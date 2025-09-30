نجاة سائحين أمريكيين وبريطانيين من هجوم شنه فيل عليهم في دلتا أوكافانغو ببوتسوانا... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
08:19 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اجتماع بين لجنتين من مجلسي الدولة والنواب الليبي في بنغازي لمناقشة المناصب السيادية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تستخدم العقوبات ضد إيران لتحقيق مكاسب سياسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا وراء انهيار الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل لأسباب تخص أمنها القومي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة في صادرات المكملات الغذائية المصرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
10:30 GMT
29 د
من الملعب
سقوط كبير للريال في "الدربي".. وميلان بذكريات العصر الذهبي يعود إلى الصدارة
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: سكان المناطق المحررة يحتفلون بالعودة إلى روسيا الأم بناء على معطيات تاريخية وثقافية ولغوية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250930/نجاة-سائحين-أمريكيين-وبريطانيين-من-هجوم-شنه-فيل-عليهم-في-دلتا-أوكافانغو-ببوتسوانا-فيديو-1105465090.html
نجاة سائحين أمريكيين وبريطانيين من هجوم شنه فيل عليهم في دلتا أوكافانغو ببوتسوانا... فيديو
نجاة سائحين أمريكيين وبريطانيين من هجوم شنه فيل عليهم في دلتا أوكافانغو ببوتسوانا... فيديو
سبوتنيك عربي
نجا سائحون أمريكيون وبريطانيون من حادث خطير وقع يوم السبت الماضي، في دلتا أوكافانغو في بوتسوانا، بعد أن هاجمهم فيل ذكر خلال جولة سياحية بالقوارب. 30.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-30T15:05+0000
2025-09-30T15:05+0000
بوتسوانا
فيل
وسائط متعددة
السياحة
نادي الفيديو
العالم
حول العالم
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105465169_0:32:521:325_1920x0_80_0_0_71d2082b7ee6f7fa473965b223ae8b2f.png
ووفقًا للتقارير، قام الفيل بقلب الزوارق، التي كان على متنها السياح، ما أدى إلى غرق امرأة لفترة وجيزة قبل أن يتم إنقاذها بمساعدة زوجها.ولم ترد تقارير عن إصابات خطيرة، في حين لم تُعرف بعد أسباب اقتراب الفيل من الزوارق بهذا الشكل العدائي. وتداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد للحادث، وسط تحذيرات من خطورة الاقتراب من الحياة البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.في قلب المحيط... مغامرون على متن قارب صغير يجدون أنفسهم وجها لوجه مع عمالقة البحر.. فيديو"وفي الهريبة كالغزال".. مشهد طريف لعامل توصيل طلبات نجا بنفسه من محاولة اعتقال في أمريكا.. فيديو
https://sarabic.ae/20250816/مشهد-مؤثر-بين-فيل-وأمه-يحصد-آلاف-المشاهدات-فيديو--1103828838.html
بوتسوانا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105465169_0:0:521:391_1920x0_80_0_0_68ce02908a6b8f00f0b2ddea73a4a89e.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بوتسوانا, فيل, السياحة, نادي الفيديو, العالم, حول العالم, منوعات
بوتسوانا, فيل, السياحة, نادي الفيديو, العالم, حول العالم, منوعات

نجاة سائحين أمريكيين وبريطانيين من هجوم شنه فيل عليهم في دلتا أوكافانغو ببوتسوانا... فيديو

15:05 GMT 30.09.2025
© Photo / xنجاة سائحين أمريكيين وبريطانيين من هجوم فيل في دلتا أوكافانغو ببوتسوانا
نجاة سائحين أمريكيين وبريطانيين من هجوم فيل في دلتا أوكافانغو ببوتسوانا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
نجا سائحون أمريكيون وبريطانيون من حادث خطير وقع يوم السبت الماضي، في دلتا أوكافانغو في بوتسوانا، بعد أن هاجمهم فيل ذكر خلال جولة سياحية بالقوارب.
ووفقًا للتقارير، قام الفيل بقلب الزوارق، التي كان على متنها السياح، ما أدى إلى غرق امرأة لفترة وجيزة قبل أن يتم إنقاذها بمساعدة زوجها.
فيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
مجتمع
مشهد مؤثر بين فيل وأمه يحصد آلاف المشاهدات... فيديو
16 أغسطس, 16:54 GMT
ولم ترد تقارير عن إصابات خطيرة، في حين لم تُعرف بعد أسباب اقتراب الفيل من الزوارق بهذا الشكل العدائي. وتداول ناشطون على مواقع التواصل مشاهد للحادث، وسط تحذيرات من خطورة الاقتراب من الحياة البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
في قلب المحيط... مغامرون على متن قارب صغير يجدون أنفسهم وجها لوجه مع عمالقة البحر.. فيديو
"وفي الهريبة كالغزال".. مشهد طريف لعامل توصيل طلبات نجا بنفسه من محاولة اعتقال في أمريكا.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала