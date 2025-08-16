https://sarabic.ae/20250816/مشهد-مؤثر-بين-فيل-وأمه-يحصد-آلاف-المشاهدات-فيديو--1103828838.html
مشهد مؤثر بين فيل وأمه يحصد آلاف المشاهدات... فيديو
ونشرت السيدة ليك تشايلرت، مؤسسة مؤسسة إنقاذ الأفيال، هذا الفيديو الذي يبرز العلاقة العاطفية القوية بين الأم وصغيرها، مقدمة لمحة مؤثرة عن حياة هذه الكائنات الضخمة والودودة.وفي تعليقها على الفيديو، أوضحت تشايلرت تفاصيل المشهد، قائلة: "كانت نام ثيب تستمتع بالتجوال في الحقول وزيارة قطيع آخر، حتى انشغلت وغابت لفترة طويلة".وأضافت تشايلرت: "تعكس هذه اللحظة حالة نام ثيب الصحية والنفسية الجيدة، وثقتها المتزايدة بالحياة".وقد أثار المقطع إعجاب المتابعين، وعلق أحدهم قائلا: "مهما كانت حالتك المزاجية، فإن مشاهدة هذه الكائنات اللطيفة كفيلة بإذابة القلوب وإدخال البهجة إلى النفوس".
