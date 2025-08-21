https://sarabic.ae/20250821/بعد-خسارته-للسوبر-أمام-النصر-الاتحاد-السعودي-يعتزم-التعاقد-مع-نجم-ريال-مدريد--1103980442.html
بعد خسارته للسوبر أمام النصر.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع نجم ريال مدريد
بعد خسارته للسوبر أمام النصر.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع نجم ريال مدريد
سبوتنيك عربي
يعتزم نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، خاصة بعد خسارته لكأس السوبر السعودي أمام غريمه التقليدي النصر. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T08:09+0000
2025-08-21T08:09+0000
2025-08-21T08:09+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/13/1047849092_0:108:2100:1289_1920x0_80_0_0_e5d88c4f7fd709c1cb64b652eae76b41.jpg
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء الأربعاء، أن خسارة كأس السوبر السعودي ستدفع نادي الاتحاد للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، على أن تكون البداية بالتعاقد مع الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد. وكان الاتحاد قد ودع بطولة كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، عقب الهزيمة من النصر بنتيجة 1-2.ولفتت الصحيفة الغربية إلى أن داني سيبايوس يعاني من ابتعاده عن التشكيلة الأساسية في الأشهر الماضية، ولم يشارك سوى دقائق قليلة خلال مباراة الفريق الملكي الأولى في الدوري الإسباني ضد أوساسونا. وربما يكون موقف اللاعب المُعقد مع ريال مدريد، فرصة لتعاقد نادي الاتحاد السعودي معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.ورغم أن ريال مدريد لا يمانع رحيل صاحب الـ29 عاماً، لكن اللاعب رفض الانتقال إلى ريال بيتيس، الفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية قبل الانتقال إلى "الميرينجي".تزامنت أنباء اهتمام الاتحاد بضم سيبايوس مع ما أكدته وسائل إعلام من رغبة النادي في التخلي عن الثنائي الأجنبي في وسط الملعب؛ البرازيلي فابينيو والجزائري حسام عوار، للتعاقد مع صفقات جديدة بعد خسارة السوبر.يشار إلى أن الاتحاد السعودي يضم بين صفوفه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد، والذي قاد خط هجوم الفريق الملكي مع فينيسيوس جونيور خلال فترة سابقة.
https://sarabic.ae/20250531/اتحاد-جدة-السعودي-يعتزم-تمديد-عقد-بنزيما-1101173927.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/13/1047849092_120:0:1980:1395_1920x0_80_0_0_da61f9fb9aefb85bd29095aee770eefa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, السعودية
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, السعودية
بعد خسارته للسوبر أمام النصر.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع نجم ريال مدريد
يعتزم نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، خاصة بعد خسارته لكأس السوبر السعودي أمام غريمه التقليدي النصر.
وذكرت صحيفة
"سبورت" الإسبانية، مساء الأربعاء، أن خسارة كأس السوبر السعودي ستدفع نادي الاتحاد للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، على أن تكون البداية بالتعاقد مع الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.
وكان الاتحاد قد ودع بطولة كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، عقب الهزيمة من النصر بنتيجة 1-2.
ولفتت الصحيفة الغربية إلى أن داني سيبايوس يعاني من ابتعاده عن التشكيلة الأساسية في الأشهر الماضية، ولم يشارك سوى دقائق قليلة خلال مباراة الفريق الملكي الأولى في الدوري الإسباني
ضد أوساسونا.
وربما يكون موقف اللاعب المُعقد مع ريال مدريد، فرصة لتعاقد نادي الاتحاد السعودي معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ورغم أن ريال مدريد لا يمانع رحيل صاحب الـ29 عاماً، لكن اللاعب رفض الانتقال إلى ريال بيتيس، الفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية قبل الانتقال إلى "الميرينجي".
تزامنت أنباء اهتمام الاتحاد بضم سيبايوس مع ما أكدته وسائل إعلام من رغبة النادي في التخلي عن الثنائي الأجنبي في وسط الملعب؛ البرازيلي فابينيو والجزائري حسام عوار، للتعاقد مع صفقات جديدة بعد خسارة السوبر.
يشار إلى أن الاتحاد السعودي
يضم بين صفوفه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد، والذي قاد خط هجوم الفريق الملكي مع فينيسيوس جونيور خلال فترة سابقة.