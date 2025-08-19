أهداف مباراة الاتحاد والنصر في نصف نهائي السوبر السعودي.. فيديو
16:14 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 16:25 GMT 19.08.2025)
© AP Photo / Samah Zidanالبرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبي فريق النصر السعودي
© AP Photo / Samah Zidan
نجح نادي النصر في حجز بطاقة التأهل الأولى إلى نهائي كأس السوبر السعودي وذلك بفوزه على نظيره الاتحاد بهدفين لهدف واحد في مباراة الدور نصف النهائي من المسابقة التي تستضيفها هونغ كونغ.
وتمكن النجم السنغالي ساديو ماني من التسجيل لصالح النصر في الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، قبل أن ينجح الهولندي ستيفن برجوين في إدراك التعادل لفريق الاتحاد في الدقيقة 16.
الهدف الأول للنصر في الدقيقة العاشرة. 🎥⚽️ pic.twitter.com/7zelP7Xb8f— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 19, 2025
ومنذ الدقيقة 25 من عمر اللقاء اضطر نادي النصر إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد نجمه ساديو ماني لتدخله الخشن بحق حارس الاتحاد حامد الشنقيطي، خلال كرة مشتركة بينهما.
وفي الدقيقة 61، استطاع النصر من إحراز هدف الفوز عن طريق لاعبه البرتغالي الجديد جواو فيليكس، بعد تمريرة ساحرة من القائد كريستيانو رونالدو.
رونالدو يصنع، وجواو فيلكس يسجل أول أهدافه مع النصر 🎥⚽️ pic.twitter.com/yIPyffOBVe— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) August 19, 2025
ويشار إلى أن نادي النصر سينتظر في المباراة النهائية الفائز من المواجهة التي تقام غدا الأربعاء، بين القادسية والأهلي في نصف النهائي الثاني من كأس السوبر السعودي.
وكان نادي "النصر" السعودي قد أعلن، يونيو/حزيران الماضي، تمديد عقد نجم كرة القدم، كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027، لينهي بذلك الجدل حول مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.
وجاء الإعلان عبر منشور على منصة"إكس" أكد فيه النادي بقاء رونالدو، البالغ من العمر 40 عاما، والذي ظهر في فيديو ترويجي قائلا: "النصر للأبد".
ونشر رونالدو صورة من تجديد تعاقده مع "النصر" السعودي، وكتب معها: "لقد بدأ فصلا جديدا، نفس الشغف، نفس الحلم، فلنصنع التاريخ معا".
