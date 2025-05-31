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باريس سان جيرمان يتوج بدوري أبطال أوروبا بخماسية في إنتر ميلان
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https://sarabic.ae/20250531/اتحاد-جدة-السعودي-يعتزم-تمديد-عقد-بنزيما-1101173927.html
اتحاد جدة السعودي يعتزم تمديد عقد بنزيما
اتحاد جدة السعودي يعتزم تمديد عقد بنزيما
سبوتنيك عربي
يعتزم نادي اتحاد جدة السعودي تمديد قائد الفريق الكروي الأول كريم بنزيما الذي سينتهي في صيف 2026. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T19:10+0000
2025-05-31T19:10+0000
مجتمع
كريم بنزيما
ترتيب الدوري السعودي
رياضة
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ونقلت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم السبت، عن مصادر أن هناك تحركات اتحادية من أجل تمديد عقد نجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما، بعدما قاد "العميد" لتحقيق الدوري والكأس في المملكة العربية السعودية.وأكدت الصحيفة أنه سيتم عقد اجتماعات في الأيام القادمة من أجل حسم كافة التفاصيل المتعلقة بتمديد عقد القائد الاتحادي، وذلك على خلفية إسهامه الفعال بتحقيق العميد لبطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك وحصد الثنائية المحلية في الموسم الماضي.يذكر أنه في السادس عشر من الشهر الجاري، قال دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي للنادي السعودي، بشأن مستقبل بنزيما: "بطبيعة الحال، كريم بنزيما مستمر معنا الموسم المقبل، عقده لا يزال ساريا، ونحن نعتمد عليه كثيرا. إنه قائد ملهم ووجوده يمنح الفريق طاقة إيجابية كبيرة".وأضاف دومينجوس أوليفيرا: "الجماهير كانت عظيمة، ساندتنا طوال الموسم، ولم تبخل علينا حتى في آخر لحظة. قطعوا المسافات لحضور المباراة، وكان دعمهم مفتاحا رئيسيا لهذا الإنجاز".وكانت وسائل إعلام غربية، قد أوضحت أن بنزيما اتخذ أول الخطوات من أجل الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS" الموسم المقبل. يشار إلى أن كريم بنزيما قد انضم إلى نادي اتحاد جدة السعودي في صيف 2023 قادما من فريق ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026، ويمثل أحد أبرز صفقات الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.
https://sarabic.ae/20240602/يزور-وطنه-لأول-مرة-ماذا-قال-بنزيما-لدى-وصوله-إلى-الجزائر؟--1089428003.html
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كريم بنزيما, ترتيب الدوري السعودي, رياضة
كريم بنزيما, ترتيب الدوري السعودي, رياضة

اتحاد جدة السعودي يعتزم تمديد عقد بنزيما

19:10 GMT 31.05.2025
© AP Photo / Manu Fernandezالفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
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يعتزم نادي اتحاد جدة السعودي تمديد قائد الفريق الكروي الأول كريم بنزيما الذي سينتهي في صيف 2026.
ونقلت صحيفة "عكاظ"، مساء اليوم السبت، عن مصادر أن هناك تحركات اتحادية من أجل تمديد عقد نجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما، بعدما قاد "العميد" لتحقيق الدوري والكأس في المملكة العربية السعودية.
مهاجم كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، مرتديا قميص اتحاد جدة السعودي، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
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وأكدت الصحيفة أنه سيتم عقد اجتماعات في الأيام القادمة من أجل حسم كافة التفاصيل المتعلقة بتمديد عقد القائد الاتحادي، وذلك على خلفية إسهامه الفعال بتحقيق العميد لبطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك وحصد الثنائية المحلية في الموسم الماضي.
يذكر أنه في السادس عشر من الشهر الجاري، قال دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي للنادي السعودي، بشأن مستقبل بنزيما: "بطبيعة الحال، كريم بنزيما مستمر معنا الموسم المقبل، عقده لا يزال ساريا، ونحن نعتمد عليه كثيرا. إنه قائد ملهم ووجوده يمنح الفريق طاقة إيجابية كبيرة".
وأضاف دومينجوس أوليفيرا: "الجماهير كانت عظيمة، ساندتنا طوال الموسم، ولم تبخل علينا حتى في آخر لحظة. قطعوا المسافات لحضور المباراة، وكان دعمهم مفتاحا رئيسيا لهذا الإنجاز".
وكانت وسائل إعلام غربية، قد أوضحت أن بنزيما اتخذ أول الخطوات من أجل الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS" الموسم المقبل.
يشار إلى أن كريم بنزيما قد انضم إلى نادي اتحاد جدة السعودي في صيف 2023 قادما من فريق ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026، ويمثل أحد أبرز صفقات الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.
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