مشهد مؤثر بين فيل وأمه يحصد آلاف المشاهدات... فيديو

الجيش الإسرائيلي يعلن انطلاق عملية نقل سكان غزة إلى جنوب القطاع - عاجل
مجتمع
ونشرت السيدة ليك تشايلرت، مؤسسة مؤسسة إنقاذ الأفيال، هذا الفيديو الذي يبرز العلاقة العاطفية القوية بين الأم وصغيرها، مقدمة لمحة مؤثرة عن حياة هذه الكائنات الضخمة والودودة.وفي تعليقها على الفيديو، أوضحت تشايلرت تفاصيل المشهد، قائلة: "كانت نام ثيب تستمتع بالتجوال في الحقول وزيارة قطيع آخر، حتى انشغلت وغابت لفترة طويلة".وأضافت تشايلرت: "تعكس هذه اللحظة حالة نام ثيب الصحية والنفسية الجيدة، وثقتها المتزايدة بالحياة".وقد أثار المقطع إعجاب المتابعين، وعلق أحدهم قائلا: "مهما كانت حالتك المزاجية، فإن مشاهدة هذه الكائنات اللطيفة كفيلة بإذابة القلوب وإدخال البهجة إلى النفوس".
حظي مقطع فيديو مؤثر يُظهر لحظة عاطفية بين فيل صغير وأمه بإعجاب وتفاعل واسعين على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تجاوز عدد مشاهداته الـ300 ألف.
ونشرت السيدة ليك تشايلرت، مؤسسة مؤسسة إنقاذ الأفيال، هذا الفيديو الذي يبرز العلاقة العاطفية القوية بين الأم وصغيرها، مقدمة لمحة مؤثرة عن حياة هذه الكائنات الضخمة والودودة.
وفي تعليقها على الفيديو، أوضحت تشايلرت تفاصيل المشهد، قائلة: "كانت نام ثيب تستمتع بالتجوال في الحقول وزيارة قطيع آخر، حتى انشغلت وغابت لفترة طويلة".
فيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
أنثى فيل تنتقم بعد مصرع صغيرها بحادث دهس في ماليزيا.. فيديو
11 مايو, 11:47 GMT

شعرت أمها، مالاي ثونغ، بالقلق وأخذت تناديها. وعندما سمعت نام ثيب نداء أمها، هرعت إليها وهي تصدر أصواتا تعبر عن عودتها وكأنها تقول: (أمي، أنا آسفة... لقد عدت!).

وأضافت تشايلرت: "تعكس هذه اللحظة حالة نام ثيب الصحية والنفسية الجيدة، وثقتها المتزايدة بالحياة".

وقد أثار المقطع إعجاب المتابعين، وعلق أحدهم قائلا: "مهما كانت حالتك المزاجية، فإن مشاهدة هذه الكائنات اللطيفة كفيلة بإذابة القلوب وإدخال البهجة إلى النفوس".
