الصرف الصناعي من أصباغ الأكريدين السامة والمبيدات الحشرية وغيرها من المواد الضارة.
تستخدم أصباغ الأكريدين على نطاق واسع اليوم في صباغة الصوف والحرير والورق والخشب والجلود، وفي إنتاج مينا السيارات والطباعة والدهانات الفنية.
ومع ذلك، قد تسبب هذه المواد آثارا ضارة على جسم الإنسان، مسببة تهيجا للعين أو الجلد وأمراضا تنفسية، لذلك، يجب إزالتها من مياه الصرف قبل تصريفها في البيئة.

تتضمن الطريقة الأكثر شيوعا وبساطة لإزالة هذه الأصباغ من الماء استخدام الكربون النشط، ذي المسامات الكبيرة ومساحة السطح الكبيرة، كمادة ماصة. ومع ذلك، دفعت التكلفة المرتفعة نسبيا لإنتاجه الباحثين إلى البحث عن بدائل أكثر فعالية من حيث التكلفة باستخدام نفايات الكتلة الحيوية منخفضة التكلفة، مثل بذور الأشجار.

الاستمتاع بالطبيعة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
مجتمع
الطيور والأشجار.. أساليب علاج طبيعية لها آثار سحرية
13 أبريل, 19:07 GMT
وفي هذا الاطار، قام فريق دولي من الباحثين من جامعة "تيومين" الحكومية الروسية وجامعات في الهند والبرتغال بتصنيع فحم نباتي من بذور شجرة "الساج"، التي تنمو في الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا والصين وتايلاند وميانمار.
ووفقا ليفغيني جالونين، الأستاذ في قسم الكيمياء العضوية والبيئية بكلية العلوم الطبيعية في جامعة "تيومين"، فإن هذه البذور لا تستخدم عمليا في الصناعة حاليا، لذا فإن استخدامها في تنقية المياه قد يكون مجديا اقتصاديا لدول جنوب آسيا. وأوضح: "يتميز الكربون المنتج عند درجة حرارة وضغط مرتفعين في بيئة مائية، متبوعا بتنشيطه بثاني أكسيد الكربون، بقيمة حرارية عالية (26.53 ميجا جول/كجم)، تضاهي قيمة الفحم، وهذا يجعله بديلا واعدا للفحم لاستخدامه كأجهزة تخزين للطاقة، ما يسهل تطوير تقنيات تخزين طاقة صديقة للبيئة".

وفقا للعلماء، تتميز المادة الناتجة ببنية كروية دقيقة المسام متطورة للغاية، ومساحة سطح نوعية عالية نسبيا "نحو 730 مترًا مربعا/غ"، وتتشابه هذه الخصائص مع خصائص الكربون المنشط المصنوع من بعض المواد المستخدمة تقليديا، مثل خشب البتولا أو قشر جوز الهند، كما أن خصائص الامتصاص للمادة الجديدة مماثلة لخصائص الكربون المنشط التقليدي.

أشجار التايغا بألوان الخريف في منطقة خليج كوزيريفسكي الواقع على نهر ينيسي، في إقليم كراسنويارسك الروسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
مجتمع
دراسة: الطهي باستخدام "أوراق الأشجار" طريقة واعدة تضيف مذاقا لذيذا للطعام
1 يناير, 19:23 GMT
وأشار جالونين إلى أنه "يمكن استخدام كربون بذور خشب الساج كمادة فعالة وصديقة للبيئة لإزالة أصباغ الأكريدين من المياه الملوثة، كما يمكن استخدامه بنجاح لتنقية المياه من ملوثات أخرى، مثل المبيدات الحشرية والأدوية، ويمكن أن يسهم بشكل مباشر في حماية البيئة ومكافحة الملوثات المختلفة".
ويخطط الباحثون مستقبلا لاختبار المادة الجديدة في ظل ظروف بيئية واقعية واستكشاف إمكاناتها في تنقية المياه من ملوثات أخرى.
علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبر
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة
دراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала