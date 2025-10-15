https://sarabic.ae/20251015/علماء-روس-يطورون-ذكاء-اصطناعيا-قادرا-على-ترجمة-الهيروغليفية-المصرية-القديمة-1106025678.html
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة
15.10.2025
وصرح معهد "أيه آي أر آي" (AIRI) للذكاء الاصطناعي لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم تدريب النموذج على مجموعة متكاملة من النصوص المصرية القديمة مع ترجماتها.وذكر البيان: "طور علماء من معهد "أيه آي أر آي"، و"أي اس بي راس" (ISP RAS)، وجامعة "إي تي إم أو" (ITMO) نظاما قادرا على التعرف على النصوص الهيروغليفية وترجمتها بدقة، وكان مصدر البيانات الرئيسي لتدريب النموذج هو قاموس المرادفات "اللغات المصرية" (Linguae Aegyptiae)، وهو مجموعة متكاملة من النصوص المصرية القديمة مع ترجماتها".يمكن استخدام هذا التطور في تطبيقات الواقع المعزز للهواتف المحمولة، حيث يمكن لزوار المتاحف أو شهود القطع الأثرية المصرية القديمة توجيه كاميراتهم إليها وفهم نقوشها. كما يساعد الذكاء الاصطناعي الباحثين على تحسين فك رموز المواد الجديدة وتفسيرها، ويسهل عملية التعلم لطلاب علم المصريات الذين بدأوا للتو في تعلم اللغة.وصرح الدكتور إيليا ماكاروف، الباحث الرئيسي في معهد "أيه آي أر آي" ورئيس المشروع: "هذا المشروع ثمرة عمل فريق متعدد التخصصات من متخصصي التعلم الآلي وعلم المصريات". وأضاف: "قد قدمنا بالفعل أول ورقة علمية حول تطوير هذه الطريقة في مؤتمر "سيغراف " (SIGGRAPH ) 2025 الدولي، والوصول إلى النظام المتاح حاليا للمتخصصين المهتمين بناءً على طلبهم".ظاهرة مذهلة.. لحظة انفصال نتوء ضخم من سطح الشمس... فيديوعلماء روس يرصدون اضطرابا في المجال المغناطيسي للأرضعلماء روس يصنعون "سيراميك" للفضاء يتحمل حرارة عالية
