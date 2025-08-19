https://sarabic.ae/20250819/بـ25-مليون-يورو-الأهلي-السعودي-يعتزم-شراء-لوكاتيلي-نجم-يوفنتوس-الإيطالي-1103927765.html
بـ25 مليون يورو.. الأهلي السعودي يعتزم شراء "لوكاتيلي" نجم يوفنتوس الإيطالي
عرض النادي الأهلي السعودي 25 مليون يورو لشراء عقد الإيطالي مانويل لوكاتيلي، لاعب الوسط، وضمّه الصيف الجاري إلى الفريق الأول لكرة القدم. 19.08.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097943563_0:50:1025:626_1920x0_80_0_0_798fbb0cd3f07b6528fbeb3075576f75.jpg
وذكرت صحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي رصد راتبا سنويا قدره 10 ملايين يورو لللاعب لوكاتيلي صاحب الـ 27 عاما.ومن جانبه، يدرس لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي الرحيل عن فريقه، في وقت يتمسك به مدرب الفريق الكرواتي إيجور تيودور، حيث يعتبر اللاعب أحد العناصر الرئيسة في قائمة اللاعبين.ويرتبط اللاعب الدولي مع الفريق الإيطالي بعقد حتى صيف العام 2028، في وقت أبدى الأهلي السعودي نيته لرفع قيمة شراء العقد إلى 30 مليون يورو، إذا رفض يوفنتوس، الذي لم يرسل رده حتى الآن.وفي السياق نفسه، تبدي إدارة نادي موناكو الفرنسي انفتاحا لبيع عقد السويسري دينيس زكريا، لاعب الوسط إلى الأهلي، حيث يستهدف موناكو الحصول على 45 مليون يورو من الفريق السعودي، الذي يطرح اسم زكريا في مقدمة ترشيحاته لاستقطاب لاعب وسط أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية.ويرتبط زكريا صاحب الـ 28 عاما مع ناديه بعقد حتى صيف 2028، وإذا انتقل لأي ناد سيحصل يوفنتوس الإيطالي، ناديه السابق، على مقابل مادي وهو ما يعرف بنسبة إعادة البيع.سبق أن أبدى الأهلي السعودي الاهتمام بلوكاتيلي وزكريا والفرنسي يوسف فوفانا لاعب وسط إيه سي ميلان الإيطالي، لجلب أحدهم خلال نافذة الانتقالات الجارية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/13/1097943563_62:0:961:674_1920x0_80_0_0_de740abcb91be88036ca9090ee49cbed.jpg
عرض النادي الأهلي السعودي 25 مليون يورو لشراء عقد الإيطالي مانويل لوكاتيلي، لاعب الوسط، وضمّه الصيف الجاري إلى الفريق الأول لكرة القدم.
وذكرت صحيفة
"الرياضية"، اليوم الثلاثاء، أن الأهلي رصد راتبا سنويا قدره 10 ملايين يورو لللاعب لوكاتيلي صاحب الـ 27 عاما.
ومن جانبه، يدرس لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي الرحيل عن فريقه، في وقت يتمسك به مدرب الفريق الكرواتي إيجور تيودور، حيث يعتبر اللاعب أحد العناصر الرئيسة في قائمة اللاعبين.
ويرتبط اللاعب الدولي مع الفريق الإيطالي بعقد حتى صيف العام 2028، في وقت أبدى الأهلي السعودي
نيته لرفع قيمة شراء العقد إلى 30 مليون يورو، إذا رفض يوفنتوس، الذي لم يرسل رده حتى الآن.
وفي السياق نفسه، تبدي إدارة نادي موناكو الفرنسي انفتاحا لبيع عقد السويسري دينيس زكريا، لاعب الوسط إلى الأهلي، حيث يستهدف موناكو الحصول على 45 مليون يورو من الفريق السعودي، الذي يطرح اسم زكريا في مقدمة ترشيحاته لاستقطاب لاعب وسط أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويرتبط زكريا صاحب الـ 28 عاما مع ناديه بعقد حتى صيف 2028، وإذا انتقل لأي ناد سيحصل يوفنتوس الإيطالي
، ناديه السابق، على مقابل مادي وهو ما يعرف بنسبة إعادة البيع.
سبق أن أبدى الأهلي السعودي الاهتمام بلوكاتيلي وزكريا والفرنسي يوسف فوفانا لاعب وسط إيه سي ميلان الإيطالي، لجلب أحدهم خلال نافذة الانتقالات الجارية.