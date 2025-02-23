https://sarabic.ae/20250223/بنزيما-يرقص-ويغني-بالعربية-فيديو-أثار-تفاعلا-بعد-سحق-الهلال-1098083260.html

بنزيما يرقص ويغني بالعربية.. فيديو أثار تفاعلا بعد سحق الهلال

بنزيما يرقص ويغني بالعربية.. فيديو أثار تفاعلا بعد سحق الهلال

سبوتنيك عربي

أثار احتفال النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، تفاعل المتابعين، وذلك بعد تسجيله الهدف الذي قاد من خلاله فريقه للفوز على منافسه الهلال،... 23.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-23T10:08+0000

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وبعد صافرة النهاية، توجه بنزيما ورفاقه نحو جماهير الاتحاد في المدرجات للاحتفال معهم بهذا الانتصار الكبير. وردد بنزيما، البالغ من العمر 37 عامًا، هتافًا باللغة العربية، قائلًا: "يا الإتي ماشاء الله"، ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير.ونشر بنزيما عبر حسابه على منصة "إكس"، لقطات مصورة من المباراة، معلقًا: "مباراة رائعة، شكرًا لكم يا مشجعين".وبفضل هذا الفوز، عزز الاتحاد صدارته لجدول ترتيب دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2025، برصيد 55 نقطة، بينما تجمد رصيد الهلال عند 48 نقطة في المركز الثاني.وفي وقت سابق، وجّه بنزيما صدمة إلى مواطنه كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بعد الكشف عن تصويته في جائزة أفضل لاعب فرنسي للموسم الماضي، التي تقدّمها مجلة "فرانس فوتبول".وكانت المفاجأة هي في قائمة المصوتين التي كان من بينهم ثنائي الاتحاد السعودي، كريم بنزيما، ونغولو كانتي، إذ لم يمنحا أي أصوات لمبابي، وقام بنزيمة بالتصويت لصالح إدواردو كامافينغا، في المركز الأول، ثم برادلي باركولا، ووارن إيمري لاعبي باريس سان جيرمان.

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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, كريم بنزيما, أخبار كرة القدم