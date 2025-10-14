https://sarabic.ae/20251014/ظاهرة-مذهلة-لحظة-انفصال-نتوء-ضخم-من-سطح-الشمس-فيديو-1105999432.html

ظاهرة مذهلة.. لحظة انفصال نتوء ضخم من سطح الشمس... فيديو

انفصل أحد أكبر النتوءات الشمسية التي ظهرت هذا العام عن الشمس، ليلة 14 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لمختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء (IKI) التابع... 14.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال المختبر في بيان على "تليغرام": "اليوم، بين الساعة الثانية والرابعة صباحًا بتوقيت موسكو، انفصل أحد أكبر النتوءات الشمسية لهذا العام عن الشمس. تم رصده خلال الأيام القليلة الماضية على الحافة الشرقية للنجم، وكان يتحرك تدريجيًا نحو الأرض طوال هذه الفترة".يُشار إلى أنه وفقًا لبيانات جهاز رصد الكوروناغراف، كان من المفترض أن يكون خيط البلازما قد تحرك بالفعل لمسافة 20 مليون كيلومتر تقريبًا من الشمس.أوضح العلماء أن مساره سيمر بين عطارد والأرض تمامًا، ومن غير المرجح أن يصطدم بأيٍ منهما.ووفقًا للحسابات، لو أن هذا النتوء انفصل غدًا، لكان قد اصطدم بحافة الأرض، أما لو كان قد انفصل يوم الجمعة (الماضي)، لكان الأمر الحتمي هو حدوث ضربة مباشرة لكوكبنا الأرض.

