في لقطة طريفة.. كريستيانو رونالدو يقلد لاعب الفريق المنافس.. فيديو
في لقطة طريفة.. كريستيانو رونالدو يقلد لاعب الفريق المنافس.. فيديو
تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على نظيره الرياض بخماسية مقابل هدف في المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.
وشهدت المباراة لقطة مثيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.وتدخل لاعب الرياض على قدم محمد سيماكان، لاعب النصر ليسقط الأخير على الأرض متألما، بينما وقف رونالدو بالقرب منه ليعاتب لاعب الرياض ويقلده في حركاته ويتهمه بأنه يتدخل على اللاعبين دون أن يرى ماذا يفعل.يذكر أن النجم رونالدو تمكن من تسجيل هدفين في اللقاء، حيث يواصل "الدون" مسيرته نحو هدفه الكبير وهو تسجيل 1000 هدف في مشواره الكروي، حيث رفع رصيده إلى 945 هدفا حتى الآن.وتقدّم النصر للصدارة وله 9 نقاط من 3 مباريات متفوقا بفارق الأهداف على الاتحاد.
في لقطة طريفة.. كريستيانو رونالدو يقلد لاعب الفريق المنافس.. فيديو
09:50 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 09:55 GMT 21.09.2025)
تمكن فريق النصر من تحقيق الفوز على نظيره الرياض بخماسية مقابل هدف في المباراة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.
وشهدت المباراة لقطة مثيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.
وتدخل لاعب الرياض على قدم محمد سيماكان، لاعب النصر ليسقط الأخير على الأرض متألما، بينما وقف رونالدو بالقرب منه ليعاتب لاعب الرياض ويقلده في حركاته ويتهمه بأنه يتدخل على اللاعبين دون أن يرى ماذا يفعل.
تمكن من تسجيل هدفين في اللقاء، حيث يواصل "الدون" مسيرته نحو هدفه الكبير وهو تسجيل 1000 هدف في مشواره الكروي، حيث رفع رصيده إلى 945 هدفا حتى الآن.
وتقدّم النصر للصدارة وله 9 نقاط من 3 مباريات متفوقا بفارق الأهداف على الاتحاد.