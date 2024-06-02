يزور وطنه لأول مرة.. ماذا قال بنزيما لدى وصوله إلى الجزائر؟
© AFP 2023 / -مهاجم كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، مرتديا قميص اتحاد جدة السعودي، 8 يونيو/ حزيران 2023
مهاجم كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، مرتديا قميص اتحاد جدة السعودي، 8 يونيو/ حزيران 2023
© AFP 2023 / -
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زار نجم الكرة الفرنسية من أصول جزائرية، كريم بنزيما، بلاده لأول مرة، مساء أمس السبت.
وتلقى بنزيما استقبالا حافلا لدى وصوله مدينة وهران، وزار عائلة والده، الذي تنحدر أصوله من مدينة الباهية في الغرب الجزائري.
وقال بنزيما في تصريحات تلفزيونية: "شكرا على هذا الاستقبال الرائع، أنا سعيد جدا".
🔵🔵#صور وصول النجم #كريم_بن_زيمة إلى ولاية #بجاية pic.twitter.com/lYzX2rfvUq— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) June 1, 2024
وتابع: "أزور الجزائر ومدينة بجاية لأول مرة، وسأزور عائلتي، وسعيد أن أتقاسم هذه الفرحة مع الجزائريين".
كريم بنزيما يحظى باستقبال حافل أثناء وصوله الى دولة الجزائر 🇩🇿🇩🇿— 3NAD 📊 (@i3n11d) June 1, 2024
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🔵🔵#كريم_بن_زيمة: سأشاهد أول مباراة للخضر من الملعب.. "إن شاء الله يربحو" pic.twitter.com/8LfroC7ltO— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) June 1, 2024
وردا على سؤال حول حضوره مباراة المنتخب الوطني الجزائري وضيفه الغيني، في تصفيات "المونديال" يوم الخميس المقبل، قال بنزيما: "أتمنى أن يقدم المنتخب مباراة قوية، ويحقق الفوز.. إنها أول مباراة للمنتخب أشاهدها مباشرة من الملعب".
وأضافت صحيفة "النهار" الجزائرية أنه من المقرر أن يقوم كريم بنزيما خلال زيارته الأولى لوطنه الجزائر، بزيارة المعالم الجديدة في مدينة وهران، كما أنه قد يزور المنشآت الرياضية، إلى جانب فريق مولودية وهران العريق.
يشار إلى أن كريم بنزيما كان مهاجم سابق في نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وهو حاليا مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي.