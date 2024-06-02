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https://sarabic.ae/20240602/يزور-وطنه-لأول-مرة-ماذا-قال-بنزيما-لدى-وصوله-إلى-الجزائر؟--1089428003.html
يزور وطنه لأول مرة.. ماذا قال بنزيما لدى وصوله إلى الجزائر؟
يزور وطنه لأول مرة.. ماذا قال بنزيما لدى وصوله إلى الجزائر؟
سبوتنيك عربي
زار نجم الكرة الفرنسية من أصول جزائرية، كريم بنزيما، بلاده لأول مرة، مساء أمس السبت. 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T09:43+0000
2024-06-02T09:43+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
كريم بنزيما
الأخبار
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وتلقى بنزيما استقبالا حافلا لدى وصوله مدينة وهران، وزار عائلة والده، الذي تنحدر أصوله من مدينة الباهية في الغرب الجزائري.وقال بنزيما في تصريحات تلفزيونية: "شكرا على هذا الاستقبال الرائع، أنا سعيد جدا". وتابع: "أزور الجزائر ومدينة بجاية لأول مرة، وسأزور عائلتي، وسعيد أن أتقاسم هذه الفرحة مع الجزائريين".وردا على سؤال حول حضوره مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه الغيني، في تصفيات "المونديال" يوم الخميس المقبل، قال بنزيما: "أتمنى أن يقدم المنتخب مباراة قوية، ويحقق الفوز.. إنها أول مباراة للمنتخب أشاهدها مباشرة من الملعب".وأضافت صحيفة "النهار" الجزائرية أنه من المقرر أن يقوم كريم بنزيما خلال زيارته الأولى لوطنه الجزائر، بزيارة المعالم الجديدة في مدينة وهران، كما أنه قد يزور المنشآت الرياضية، إلى جانب فريق مولودية وهران العريق.يشار إلى أن كريم بنزيما كان مهاجم سابق في نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وهو حاليا مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي.
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رياضة, أخبار كرة القدم, كريم بنزيما, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, كريم بنزيما, الأخبار

يزور وطنه لأول مرة.. ماذا قال بنزيما لدى وصوله إلى الجزائر؟

09:43 GMT 02.06.2024
© AFP 2023 / -مهاجم كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، مرتديا قميص اتحاد جدة السعودي، 8 يونيو/ حزيران 2023
مهاجم كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، مرتديا قميص اتحاد جدة السعودي، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
مهاجم كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، مرتديا قميص اتحاد جدة السعودي، 8 يونيو/ حزيران 2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
زار نجم الكرة الفرنسية من أصول جزائرية، كريم بنزيما، بلاده لأول مرة، مساء أمس السبت.
وتلقى بنزيما استقبالا حافلا لدى وصوله مدينة وهران، وزار عائلة والده، الذي تنحدر أصوله من مدينة الباهية في الغرب الجزائري.
وقال بنزيما في تصريحات تلفزيونية: "شكرا على هذا الاستقبال الرائع، أنا سعيد جدا".
وتابع: "أزور الجزائر ومدينة بجاية لأول مرة، وسأزور عائلتي، وسعيد أن أتقاسم هذه الفرحة مع الجزائريين".
وردا على سؤال حول حضوره مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه الغيني، في تصفيات "المونديال" يوم الخميس المقبل، قال بنزيما: "أتمنى أن يقدم المنتخب مباراة قوية، ويحقق الفوز.. إنها أول مباراة للمنتخب أشاهدها مباشرة من الملعب".
وأضافت صحيفة "النهار" الجزائرية أنه من المقرر أن يقوم كريم بنزيما خلال زيارته الأولى لوطنه الجزائر، بزيارة المعالم الجديدة في مدينة وهران، كما أنه قد يزور المنشآت الرياضية، إلى جانب فريق مولودية وهران العريق.
يشار إلى أن كريم بنزيما كان مهاجم سابق في نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وهو حاليا مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي.
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