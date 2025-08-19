عربي
أهداف مباراة الاتحاد والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي.. فيديو
أهداف مباراة الاتحاد والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي.. فيديو

16:14 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 16:25 GMT 19.08.2025)
نجح نادي النصر في حجز بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس السوبر السعودي وذلك بفوزه على نظيره الاتحاد بهدفين لهدف واحد في مباراة الدور نصف النهائي من المسابقة التي تستضيفها هونغ كونغ.
وتمكن النجم السنغالي ساديو ماني من التسجيل لصالح النصر في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، قبل أن ينجح الهولندي ستيفن برجوين في إدراك التعادل لفريق الاتحاد في الدقيقة 16.
ومنذ الدقيقة 25 من عمر اللقاء اضطر نادي النصر إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه ساديو ماني لتدخله الخشن بحق حارس الاتحاد حامد الشنقيطي، خلال كرة مشتركة بينهما.
وفي الدقيقة 61، استطاع النصر من إحراز هدف الفوز عن طريق لاعبه البرتغالي الجديد جواو فيليكس، بعد تمريرة ساحرة من القائد كريستيانو رونالدو.
ويشار إلى أن نادي النصر سينتظر في المباراة النهائية الفائز من المواجهة التي تقام غدا الأربعاء، بين القادسية والأهلي في نصف النهائي الثاني من كأس السوبر السعودي.
وكان نادي "النصر" السعودي قد أعلن، يونيو/حزيران الماضي، تمديد عقد نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027، لينهي بذلك الجدل حول مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.

وجاء الإعلان عبر منشور على منصة"إكس" أكد فيه النادي بقاء رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، والذي ظهر في فيديو ترويجي قائلا: "النصر للأبد".

ونشر رونالدو صورة من تجديد تعاقده مع "النصر" السعودي، وكتب معها: "لقد بدأ فصلا جديدا، نفس الشغف، نفس الحلم، فلنصنع التاريخ معا".
