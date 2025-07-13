https://sarabic.ae/20250713/نجم-فيورنتينا-الإيطالي-يكشف-حقيقة-رحيله-إلى-للدوري-السعودي-1102660201.html
نجم فيورنتينا الإيطالي يكشف حقيقة رحيله إلى للدوري السعودي
نجم فيورنتينا الإيطالي يكشف حقيقة رحيله إلى للدوري السعودي
سبوتنيك عربي
كشف مويس كين، نجم فيورنتينا الإيطالي، اليوم الأحد، حقيقة انتقاله إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد. 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T20:47+0000
2025-07-13T20:47+0000
2025-07-13T20:47+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، أن اسم مويس كين قد ارتبط بالرحيل إلى نادي القادسية السعودي الذي أبدى رغبته في ضمه لتدعيم خط هجومه، كما ظهر اسم مهاجم يوفنتوس السابق كمرشح لتدعيم هجوم الهلال أيضا.وأوضحت صحيفة غربية أن مويس كين أغلق الباب تماما أمام فكرة الرحيل عن فيورنتينا للدوري السعودي في الموسم المقبل، حيث أبدى رغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية ورفض الانتقال إلى دوري "روشن" رغم العرض الضخم الذي تلقاه من نادي القادسية.ويشار إلى أن مويس كين صاحب الأصول الإيفوارية، قد لعب لعدة أندية في مشواره، على رأسها يوفنتوس وهيلاس فيرونا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى إيفرتون الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.وانضم المهاجم صاحب الـ25 عاما إلى فيورنتينا الإيطالي في صيف 2024، وسجل 25 هدفا خلال 44 مباراة، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.ويذكر أن مويس كين لعب 21 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا وسجل 7 أهداف في وقت يمتد عقد المهاجم الإيطالي مع الفيولا حتى صيف 2029.
https://sarabic.ae/20220628/بعد-هبوط-الأهلي-السعودي-عمر-السومة-يدخل-حسابات-القادسية-الكويتي-1064377198.html
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مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, الأخبار
نجم فيورنتينا الإيطالي يكشف حقيقة رحيله إلى للدوري السعودي
كشف مويس كين، نجم فيورنتينا الإيطالي، اليوم الأحد، حقيقة انتقاله إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الأحد، أن اسم مويس كين قد ارتبط بالرحيل إلى نادي القادسية السعودي الذي أبدى رغبته في ضمه لتدعيم خط هجومه، كما ظهر اسم مهاجم يوفنتوس السابق كمرشح لتدعيم هجوم الهلال أيضا.
وأوضحت صحيفة غربية أن مويس كين أغلق الباب تماما أمام فكرة الرحيل عن فيورنتينا للدوري السعودي في الموسم المقبل، حيث أبدى رغبته في الاستمرار بالملاعب الأوروبية ورفض الانتقال إلى دوري "روشن"
رغم العرض الضخم الذي تلقاه من نادي القادسية.
ويشار إلى أن مويس كين صاحب الأصول الإيفوارية، قد لعب لعدة أندية في مشواره، على رأسها يوفنتوس وهيلاس فيرونا وفيورنتينا في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى إيفرتون الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وانضم المهاجم صاحب الـ25 عاما إلى فيورنتينا الإيطالي في صيف 2024، وسجل 25 هدفا خلال 44 مباراة، كما قدم 3 تمريرات حاسمة.
ويذكر أن مويس كين لعب 21 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا
وسجل 7 أهداف في وقت يمتد عقد المهاجم الإيطالي مع الفيولا حتى صيف 2029.