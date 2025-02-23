https://sarabic.ae/20250223/بنزيما-يرقص-ويغني-بالعربية-فيديو-أثار-تفاعلا-بعد-سحق-الهلال-1098083260.html
بنزيما يرقص ويغني بالعربية.. فيديو أثار تفاعلا بعد سحق الهلال
بنزيما يرقص ويغني بالعربية.. فيديو أثار تفاعلا بعد سحق الهلال
سبوتنيك عربي
أثار احتفال النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، تفاعل المتابعين، وذلك بعد تسجيله الهدف الذي قاد من خلاله فريقه للفوز على منافسه الهلال،... 23.02.2025, سبوتنيك عربي
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وبعد صافرة النهاية، توجه بنزيما ورفاقه نحو جماهير الاتحاد في المدرجات للاحتفال معهم بهذا الانتصار الكبير. وردد بنزيما، البالغ من العمر 37 عامًا، هتافًا باللغة العربية، قائلًا: "يا الإتي ماشاء الله"، ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير.ونشر بنزيما عبر حسابه على منصة "إكس"، لقطات مصورة من المباراة، معلقًا: "مباراة رائعة، شكرًا لكم يا مشجعين".وبفضل هذا الفوز، عزز الاتحاد صدارته لجدول ترتيب دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2025، برصيد 55 نقطة، بينما تجمد رصيد الهلال عند 48 نقطة في المركز الثاني.وفي وقت سابق، وجّه بنزيما صدمة إلى مواطنه كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بعد الكشف عن تصويته في جائزة أفضل لاعب فرنسي للموسم الماضي، التي تقدّمها مجلة "فرانس فوتبول".وكانت المفاجأة هي في قائمة المصوتين التي كان من بينهم ثنائي الاتحاد السعودي، كريم بنزيما، ونغولو كانتي، إذ لم يمنحا أي أصوات لمبابي، وقام بنزيمة بالتصويت لصالح إدواردو كامافينغا، في المركز الأول، ثم برادلي باركولا، ووارن إيمري لاعبي باريس سان جيرمان.
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رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, كريم بنزيما, أخبار كرة القدم
رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, كريم بنزيما, أخبار كرة القدم
بنزيما يرقص ويغني بالعربية.. فيديو أثار تفاعلا بعد سحق الهلال
أثار احتفال النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، تفاعل المتابعين، وذلك بعد تسجيله الهدف الذي قاد من خلاله فريقه للفوز على منافسه الهلال، بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء"، يوم أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين.
وبعد صافرة النهاية، توجه بنزيما ورفاقه نحو جماهير الاتحاد في المدرجات للاحتفال معهم بهذا الانتصار الكبير. وردد بنزيما
، البالغ من العمر 37 عامًا، هتافًا باللغة العربية، قائلًا: "يا الإتي ماشاء الله"، ما أثار تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير.
ونشر بنزيما عبر حسابه على منصة "إكس"، لقطات مصورة من المباراة، معلقًا: "مباراة رائعة، شكرًا لكم يا مشجعين".
وبفضل هذا الفوز، عزز الاتحاد صدارته لجدول ترتيب دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2025، برصيد 55 نقطة، بينما تجمد رصيد الهلال عند 48 نقطة في المركز الثاني.
وفي وقت سابق، وجّه بنزيما صدمة إلى مواطنه كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بعد الكشف عن تصويته في جائزة أفضل لاعب فرنسي للموسم الماضي، التي تقدّمها مجلة "فرانس فوتبول".
وحصد كيليان مبابي، الجائزة بالفعل وحصل على 56 نقطة متفوقًا على مواطنه وليم ساليبا، الذي حلّ ثانيًا بـ51 نقطة، ليضيف بذلك إنجازًا جديدًا في مسيرته، إذ نال الجائزة للمرة الرابعة، بعد أن حصدها سابقًا في أعوام 2018 و2019 و2023، ليقترب من معادلة الرقم القياسي لتييري هنري، الذي فاز بالجائزة 5 مرات.
وكانت المفاجأة هي في قائمة المصوتين التي كان من بينهم ثنائي الاتحاد السعودي، كريم بنزيما، ونغولو كانتي
، إذ لم يمنحا أي أصوات لمبابي، وقام بنزيمة بالتصويت لصالح إدواردو كامافينغا، في المركز الأول، ثم برادلي باركولا، ووارن إيمري لاعبي باريس سان جيرمان.