بث مباشر.. بوتين يجري محادثات مع الرئيس السوري في موسكو
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة
علماء روس يطورون ذكاء اصطناعيا قادرا على ترجمة الهيروغليفية المصرية القديمة
سبوتنيك عربي
طوّر علماء روس تقنية ذكاء اصطناعي قادرة على ترجمة النصوص المكتوبة بالهيروغليفية المصرية القديمة. 15.10.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
علوم
أخبار الأبحاث العلمية
جامعات روسية
ذكاء اصطناعي
روسيا
وصرح معهد "أيه آي أر آي" (AIRI) للذكاء الاصطناعي لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم تدريب النموذج على مجموعة متكاملة من النصوص المصرية القديمة مع ترجماتها.وذكر البيان: "طور علماء من معهد "أيه آي أر آي"، و"أي اس بي راس" (ISP RAS)، وجامعة "إي تي إم أو" (ITMO) نظاما قادرا على التعرف على النصوص الهيروغليفية وترجمتها بدقة، وكان مصدر البيانات الرئيسي لتدريب النموذج هو قاموس المرادفات "اللغات المصرية" (Linguae Aegyptiae)، وهو مجموعة متكاملة من النصوص المصرية القديمة مع ترجماتها".يمكن استخدام هذا التطور في تطبيقات الواقع المعزز للهواتف المحمولة، حيث يمكن لزوار المتاحف أو شهود القطع الأثرية المصرية القديمة توجيه كاميراتهم إليها وفهم نقوشها. كما يساعد الذكاء الاصطناعي الباحثين على تحسين فك رموز المواد الجديدة وتفسيرها، ويسهل عملية التعلم لطلاب علم المصريات الذين بدأوا للتو في تعلم اللغة.وصرح الدكتور إيليا ماكاروف، الباحث الرئيسي في معهد "أيه آي أر آي" ورئيس المشروع: "هذا المشروع ثمرة عمل فريق متعدد التخصصات من متخصصي التعلم الآلي وعلم المصريات". وأضاف: "قد قدمنا بالفعل أول ورقة علمية حول تطوير هذه الطريقة في مؤتمر "سيغراف " (SIGGRAPH ) 2025 الدولي، والوصول إلى النظام المتاح حاليا للمتخصصين المهتمين بناءً على طلبهم".ظاهرة مذهلة.. لحظة انفصال نتوء ضخم من سطح الشمس... فيديوعلماء روس يرصدون اضطرابا في المجال المغناطيسي للأرضعلماء روس يصنعون "سيراميك" للفضاء يتحمل حرارة عالية
10:36 GMT 15.10.2025
طوّر علماء روس تقنية ذكاء اصطناعي قادرة على ترجمة النصوص المكتوبة بالهيروغليفية المصرية القديمة.
وصرح معهد "أيه آي أر آي" (AIRI) للذكاء الاصطناعي لوكالة "سبوتنيك"، بأنه تم تدريب النموذج على مجموعة متكاملة من النصوص المصرية القديمة مع ترجماتها.
وذكر البيان: "طور علماء من معهد "أيه آي أر آي"، و"أي اس بي راس" (ISP RAS)، وجامعة "إي تي إم أو" (ITMO) نظاما قادرا على التعرف على النصوص الهيروغليفية وترجمتها بدقة، وكان مصدر البيانات الرئيسي لتدريب النموذج هو قاموس المرادفات "اللغات المصرية" (Linguae Aegyptiae)، وهو مجموعة متكاملة من النصوص المصرية القديمة مع ترجماتها".

وتم تقييم دقة النموذج على مرحلتين، بداية تم تطبيق مقاييس آلية، ثم قام علماء "مصريات" محترفون من المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا بتقييم النصوص.

علماء روس يطورون أول "عصبون اصطناعي" لدراسة نشاط الدماغ لدى الإنسان
أمس, 13:24 GMT
أمس, 13:24 GMT
يمكن استخدام هذا التطور في تطبيقات الواقع المعزز للهواتف المحمولة، حيث يمكن لزوار المتاحف أو شهود القطع الأثرية المصرية القديمة توجيه كاميراتهم إليها وفهم نقوشها.
كما يساعد الذكاء الاصطناعي الباحثين على تحسين فك رموز المواد الجديدة وتفسيرها، ويسهل عملية التعلم لطلاب علم المصريات الذين بدأوا للتو في تعلم اللغة.

تعد الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة أكثر تعقيدا في التعرف عليها من الأبجدية التقليدية: إذ يجب على الذكاء الاصطناعي فهم مئات الرموز الفريدة، وبعضها متشابه بصريا.

علماء روس يطورون طريقة جديدة لمراقبة مستويات السكر في الدم بدقة عالية ودون الحاجة إلى إبر
10 أكتوبر, 17:08 GMT
10 أكتوبر, 17:08 GMT
وصرح الدكتور إيليا ماكاروف، الباحث الرئيسي في معهد "أيه آي أر آي" ورئيس المشروع: "هذا المشروع ثمرة عمل فريق متعدد التخصصات من متخصصي التعلم الآلي وعلم المصريات".
وأضاف: "قد قدمنا بالفعل أول ورقة علمية حول تطوير هذه الطريقة في مؤتمر "سيغراف " (SIGGRAPH ) 2025 الدولي، والوصول إلى النظام المتاح حاليا للمتخصصين المهتمين بناءً على طلبهم".
