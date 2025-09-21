عربي
https://sarabic.ae/20250921/في-لقطة-طريفة-كريستيانو-رونالدو-يقلد-لاعب-الفريق-المنافس-فيديو-1105093621.html
في لقطة طريفة.. كريستيانو رونالدو يقلد لاعب الفريق المنافس.. فيديو
في لقطة طريفة.. كريستيانو رونالدو يقلد لاعب الفريق المنافس.. فيديو
في لقطة طريفة.. كريستيانو رونالدو يقلد لاعب الفريق المنافس.. فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على نظيره الرياض بخماسية مقابل هدف في المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي. 21.09.2025
2025-09-21T09:50+0000
2025-09-21T09:55+0000
مجتمع
نادي الفيديو
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
نادي النصر السعودي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095345963_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d2d1f33bcf5210485d64fcce797fae7.jpg
وشهدت المباراة لقطة مثيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.وتدخل لاعب الرياض على قدم محمد سيماكان، لاعب النصر ليسقط الأخير على الأرض متألما، بينما وقف رونالدو بالقرب منه ليعاتب لاعب الرياض ويقلده في حركاته ويتهمه بأنه يتدخل على اللاعبين دون أن يرى ماذا يفعل.يذكر أن النجم رونالدو تمكن من تسجيل هدفين في اللقاء، حيث يواصل "الدون" مسيرته نحو هدفه الكبير وهو تسجيل 1000 هدف في مشواره الكروي، حيث رفع رصيده إلى 945 هدفا حتى الآن.وتقدّم النصر للصدارة وله 9 نقاط من 3 مباريات متفوقا بفارق الأهداف على الاتحاد.
https://sarabic.ae/20250920/رونالدو-يقود-النصر-السعودي-لاكتساح-الرياض-بخماسية-فيديو-1105080286.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/1e/1095345963_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69961cc3acba86d9de5ed2df475241c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي
نادي الفيديو, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, نادي النصر السعودي

في لقطة طريفة.. كريستيانو رونالدو يقلد لاعب الفريق المنافس.. فيديو

09:50 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 09:55 GMT 21.09.2025)
© AP Photo / Strالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال
البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي أثناء لقاء نادي الهلال - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على نظيره الرياض بخماسية مقابل هدف في المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.
وشهدت المباراة لقطة مثيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.
وتدخل لاعب الرياض على قدم محمد سيماكان، لاعب النصر ليسقط الأخير على الأرض متألما، بينما وقف رونالدو بالقرب منه ليعاتب لاعب الرياض ويقلده في حركاته ويتهمه بأنه يتدخل على اللاعبين دون أن يرى ماذا يفعل.
نجم كرة القدم العالمي، كريستيانو رونالدو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
مجتمع
رونالدو يقود النصر السعودي لاكتساح الرياض بخماسية.. فيديو
أمس, 20:40 GMT
يذكر أن النجم رونالدو تمكن من تسجيل هدفين في اللقاء، حيث يواصل "الدون" مسيرته نحو هدفه الكبير وهو تسجيل 1000 هدف في مشواره الكروي، حيث رفع رصيده إلى 945 هدفا حتى الآن.
وتقدّم النصر للصدارة وله 9 نقاط من 3 مباريات متفوقا بفارق الأهداف على الاتحاد.
