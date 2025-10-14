عربي
https://sarabic.ae/20251014/ظاهرة-مذهلة-لحظة-انفصال-نتوء-ضخم-من-سطح-الشمس-فيديو-1105999432.html
ظاهرة مذهلة.. لحظة انفصال نتوء ضخم من سطح الشمس... فيديو
ظاهرة مذهلة.. لحظة انفصال نتوء ضخم من سطح الشمس... فيديو
سبوتنيك عربي
انفصل أحد أكبر النتوءات الشمسية التي ظهرت هذا العام عن الشمس، ليلة 14 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لمختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء (IKI) التابع... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T13:21+0000
2025-10-14T13:21+0000
نادي الفيديو
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105734088_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_22b5c049537df6964f68e23d59a8756e.jpg
وقال المختبر في بيان على "تليغرام": "اليوم، بين الساعة الثانية والرابعة صباحًا بتوقيت موسكو، انفصل أحد أكبر النتوءات الشمسية لهذا العام عن الشمس. تم رصده خلال الأيام القليلة الماضية على الحافة الشرقية للنجم، وكان يتحرك تدريجيًا نحو الأرض طوال هذه الفترة".يُشار إلى أنه وفقًا لبيانات جهاز رصد الكوروناغراف، كان من المفترض أن يكون خيط البلازما قد تحرك بالفعل لمسافة 20 مليون كيلومتر تقريبًا من الشمس.أوضح العلماء أن مساره سيمر بين عطارد والأرض تمامًا، ومن غير المرجح أن يصطدم بأيٍ منهما.ووفقًا للحسابات، لو أن هذا النتوء انفصل غدًا، لكان قد اصطدم بحافة الأرض، أما لو كان قد انفصل يوم الجمعة (الماضي)، لكان الأمر الحتمي هو حدوث ضربة مباشرة لكوكبنا الأرض.لحظة تحطم مروحية أمريكية وسقوطها على المارة.. فيديوفي مشهد إنساني مؤثر... شاب ينقذ طائرا صغيرا علق داخل عمود إنارة.. فيديو
https://sarabic.ae/20251011/عالم-روسي-يحدد-عدد-المرات-التي-تسقط-فيها-النيازك-على-الأرض-1105868275.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/07/1105734088_155:0:1115:720_1920x0_80_0_0_b2129ab1de5ba69cbb8530b103ee5117.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

ظاهرة مذهلة.. لحظة انفصال نتوء ضخم من سطح الشمس... فيديو

13:21 GMT 14.10.2025
© Photo / XRAS.RU/Telegramالشمس. صورة أرشيفية
الشمس. صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© Photo / XRAS.RU/Telegram
تابعنا عبر
انفصل أحد أكبر النتوءات الشمسية التي ظهرت هذا العام عن الشمس، ليلة 14 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لمختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء (IKI) التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.
وقال المختبر في بيان على "تليغرام": "اليوم، بين الساعة الثانية والرابعة صباحًا بتوقيت موسكو، انفصل أحد أكبر النتوءات الشمسية لهذا العام عن الشمس. تم رصده خلال الأيام القليلة الماضية على الحافة الشرقية للنجم، وكان يتحرك تدريجيًا نحو الأرض طوال هذه الفترة".
يُشار إلى أنه وفقًا لبيانات جهاز رصد الكوروناغراف، كان من المفترض أن يكون خيط البلازما قد تحرك بالفعل لمسافة 20 مليون كيلومتر تقريبًا من الشمس.
أوضح العلماء أن مساره سيمر بين عطارد والأرض تمامًا، ومن غير المرجح أن يصطدم بأيٍ منهما.
نيزك يقترب من الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
مجتمع
عالم روسي يحدد عدد المرات التي تسقط فيها النيازك على الأرض
11 أكتوبر, 08:37 GMT
ووفقًا للحسابات، لو أن هذا النتوء انفصل غدًا، لكان قد اصطدم بحافة الأرض، أما لو كان قد انفصل يوم الجمعة (الماضي)، لكان الأمر الحتمي هو حدوث ضربة مباشرة لكوكبنا الأرض.
لحظة تحطم مروحية أمريكية وسقوطها على المارة.. فيديو
في مشهد إنساني مؤثر... شاب ينقذ طائرا صغيرا علق داخل عمود إنارة.. فيديو
