في مشهد إنساني مؤثر... شاب ينقذ طائرا صغيرا علق داخل عمود إنارة.. فيديو
في مشهد إنساني مؤثر... شاب ينقذ طائرا صغيرا علق داخل عمود إنارة.. فيديو
سبوتنيك عربي
في مشهد إنساني نادر لفت الأنظار، علق رأس نورس صغير داخل فتحة أحد أعمدة الإنارة، ما أثار تعاطف المارة الذين تابعوا الموقف بقلق.
وسرعان ما بادر شاب شجاع إلى التسلق نحو قمة العمود، وتمكّن بعد جهد من تحرير الطائر برفق ودون أن يصيبه بأذى.
في مشهد إنساني نادر لفت الأنظار، علق رأس نورس صغير داخل فتحة أحد أعمدة الإنارة، ما أثار تعاطف المارة الذين تابعوا الموقف بقلق.
وسرعان ما بادر شاب شجاع إلى التسلق نحو قمة العمود، وتمكّن بعد جهد من تحرير الطائر برفق ودون أن يصيبه بأذى.
ولاقت هذه اللفتة الإنسانية إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر كثيرون عن إعجابهم بشجاعة الشاب وتعاطفه مع الكائنات الحية.