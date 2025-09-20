https://sarabic.ae/20250920/رونالدو-يقود-النصر-السعودي-لاكتساح-الرياض-بخماسية-فيديو-1105080286.html
رونالدو يقود النصر السعودي لاكتساح الرياض بخماسية.. فيديو
رونالدو يقود النصر السعودي لاكتساح الرياض بخماسية.. فيديو
20.09.2025
أحرز مواطنه البرتغالي جواو فيليكس، الهدف الأول لنادي النصر مبكرا بتسجيله في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، وأضاف الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 30. في وقت عزز رونالدو تقدم الفريق "العالمي" بهدف ثالث في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.وفي الدقيقة 49 من عمر المباراة، عاد جواو فيليكس ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والرابع لفريقه، قبل أن يقلص مامادو سيلا النتيجة لصالح الرياض في الدقيقة 51.واختتم رونالدو الأهداف بتسجيله الهدف الخامس للنصر في الدقيقة 76، ليصل إلى الهدف رقم 945 في مسيرته الاحترافية.وبتلك الخماسية، استعاد النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، بينما يحتل الرياض المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.
20:40 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 20:41 GMT 20.09.2025)
