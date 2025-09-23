https://sarabic.ae/20250923/في-قلب-المحيط-مغامرون-على-متن-قارب-صغير-يجدون-أنفسهم-وجها-لوجه-مع-عمالقة-البحر-فيديو-1105188690.html
في قلب المحيط... مغامرون على متن قارب صغير يجدون أنفسهم وجها لوجه مع عمالقة البحر.. فيديو
في قلب المحيط... مغامرون على متن قارب صغير يجدون أنفسهم وجها لوجه مع عمالقة البحر.. فيديو
تحولت رحلة سياحية على متن قارب "كياك" قبالة سواحل كوستاريكا إلى لحظة لا تنسى، بعدما اقتربت أنثى حوت وصغيرها من القارب بشكل مفاجئ.
وتمكن المغامرون من مشاهدة هذا المشهد الطبيعي النادر عن قرب، ما منحهم تجربة استثنائية ومباشرة مع أحد أضخم الكائنات البحرية في العالم.ووثّق المشاركون هذا اللقاء المذهل الذي يعكس جمال الحياة البحرية في المنطقة.
في قلب المحيط... مغامرون على متن قارب صغير يجدون أنفسهم وجها لوجه مع عمالقة البحر.. فيديو
تحولت رحلة سياحية على متن قارب "كياك" قبالة سواحل كوستاريكا إلى لحظة لا تنسى، بعدما اقتربت أنثى حوت وصغيرها من القارب بشكل مفاجئ.
وتمكن المغامرون من مشاهدة هذا المشهد الطبيعي النادر عن قرب، ما منحهم تجربة استثنائية ومباشرة مع أحد أضخم الكائنات البحرية في العالم.
ووثّق المشاركون هذا اللقاء المذهل الذي يعكس جمال الحياة البحرية في المنطقة.