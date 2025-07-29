فيليكس.. رابع برتغالي في النصر السعودي.. فيديو

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بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
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وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250729/فيليكس-رابع-برتغالي-في-النصر-السعودي-فيديو-1103167410.html
فيليكس.. رابع برتغالي في النصر السعودي.. فيديو
فيليكس.. رابع برتغالي في النصر السعودي.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة شركة نادي النصر السعودي عن تعاقدها، رسميا، مع البرتغالي جواو فيليكس، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T16:07+0000
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ونشر النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على الحساب الرسمي له عبر منصة "إكس"، شريط فيديو، أكد من خلاله تعاقده مع النجم البرتغالي فيليكس.ونقل الموقع الرسمي عن اللاعب الجديد: "أنا هنا لنستمتع ولتحقيق الفوز معا".ويشار إلى أن جواو فيليكس يعد رابع لاعبي بلاده يرتدي شعار النصر السعودي في تاريخه منذ تأسيسه قبل 69 عاما، وذلك بعد هوجو كاردوزو بورفيريو، قادما من بنفيكا البرتغالي، ولحقه الأسطورة كريستيانو رونالدو، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وأوتافيو مونتيرو من بورتو.فيليكس (25 عاماً) بدأ مسيرته مع بنفيكا، حيث تألق وحصد لقب الدوري البرتغالي وجائزة أفضل لاعب شاب، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية (126 مليون يورو) وساهم في تتويجهم بالدوري الإسباني 2020/2021.تجربته مع تشيلسي (على سبيل الإعارة) وبرشلونة لم تحقق النجاح المتوقع، قبل توقيعه مع تشيلسي بعقد طويل الأمد مقابل 52 مليون يورو.وفي وقت سابق، صرح المهاجم البرتغالي بأن التأهل لدوري أبطال أوروبا، سيؤثر على قراره بشأن البقاء في إنجلترا أو العودة إلى أتلتيكو مدريد.
https://sarabic.ae/20250416/النصر-السعودي-يعتزم-ضم-نجم-تشيلسي-1099608835.html
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نادي النصر السعودي, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, الأخبار
نادي النصر السعودي, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, الأخبار

فيليكس.. رابع برتغالي في النصر السعودي.. فيديو

16:07 GMT 29.07.2025
© AP Photo / Samah Zidanالبرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي
البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Samah Zidan
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أعلنت إدارة شركة نادي النصر السعودي عن تعاقدها، رسميا، مع البرتغالي جواو فيليكس، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم.
ونشر النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، على الحساب الرسمي له عبر منصة "إكس"، شريط فيديو، أكد من خلاله تعاقده مع النجم البرتغالي فيليكس.
ونقل الموقع الرسمي عن اللاعب الجديد: "أنا هنا لنستمتع ولتحقيق الفوز معا".
البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
مجتمع
النصر السعودي يعتزم ضم نجم تشيلسي
16 أبريل, 18:09 GMT
ويشار إلى أن جواو فيليكس يعد رابع لاعبي بلاده يرتدي شعار النصر السعودي في تاريخه منذ تأسيسه قبل 69 عاما، وذلك بعد هوجو كاردوزو بورفيريو، قادما من بنفيكا البرتغالي، ولحقه الأسطورة كريستيانو رونالدو، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وأوتافيو مونتيرو من بورتو.
فيليكس (25 عاماً) بدأ مسيرته مع بنفيكا، حيث تألق وحصد لقب الدوري البرتغالي وجائزة أفضل لاعب شاب، وانتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية (126 مليون يورو) وساهم في تتويجهم بالدوري الإسباني 2020/2021.
تجربته مع تشيلسي (على سبيل الإعارة) وبرشلونة لم تحقق النجاح المتوقع، قبل توقيعه مع تشيلسي بعقد طويل الأمد مقابل 52 مليون يورو.
وفي وقت سابق، صرح المهاجم البرتغالي بأن التأهل لدوري أبطال أوروبا، سيؤثر على قراره بشأن البقاء في إنجلترا أو العودة إلى أتلتيكو مدريد.
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