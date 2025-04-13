الطيور والأشجار.. أساليب علاج طبيعية لها آثار سحرية

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
خبيرة: سياسة ترامب ستنعكس إيجابا على دول "بريكس"
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:33 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
موسكو : مباحثات بوتين مع ويتكوف كانت مثمرة و إيران تؤكد إنها ستمنح المحادثات مع واشنطن فرصة حقيقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
08:17 GMT
16 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بمقتضاه ستفرج حماس عن خمسة محتجزين: ملامح اتفاق أمريكي وشيك بشأن غزة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
حرب الرسوم الجمركية بين الصين وواشنطن.. متى تنتهي؟
12:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
12:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
وفد من حماس يصل القاهرة ويؤكد أنه لا تحرير للأسرى دون وقف الحرب
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تحضر لمواجهة عسكرية مع تركيا على الأراضي السورية في حدود الجولان
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https://sarabic.ae/20250413/احتضان-الأشجار-دواء-جديد-لا-يصرف-في-الصيدليات-1099514113.html
الطيور والأشجار.. أساليب علاج طبيعية لها آثار سحرية
الطيور والأشجار.. أساليب علاج طبيعية لها آثار سحرية
سبوتنيك عربي
تشير دراسات حديثة إلى أن التفاعل مع الطبيعة مثل الاستماع لتغريدات الطيور أو المشي بين الأشجار، يسهم في تخفيف التوتر وتعزيز الراحة النفسية. 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T19:07+0000
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هذا التوجه الطبي، المعروف بـ"علاج الطيور" و"علاج الأشجار"، بدأ يُعتمد ضمن برامج الرعاية النفسية في دول كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وهي أنواع من الأدوية التي تحقق نتائج سحرية ولا تحتاج إلى صرفها من الصيدليات بمبالغ طائلة.وعلى سبيل المثال، يرتكز "علاج الطيور" على الاستماع الواعي لأصوات الطيور، ما يؤدي إلى خفض هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر.وأظهرت دراسات بريطانية أن هذه الممارسة تساعد على تهدئة الذهن والتقليل من الأفكار السلبية، مما يجعلها وسيلة بسيطة وفعالة لدعم التوازن النفسي، حسب وسائل إعلام غربية.أما "علاج الأشجار"، أو "الاستحمام في الغابة" كما يُعرف في اليابان، فيشجع على قضاء وقت في أحضان الطبيعة من خلال المشي أو التفاعل الحسي مع الأشجار.وهذا النوع من التفاعل يهدئ الجهاز العصبي ويسهم في تحسين المزاج وتقليل أعراض القلق والاكتئاب.وتشير أبحاث حديثة إلى أن مجرد رؤية الطبيعة قد يحفز الشفاء، كما لوحظ في مرضى السرطان الذين أظهروا تحسنًا ملحوظًا عند وجودهم في غرف تطل على مناظر طبيعية، ما يؤكد الأثر العميق للطبيعة حتى على المستوى البصري.ويرى البعض أن هذا الانجذاب للطبيعة ينبع من "حب الحياة"، وهو ميل فطري للتواصل مع الطبيعة.لكن باحثين آخرين يشيرون إلى تأثير العوامل الثقافية في تشكيل علاقتنا بالطبيعة، مؤكدين أن مفهوم الجمال الطبيعي يختلف بين الثقافات والعصور.
https://sarabic.ae/20211001/النوم-الخفيف-مشكلة-صحية-أم-طبيعة-بشرية؟--1050312124.html
https://sarabic.ae/20240924/1093043821.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, بريطانيا
منوعات, أخبار العالم الآن, أخبار اليابان, بريطانيا

الطيور والأشجار.. أساليب علاج طبيعية لها آثار سحرية

19:07 GMT 13.04.2025 (تم التحديث: 19:21 GMT 13.04.2025)
© Getty Images / picture alliance / Contributorالاستمتاع بالطبيعة
الاستمتاع بالطبيعة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
تابعنا عبر
تشير دراسات حديثة إلى أن التفاعل مع الطبيعة مثل الاستماع لتغريدات الطيور أو المشي بين الأشجار، يسهم في تخفيف التوتر وتعزيز الراحة النفسية.
هذا التوجه الطبي، المعروف بـ"علاج الطيور" و"علاج الأشجار"، بدأ يُعتمد ضمن برامج الرعاية النفسية في دول كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وهي أنواع من الأدوية التي تحقق نتائج سحرية ولا تحتاج إلى صرفها من الصيدليات بمبالغ طائلة.
وعلى سبيل المثال، يرتكز "علاج الطيور" على الاستماع الواعي لأصوات الطيور، ما يؤدي إلى خفض هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر.
النوم على السرير - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2021
مجتمع
النوم الخفيف... مشكلة صحية أم طبيعة بشرية؟
1 أكتوبر 2021, 12:29 GMT
وأظهرت دراسات بريطانية أن هذه الممارسة تساعد على تهدئة الذهن والتقليل من الأفكار السلبية، مما يجعلها وسيلة بسيطة وفعالة لدعم التوازن النفسي، حسب وسائل إعلام غربية.
أما "علاج الأشجار"، أو "الاستحمام في الغابة" كما يُعرف في اليابان، فيشجع على قضاء وقت في أحضان الطبيعة من خلال المشي أو التفاعل الحسي مع الأشجار.
وهذا النوع من التفاعل يهدئ الجهاز العصبي ويسهم في تحسين المزاج وتقليل أعراض القلق والاكتئاب.
Снимок PLAYFUL FLEDGLING американского фотографа Jack Zhi, занявший 2 место в категории BIRD BEHAVIOUR фотоконкурса Bird Photographer of the Year 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
وسائط متعددة
الفائزون بجائزة "مصور الطيور" لعام 2024... أجمل الصور
24 سبتمبر 2024, 11:13 GMT
وتشير أبحاث حديثة إلى أن مجرد رؤية الطبيعة قد يحفز الشفاء، كما لوحظ في مرضى السرطان الذين أظهروا تحسنًا ملحوظًا عند وجودهم في غرف تطل على مناظر طبيعية، ما يؤكد الأثر العميق للطبيعة حتى على المستوى البصري.
ويرى البعض أن هذا الانجذاب للطبيعة ينبع من "حب الحياة"، وهو ميل فطري للتواصل مع الطبيعة.
لكن باحثين آخرين يشيرون إلى تأثير العوامل الثقافية في تشكيل علاقتنا بالطبيعة، مؤكدين أن مفهوم الجمال الطبيعي يختلف بين الثقافات والعصور.
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