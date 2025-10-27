https://sarabic.ae/20251027/باحثون-روس-يطورون-تقنية-جديدة-لتنقية-المياه-باستخدام-بذور-الأشجار-1106448928.html

باحثون روس يطورون تقنية جديدة لتنقية المياه باستخدام بذور الأشجار

باحثون روس يطورون تقنية جديدة لتنقية المياه باستخدام بذور الأشجار

سبوتنيك عربي

ابتكر علماء في جامعة "تيومين" الحكومية (UTMN)، ضمن فريق بحثي دولي، فحما من بذور خشب الساج (Tectona Grandis)، يمكن لهذا الفحم أن يساعد في تنقية مياه الصرف... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-27T14:38+0000

2025-10-27T14:38+0000

2025-10-27T14:38+0000

مجتمع

علوم

أشجار

روسيا

جامعات روسية

أشجار

مياه

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081362603_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_0d7a8e87e799e17b77f7117eb2e1b33c.jpg

تستخدم أصباغ الأكريدين على نطاق واسع اليوم في صباغة الصوف والحرير والورق والخشب والجلود، وفي إنتاج مينا السيارات والطباعة والدهانات الفنية.ومع ذلك، قد تسبب هذه المواد آثارا ضارة على جسم الإنسان، مسببة تهيجا للعين أو الجلد وأمراضا تنفسية، لذلك، يجب إزالتها من مياه الصرف قبل تصريفها في البيئة.وفي هذا الاطار، قام فريق دولي من الباحثين من جامعة "تيومين" الحكومية الروسية وجامعات في الهند والبرتغال بتصنيع فحم نباتي من بذور شجرة "الساج"، التي تنمو في الهند وباكستان وبنغلاديش وسريلانكا والصين وتايلاند وميانمار.ووفقا ليفغيني جالونين، الأستاذ في قسم الكيمياء العضوية والبيئية بكلية العلوم الطبيعية في جامعة "تيومين"، فإن هذه البذور لا تستخدم عمليا في الصناعة حاليا، لذا فإن استخدامها في تنقية المياه قد يكون مجديا اقتصاديا لدول جنوب آسيا. وأوضح: "يتميز الكربون المنتج عند درجة حرارة وضغط مرتفعين في بيئة مائية، متبوعا بتنشيطه بثاني أكسيد الكربون، بقيمة حرارية عالية (26.53 ميجا جول/كجم)، تضاهي قيمة الفحم، وهذا يجعله بديلا واعدا للفحم لاستخدامه كأجهزة تخزين للطاقة، ما يسهل تطوير تقنيات تخزين طاقة صديقة للبيئة".وأشار جالونين إلى أنه "يمكن استخدام كربون بذور خشب الساج كمادة فعالة وصديقة للبيئة لإزالة أصباغ الأكريدين من المياه الملوثة، كما يمكن استخدامه بنجاح لتنقية المياه من ملوثات أخرى، مثل المبيدات الحشرية والأدوية، ويمكن أن يسهم بشكل مباشر في حماية البيئة ومكافحة الملوثات المختلفة".ويخطط الباحثون مستقبلا لاختبار المادة الجديدة في ظل ظروف بيئية واقعية واستكشاف إمكاناتها في تنقية المياه من ملوثات أخرى.علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبرعلماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمةدراسة: العلاقات العاطفية ترفع مستوى الرضا عن الحياة

https://sarabic.ae/20250413/احتضان-الأشجار-دواء-جديد-لا-يصرف-في-الصيدليات-1099514113.html

https://sarabic.ae/20250101/دراسة-الطهي-باستخدام-أوراق-الأشجار-طريقة-واعدة-تضيف-مذاقا-لذيذا-للطعام-1096394034.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, أشجار, روسيا, جامعات روسية, أشجار, مياه