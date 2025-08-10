عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
مدافع برشلونة مارتينيز ينضم للنصر السعودي... فيديو
مدافع برشلونة مارتينيز ينضم للنصر السعودي... فيديو
انضم مدافع برشلونة، إينيغو مارتينيز، لنادي النصر السعودي، ضمن صفقة انتقال حر تنهي مشواره الكروي مع الفريق الكتالوني.
أعلن ذلك نادي النصر السعودي، ونشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، قال إنه يرصد كواليس توقيع العقد مع اللاعب الجديد.
وبموجب الصفقة الجديدة ينضم مارتينيز للنصر السعودي حتى عام 2026، ليصبح أحد أبرز صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي لهذا الموسم.
يذكر أن مارتينيز خاض 46 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب هانز فليك، كما لعب مع المدرب السابق لبرشلونة تشافي هيرنانديز.
ومن أبرز إنجازات مارتينيز، فوز فريقه السابق برشلونة بالألقاب المحلية خلال الموسم الماضي، ومساهمته في تأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأصبحت صفقة مارتينيز رابع صفقة للنصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد البرتغالي جواو فيليكس والثنائي المحلي عبد الملك الجابر ونادر الشراري.
