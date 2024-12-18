https://sarabic.ae/20241218/ما-حقيقة-اعتزال-كريم-بنزيما-1095913532.html
ما حقيقة اعتزال كريم بنزيما؟
ما حقيقة اعتزال كريم بنزيما؟
سبوتنيك عربي
علق شقيق نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، على أنباء متداولة تتحدث عن اعتزاله كرة القدم بعد نهاية الموسم الحالي. 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T10:01+0000
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كريم بنزيما
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ويلعب بنزيما حاليا في نادي اتحاد جدة السعودي، ويقود الفريق في دوري المحترفين بالمملكة العربية السعودية.ونقلت وسائل إعلام عن شقيق بنزيما تأكيده استمرار النجم الفرنسي مع الاتحاد السعودي حتى نهاية عقده، الذي يستمر حتى يونيو/ حزيران 2026.وبحسب تصريحات شقيقه، فإن النجم الفرنسي سعيد بوجوده في الاتحاد السعودي، الذي التحق به في صيف 2023 خلال صفقة انتقال حرب، إثر انتهاء عقده مع ريال مدريد.وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إسبانية، أن بنزيما البالغ من العمر 36 عاما، قد يعتزل مع نهاية الموسم الحالي.ولفتت إلى أن ما وصفته بـ"الروتين اليومي" يؤثر على اللاعبين مع نهاية كل موسم، ويتسبب في الإرهاق، الذي بدأ يظهر لدى بنزيما بعد البداية الصعبة مع نادي الاتحاد.ورغم ذلك، أشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن بنزيما يواصل التزامه بمشروع نادي الاتحاد بتسجيل 10 أهداف في 11 مباراة.
https://sarabic.ae/20230824/بعد-أنباء-خلافه-مع-مدرب-الفريق-اتحاد-جدة-ينشر-فيديو-للنجم-الفرنسي-كريم-بنزيما-1080371559.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, مباريات الدوري السعودي, كريم بنزيما
أخبار العالم الآن, رياضة, مباريات الدوري السعودي, كريم بنزيما
ما حقيقة اعتزال كريم بنزيما؟
علق شقيق نجم كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما، على أنباء متداولة تتحدث عن اعتزاله كرة القدم بعد نهاية الموسم الحالي.
ويلعب بنزيما حاليا في نادي اتحاد
جدة السعودي، ويقود الفريق في دوري المحترفين بالمملكة العربية السعودية.
ونقلت وسائل إعلام عن شقيق بنزيما تأكيده استمرار النجم الفرنسي مع الاتحاد السعودي حتى نهاية عقده، الذي يستمر حتى يونيو/ حزيران 2026.
وبحسب تصريحات شقيقه، فإن النجم الفرنسي
سعيد بوجوده في الاتحاد السعودي، الذي التحق به في صيف 2023 خلال صفقة انتقال حرب، إثر انتهاء عقده مع ريال مدريد.
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إسبانية، أن بنزيما البالغ من العمر 36 عاما، قد يعتزل مع نهاية الموسم
الحالي.
ولفتت إلى أن ما وصفته بـ"الروتين اليومي" يؤثر على اللاعبين مع نهاية كل موسم، ويتسبب في الإرهاق، الذي بدأ يظهر لدى بنزيما بعد البداية الصعبة مع نادي الاتحاد.
ورغم ذلك، أشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أن بنزيما يواصل التزامه بمشروع نادي الاتحاد بتسجيل 10 أهداف في 11 مباراة.