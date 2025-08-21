بعد خسارته للسوبر أمام النصر.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع نجم ريال مدريد

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250821/بعد-خسارته-للسوبر-أمام-النصر-الاتحاد-السعودي-يعتزم-التعاقد-مع-نجم-ريال-مدريد--1103980442.html
بعد خسارته للسوبر أمام النصر.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع نجم ريال مدريد
بعد خسارته للسوبر أمام النصر.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع نجم ريال مدريد
سبوتنيك عربي
يعتزم نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، خاصة بعد خسارته لكأس السوبر السعودي أمام غريمه التقليدي النصر. 21.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-21T08:09+0000
2025-08-21T08:09+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/13/1047849092_0:108:2100:1289_1920x0_80_0_0_e5d88c4f7fd709c1cb64b652eae76b41.jpg
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء الأربعاء، أن خسارة كأس السوبر السعودي ستدفع نادي الاتحاد للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، على أن تكون البداية بالتعاقد مع الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد. وكان الاتحاد قد ودع بطولة كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، عقب الهزيمة من النصر بنتيجة 1-2.ولفتت الصحيفة الغربية إلى أن داني سيبايوس يعاني من ابتعاده عن التشكيلة الأساسية في الأشهر الماضية، ولم يشارك سوى دقائق قليلة خلال مباراة الفريق الملكي الأولى في الدوري الإسباني ضد أوساسونا. وربما يكون موقف اللاعب المُعقد مع ريال مدريد، فرصة لتعاقد نادي الاتحاد السعودي معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.ورغم أن ريال مدريد لا يمانع رحيل صاحب الـ29 عاماً، لكن اللاعب رفض الانتقال إلى ريال بيتيس، الفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية قبل الانتقال إلى "الميرينجي".تزامنت أنباء اهتمام الاتحاد بضم سيبايوس مع ما أكدته وسائل إعلام من رغبة النادي في التخلي عن الثنائي الأجنبي في وسط الملعب؛ البرازيلي فابينيو والجزائري حسام عوار، للتعاقد مع صفقات جديدة بعد خسارة السوبر.يشار إلى أن الاتحاد السعودي يضم بين صفوفه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد، والذي قاد خط هجوم الفريق الملكي مع فينيسيوس جونيور خلال فترة سابقة.
https://sarabic.ae/20250531/اتحاد-جدة-السعودي-يعتزم-تمديد-عقد-بنزيما-1101173927.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/01/13/1047849092_120:0:1980:1395_1920x0_80_0_0_da61f9fb9aefb85bd29095aee770eefa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, السعودية
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, السعودية

بعد خسارته للسوبر أمام النصر.. الاتحاد السعودي يعتزم التعاقد مع نجم ريال مدريد

08:09 GMT 21.08.2025
© AP Photo / AZIZ SHAHمشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم
مشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
© AP Photo / AZIZ SHAH
تابعنا عبر
يعتزم نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، خاصة بعد خسارته لكأس السوبر السعودي أمام غريمه التقليدي النصر.
وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء الأربعاء، أن خسارة كأس السوبر السعودي ستدفع نادي الاتحاد للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، على أن تكون البداية بالتعاقد مع الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
مجتمع
اتحاد جدة السعودي يعتزم تمديد عقد بنزيما
31 مايو, 19:10 GMT
وكان الاتحاد قد ودع بطولة كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، عقب الهزيمة من النصر بنتيجة 1-2.
ولفتت الصحيفة الغربية إلى أن داني سيبايوس يعاني من ابتعاده عن التشكيلة الأساسية في الأشهر الماضية، ولم يشارك سوى دقائق قليلة خلال مباراة الفريق الملكي الأولى في الدوري الإسباني ضد أوساسونا.
وربما يكون موقف اللاعب المُعقد مع ريال مدريد، فرصة لتعاقد نادي الاتحاد السعودي معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ورغم أن ريال مدريد لا يمانع رحيل صاحب الـ29 عاماً، لكن اللاعب رفض الانتقال إلى ريال بيتيس، الفريق الذي بدأ معه مسيرته الكروية قبل الانتقال إلى "الميرينجي".
تزامنت أنباء اهتمام الاتحاد بضم سيبايوس مع ما أكدته وسائل إعلام من رغبة النادي في التخلي عن الثنائي الأجنبي في وسط الملعب؛ البرازيلي فابينيو والجزائري حسام عوار، للتعاقد مع صفقات جديدة بعد خسارة السوبر.
يشار إلى أن الاتحاد السعودي يضم بين صفوفه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، أسطورة ريال مدريد، والذي قاد خط هجوم الفريق الملكي مع فينيسيوس جونيور خلال فترة سابقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала