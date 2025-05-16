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https://sarabic.ae/20250516/اتحاد-جدة-السعودي-يحسم-مصير-بنزيما-1100610980.html
اتحاد جدة السعودي يحسم مصير "بنزيما"
اتحاد جدة السعودي يحسم مصير "بنزيما"
سبوتنيك عربي
حسم نادي اتحاد جدة السعودي، مصير كريم بنزيما نجمه الدولي الفرنسي في الموسم المقبل، بعد أيام من حسم لقب دوري "روشن" السعودي لكرة القدم. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T10:54+0000
2025-05-16T10:54+0000
مجتمع
كريم بنزيما
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
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وقال دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي للنادي السعودي، بشأن مستقبل بنزيما: "بطبيعة الحال، كريم بنزيما مستمر معنا الموسم المقبل، عقده لا يزال ساريا، ونحن نعتمد عليه كثيرا. إنه قائد ملهم ووجوده يمنح الفريق طاقة إيجابية كبيرة".جاء تعليق أوليفيرا بعد تتويج "العميد" رسميا بالبطولة فور فوزه الثمين على الرائد بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي أقيم، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي.وأضاف دومينجوس أوليفيرا: "الجماهير كانت عظيمة، ساندتنا طوال الموسم، ولم تبخل علينا حتى في آخر لحظة. قطعوا المسافات لحضور المباراة، وكان دعمهم مفتاحا رئيسيا لهذا الإنجاز".ويشار إلى أنه يوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن بنزيما اتخذ أول الخطوات من أجل الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS" الموسم المقبل. ورأت أن مهاجم اتحاد جدة السعودية، بحسب مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي الدولي السابق، للانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة هناك.وأفادت الصحيفة الغربية، بأن كريم بنزيما استعان بمحامي الهجرة البارز في نيويورك، مايكل وايلدز، بهدف تأمين تأشيرة "P-1"، وهي التأشيرة التي حصل عليها مواطنه الفرنسي أوليفر جيرو قبل الانضمام إلى صفوف فريق لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي لكرة القدم.ويشار إلى أن كريم بنزيما قد انضم إلى نادي اتحاد جدة السعودي في صيف 2023 قادما من فريق ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026، ويمثل أحد أبرز صفقات الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.
https://sarabic.ae/20241218/ما-حقيقة-اعتزال-كريم-بنزيما-1095913532.html
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كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة
كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, رياضة

اتحاد جدة السعودي يحسم مصير "بنزيما"

10:54 GMT 16.05.2025
© AP Photo / Manu Fernandezالفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي
الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
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حسم نادي اتحاد جدة السعودي، مصير كريم بنزيما نجمه الدولي الفرنسي في الموسم المقبل، بعد أيام من حسم لقب دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.
وقال دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي للنادي السعودي، بشأن مستقبل بنزيما: "بطبيعة الحال، كريم بنزيما مستمر معنا الموسم المقبل، عقده لا يزال ساريا، ونحن نعتمد عليه كثيرا. إنه قائد ملهم ووجوده يمنح الفريق طاقة إيجابية كبيرة".
لاعب كرة لاقدم الفرنسي كريم بنزيما - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
مجتمع
ما حقيقة اعتزال كريم بنزيما؟
18 ديسمبر 2024, 10:01 GMT
جاء تعليق أوليفيرا بعد تتويج "العميد" رسميا بالبطولة فور فوزه الثمين على الرائد بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي أقيم، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي.
وأضاف دومينجوس أوليفيرا: "الجماهير كانت عظيمة، ساندتنا طوال الموسم، ولم تبخل علينا حتى في آخر لحظة. قطعوا المسافات لحضور المباراة، وكان دعمهم مفتاحا رئيسيا لهذا الإنجاز".
ويشار إلى أنه يوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن بنزيما اتخذ أول الخطوات من أجل الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS" الموسم المقبل.
ورأت أن مهاجم اتحاد جدة السعودية، بحسب مصادر مقربة من اللاعب الفرنسي الدولي السابق، للانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة هناك.
وأفادت الصحيفة الغربية، بأن كريم بنزيما استعان بمحامي الهجرة البارز في نيويورك، مايكل وايلدز، بهدف تأمين تأشيرة "P-1"، وهي التأشيرة التي حصل عليها مواطنه الفرنسي أوليفر جيرو قبل الانضمام إلى صفوف فريق لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
ويشار إلى أن كريم بنزيما قد انضم إلى نادي اتحاد جدة السعودي في صيف 2023 قادما من فريق ريال مدريد الإسباني، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026، ويمثل أحد أبرز صفقات الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.
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