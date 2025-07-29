https://sarabic.ae/20250729/فيليكس-رابع-برتغالي-في-النصر-السعودي-فيديو-1103167410.html
فيليكس.. رابع برتغالي في النصر السعودي.. فيديو
فيليكس.. رابع برتغالي في النصر السعودي.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة شركة نادي النصر السعودي عن تعاقدها، رسميا، مع البرتغالي جواو فيليكس، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T16:07+0000
2025-07-29T16:07+0000
2025-07-29T16:07+0000
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ونشر النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على الحساب الرسمي له عبر منصة "إكس"، شريط فيديو، أكد من خلاله تعاقده مع النجم البرتغالي فيليكس.ونقل الموقع الرسمي عن اللاعب الجديد: "أنا هنا لنستمتع ولتحقيق الفوز معا".ويشار إلى أن جواو فيليكس يعد رابع لاعبي بلاده يرتدي شعار النصر السعودي في تاريخه منذ تأسيسه قبل 69 عاما، وذلك بعد هوجو كاردوزو بورفيريو، قادما من بنفيكا البرتغالي، ولحقه الأسطورة كريستيانو رونالدو، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وأوتافيو مونتيرو من بورتو.فيليكس (25 عاماً) بدأ مسيرته مع بنفيكا، حيث تألق وحصد لقب الدوري البرتغالي وجائزة أفضل لاعب شاب، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية (126 مليون يورو) وساهم في تتويجهم بالدوري الإسباني 2020/2021.تجربته مع تشيلسي (على سبيل الإعارة) وبرشلونة لم تحقق النجاح المتوقع، قبل توقيعه مع تشيلسي بعقد طويل الأمد مقابل 52 مليون يورو.وفي وقت سابق، صرح المهاجم البرتغالي بأن التأهل لدوري أبطال أوروبا، سيؤثر على قراره بشأن البقاء في إنجلترا أو العودة إلى أتلتيكو مدريد.
https://sarabic.ae/20250416/النصر-السعودي-يعتزم-ضم-نجم-تشيلسي-1099608835.html
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نادي النصر السعودي, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, الأخبار
نادي النصر السعودي, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, الأخبار
فيليكس.. رابع برتغالي في النصر السعودي.. فيديو
أعلنت إدارة شركة نادي النصر السعودي عن تعاقدها، رسميا، مع البرتغالي جواو فيليكس، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم.
ونشر النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على الحساب الرسمي له عبر منصة "إكس"، شريط فيديو، أكد من خلاله تعاقده مع النجم البرتغالي فيليكس.
ونقل الموقع الرسمي عن اللاعب الجديد: "أنا هنا لنستمتع ولتحقيق الفوز معا".
ويشار إلى أن جواو فيليكس
يعد رابع لاعبي بلاده يرتدي شعار النصر السعودي في تاريخه منذ تأسيسه قبل 69 عاما، وذلك بعد هوجو كاردوزو بورفيريو، قادما من بنفيكا البرتغالي، ولحقه الأسطورة كريستيانو رونالدو، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وأوتافيو مونتيرو من بورتو.
فيليكس (25 عاماً) بدأ مسيرته مع بنفيكا، حيث تألق وحصد لقب الدوري البرتغالي وجائزة أفضل لاعب شاب، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية (126 مليون يورو) وساهم في تتويجهم بالدوري الإسباني 2020/2021.
تجربته مع تشيلسي (على سبيل الإعارة) وبرشلونة لم تحقق النجاح المتوقع، قبل توقيعه مع تشيلسي بعقد طويل الأمد مقابل 52 مليون يورو.
وفي وقت سابق، صرح المهاجم البرتغالي بأن التأهل لدوري أبطال أوروبا
، سيؤثر على قراره بشأن البقاء في إنجلترا أو العودة إلى أتلتيكو مدريد.