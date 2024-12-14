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https://sarabic.ae/20241214/كريم-بنزيما-يوجه-ضربة-موجعة-لكليان-مبابي-1095791178.html
كريم بنزيما يوجه "ضربة موجعة" لكليان مبابي
كريم بنزيما يوجه "ضربة موجعة" لكليان مبابي
سبوتنيك عربي
وجّه الفرنسي كريم بنزيما، نجم فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، صدمة إلى مواطنه كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بعد الكشف عن تصويته في جائزة أفضل لاعب فرنسي... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T16:30+0000
2024-12-14T16:30+0000
مجتمع
كيليان مبابي
أخبار نادي ريال مدريد
كريم بنزيما
أخبار فرنسا
نادي باريس سان جيرمان
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رياضة
الأخبار
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وحصد كيليان مبابي، الجائزة بالفعل وحصل على 56 نقطة متفوقًا على مواطنه وليم ساليبا، الذي حل ثانيًا بـ51 نقطة، ليضيف بذلك إنجازًا جديدًا في مسيرته، إذ نال الجائزة للمرة الرابعة، بعد أن حصدها سابقًا في أعوام 2018 و2019 و2023، ليقترب من معادلة الرقم القياسي لتييري هنري، الذي فاز بالجائزة 5 مرات.وكانت المفاجأة هي في قائمة المصوتين التي كان من بينهم ثنائي الاتحاد السعودي، كريم بنزيما، ونغولو كانتي، إذ لم يمنحا أي أصوات لمبابي، وقام بنزيمة بالتصويت لصالح إدواردو كامافينغا، في المركز الأول، ثم برادلي باركولا، ووارن إيمري لاعبي باريس سان جيرمان.وأثار ما فعله بنزيما، جدلًا بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي وفسره بعضهم بأنه "يأتي في إطار دعمه الكبير لفينيسيوس جونيور"، نجم ريال مدريد، والذي أكد أنه كان يستحق التتويج بالكرة الذهبية على حساب رودري، نجم مانشستر سيتي.ويتم التصويت على هذه الجائزة من قبل اللاعبين الفرنسيين الذين فازوا بالجائزة خلال مسيرتهم في السنوات الماضية.وكان مبابي قد أنهى الموسم الماضي برصيد 44 هدفًا في 48 مباراة مع باريس سان جيرمان، و10 تمريرات حاسمة. أما في الموسم الحالي فقد شارك النجم الفرنسي مع ريال مدريد في 22 مباراة بمختلف المسابقات، حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا وصناعة هدفين.
https://sarabic.ae/20241203/صورة-طائشة-تورط-مبابي-مع-جمهور-ريال-مدريد-ماذا-ظهر-في-الخلفية-1095440120.html
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كيليان مبابي, أخبار نادي ريال مدريد, كريم بنزيما, أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, منوعات, رياضة, الأخبار
كيليان مبابي, أخبار نادي ريال مدريد, كريم بنزيما, أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, منوعات, رياضة, الأخبار

كريم بنزيما يوجه "ضربة موجعة" لكليان مبابي

16:30 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Manu Fernandezالفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني
الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Manu Fernandez
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وجّه الفرنسي كريم بنزيما، نجم فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، صدمة إلى مواطنه كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بعد الكشف عن تصويته في جائزة أفضل لاعب فرنسي للموسم الماضي، التي تقدّمها مجلة "فرانس فوتبول".
وحصد كيليان مبابي، الجائزة بالفعل وحصل على 56 نقطة متفوقًا على مواطنه وليم ساليبا، الذي حل ثانيًا بـ51 نقطة، ليضيف بذلك إنجازًا جديدًا في مسيرته، إذ نال الجائزة للمرة الرابعة، بعد أن حصدها سابقًا في أعوام 2018 و2019 و2023، ليقترب من معادلة الرقم القياسي لتييري هنري، الذي فاز بالجائزة 5 مرات.
وكانت المفاجأة هي في قائمة المصوتين التي كان من بينهم ثنائي الاتحاد السعودي، كريم بنزيما، ونغولو كانتي، إذ لم يمنحا أي أصوات لمبابي، وقام بنزيمة بالتصويت لصالح إدواردو كامافينغا، في المركز الأول، ثم برادلي باركولا، ووارن إيمري لاعبي باريس سان جيرمان.
وأثار ما فعله بنزيما، جدلًا بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي وفسره بعضهم بأنه "يأتي في إطار دعمه الكبير لفينيسيوس جونيور"، نجم ريال مدريد، والذي أكد أنه كان يستحق التتويج بالكرة الذهبية على حساب رودري، نجم مانشستر سيتي.
كيليان مبابي لاعب ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
مجتمع
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ويتم التصويت على هذه الجائزة من قبل اللاعبين الفرنسيين الذين فازوا بالجائزة خلال مسيرتهم في السنوات الماضية.
وكان مبابي قد أنهى الموسم الماضي برصيد 44 هدفًا في 48 مباراة مع باريس سان جيرمان، و10 تمريرات حاسمة. أما في الموسم الحالي فقد شارك النجم الفرنسي مع ريال مدريد في 22 مباراة بمختلف المسابقات، حيث نجح في تسجيل 12 هدفًا وصناعة هدفين.
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