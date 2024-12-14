https://sarabic.ae/20241214/كريم-بنزيما-يوجه-ضربة-موجعة-لكليان-مبابي-1095791178.html

كريم بنزيما يوجه "ضربة موجعة" لكليان مبابي

كريم بنزيما يوجه "ضربة موجعة" لكليان مبابي

سبوتنيك عربي

وجّه الفرنسي كريم بنزيما، نجم فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، صدمة إلى مواطنه كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بعد الكشف عن تصويته في جائزة أفضل لاعب فرنسي... 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T16:30+0000

2024-12-14T16:30+0000

2024-12-14T16:30+0000

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وحصد كيليان مبابي، الجائزة بالفعل وحصل على 56 نقطة متفوقًا على مواطنه وليم ساليبا، الذي حل ثانيًا بـ51 نقطة، ليضيف بذلك إنجازًا جديدًا في مسيرته، إذ نال الجائزة للمرة الرابعة، بعد أن حصدها سابقًا في أعوام 2018 و2019 و2023، ليقترب من معادلة الرقم القياسي لتييري هنري، الذي فاز بالجائزة 5 مرات.وكانت المفاجأة هي في قائمة المصوتين التي كان من بينهم ثنائي الاتحاد السعودي، كريم بنزيما، ونغولو كانتي، إذ لم يمنحا أي أصوات لمبابي، وقام بنزيمة بالتصويت لصالح إدواردو كامافينغا، في المركز الأول، ثم برادلي باركولا، ووارن إيمري لاعبي باريس سان جيرمان.وأثار ما فعله بنزيما، جدلًا بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي وفسره بعضهم بأنه "يأتي في إطار دعمه الكبير لفينيسيوس جونيور"، نجم ريال مدريد، والذي أكد أنه كان يستحق التتويج بالكرة الذهبية على حساب رودري، نجم مانشستر سيتي.ويتم التصويت على هذه الجائزة من قبل اللاعبين الفرنسيين الذين فازوا بالجائزة خلال مسيرتهم في السنوات الماضية.وكان مبابي قد أنهى الموسم الماضي برصيد 44 هدفًا في 48 مباراة مع باريس سان جيرمان، و10 تمريرات حاسمة. أما في الموسم الحالي فقد شارك النجم الفرنسي مع ريال مدريد في 22 مباراة بمختلف المسابقات، حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا وصناعة هدفين.

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