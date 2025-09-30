https://sarabic.ae/20250930/نجاة-سائحين-أمريكيين-وبريطانيين-من-هجوم-شنه-فيل-عليهم-في-دلتا-أوكافانغو-ببوتسوانا-فيديو-1105465090.html
نجاة سائحين أمريكيين وبريطانيين من هجوم شنه فيل عليهم في دلتا أوكافانغو ببوتسوانا... فيديو
نجاة سائحين أمريكيين وبريطانيين من هجوم شنه فيل عليهم في دلتا أوكافانغو ببوتسوانا... فيديو
نجا سائحون أمريكيون وبريطانيون من حادث خطير وقع يوم السبت الماضي، في دلتا أوكافانغو في بوتسوانا، بعد أن هاجمهم فيل ذكر خلال جولة سياحية بالقوارب. 30.09.2025, سبوتنيك عربي
ووفقًا للتقارير، قام الفيل بقلب الزوارق، التي كان على متنها السياح، ما أدى إلى غرق امرأة لفترة وجيزة قبل أن يتم إنقاذها بمساعدة زوجها.ولم ترد تقارير عن إصابات خطيرة، في حين لم تُعرف بعد أسباب اقتراب الفيل من الزوارق بهذا الشكل العدائي. وتداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد للحادث، وسط تحذيرات من خطورة الاقتراب من الحياة البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
نجا سائحون أمريكيون وبريطانيون من حادث خطير وقع يوم السبت الماضي، في دلتا أوكافانغو في بوتسوانا، بعد أن هاجمهم فيل ذكر خلال جولة سياحية بالقوارب.
ووفقًا للتقارير، قام الفيل بقلب الزوارق، التي كان على متنها السياح، ما أدى إلى غرق امرأة لفترة وجيزة قبل أن يتم إنقاذها بمساعدة زوجها.
ولم ترد تقارير عن إصابات خطيرة، في حين لم تُعرف بعد أسباب اقتراب الفيل من الزوارق بهذا الشكل العدائي. وتداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد للحادث، وسط تحذيرات من خطورة الاقتراب من الحياة البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.