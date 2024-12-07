https://sarabic.ae/20241207/مبابي-يعترف-بأخطائه-ويتعهد-بـثورة-التصحيح-1095568799.html

مبابي يعترف بأخطائه ويتعهد بـ"ثورة لتصحيحها"

مبابي يعترف بأخطائه ويتعهد بـ"ثورة لتصحيحها"

سبوتنيك عربي

تعهد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بإظهار ذاته الحقيقية في المستقبل، بعد ظهوره بمستوى مخيب للآمال خلال الفترة الماضية مغ فريقه... 07.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-07T08:44+0000

2024-12-07T08:44+0000

2024-12-07T08:45+0000

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "مبابي، أجرى محادثات مع بعض لاعبي ريال مدريد الأساسيين بعد هزيمة الأربعاء الماضي، أمام أتليتك بلباو، حيث صرّح بنيته أن يكون قائدا أكثر في المستقبل"، مشيرة إلى أن "اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، اعترف بعيوبه حتى الآن هذا الموسم وأصرّ على أنه يريد أن يكون قائدا مستقبليا للنادي، حيث يسعى الفريق إلى العثور على ضالته وهي الأداء الجيد والفوز المتتالي".وأشارت الصحيفة إلى أن "كلام مبابي، لاقى ترحيبا من قبل إدارة ريال مدريد، التي توقعت هذا النوع من الموقف الجريء عندما وصل النجم الفرنسي مطلع هذا الموسم".وأقرّ كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد بأن مبابي لم يكن في أفضل حالاته، مؤكدًا أن قائد المنتخب الفرنسي تعهد بالعودة لسابق عهده. وكان مبابي، قد سجل 10 أهداف في 20 مباراة وتعرض لانتقادات كبيرة بعد إهداره ركلتي جزاء خلال هزيمتين أمام ليفربول وأتلتيك بلباو.وأثار مبابي، في الآونة الأخيرة، غضب جماهير النادي الملكي، بعدما نشر صورة تجمعه بزميله السابق في باريس سان جيرمان، المغربي أشرف حكيمي.وظهرت في الصورة "شيشة" في الخلفية، ما آثار جدلاً واسعاً حول احترافية اللاعب الفرنسي، خاصة في ظل تذبذب مستواه منذ انضمامه إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.وكشف تقرير صحفي فرنسي جديد، أخيرا، كواليس غياب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، عن معسكر المنتخب الفرنسي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وأوضح التقرير الفرنسي أن "استبعاد اللاعب من معسكر منتخب الديوك، لم يكن مفاجأة لزملائه في صفوف المنتخب، حيث تحدث مبابي معهم، خلال معسكر شهر سبتمبر(أيلول) الماضي، حيث لم يكن يرغب في التواجد به"، لافتا إلى أن أولويته في الفترة المقبلة ستكون لفريقه ريال مدريد.

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