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وزير الدفاع الروسي يتفقد سير المهام القتالية لقوات مجموعة "دنيبر" ... فيديو
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https://sarabic.ae/20250711/الهلال-السعودي-يتعاقد-رسميا-مع-نجم-ميلان-الإيطالي-فيديو-1102596126.html
الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع نجم ميلان الإيطالي.. فيديو
الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع نجم ميلان الإيطالي.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، رسميا، تعاقده مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر الدولي، قادما من ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
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ونشر الحساب الرسمي للنادي السعودي على منصة "إكس"، مساء أمس الخميس، صورة للاعب هيرنانديز بقميص الفريق الأول لكرة القدم، إضافة إلى مقطع ترويجي، أعلن من خلالهما عن الصفقة.وكان هيرنانديز قد خضع للفحوصات الطبية في العاصمة الفرنسية باريس، وبعدها تم الإعلان عن الصفقة قادما من ميلان الإيطالي.فيما سافر فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، يوم الثلاثاء الماضي، من مدينة أورلاندو الأمريكية، حيث اختتم فيها فريق الهلال مشواره في كأس العالم للأندية، متجها إلى باريس لحسم الصفقة.ولعب هيرنانديز 262 مباراة، وسجّل 34 هدفا، وصنع 45 أخرى.ويشار إلى أن نادي الهلال السعودي قد صعد إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، وتلقى الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي، بهدفين لهدف واحد.
https://sarabic.ae/20250629/أبرزهم-الدوسري-الهلال-السعودي-يؤكد-إصابة-4-من-نجومه-قبل-مواجهة-مانشستر-سيتي-1102191075.html
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أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, مباريات الدوري السعودي
أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, مباريات الدوري السعودي

الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع نجم ميلان الإيطالي.. فيديو

12:17 GMT 11.07.2025 (تم التحديث: 12:18 GMT 11.07.2025)
© AP Photo / Strسالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Str
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أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، رسميا، تعاقده مع الفرنسي ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر الدولي، قادما من ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر الحساب الرسمي للنادي السعودي على منصة "إكس"، مساء أمس الخميس، صورة للاعب هيرنانديز بقميص الفريق الأول لكرة القدم، إضافة إلى مقطع ترويجي، أعلن من خلالهما عن الصفقة.
وكان هيرنانديز قد خضع للفحوصات الطبية في العاصمة الفرنسية باريس، وبعدها تم الإعلان عن الصفقة قادما من ميلان الإيطالي.
مهاجم الهلال السعودي سالم الدوسري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
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فيما سافر فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، يوم الثلاثاء الماضي، من مدينة أورلاندو الأمريكية، حيث اختتم فيها فريق الهلال مشواره في كأس العالم للأندية، متجها إلى باريس لحسم الصفقة.

ويشار إلى أن ثيو هيرنانديز (27 عامًا)، ابن لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل ترقيه إلى الفريق الأول، ومنه انتقل إلى ريال مدريد، ولم يجد مكانا، فرحل معارا إلى ريال سوسيداد موسم 2018ـ2019، إلى أن تم "بيعه" لميلان الإيطالي.

ولعب هيرنانديز 262 مباراة، وسجّل 34 هدفا، وصنع 45 أخرى.
ويشار إلى أن نادي الهلال السعودي قد صعد إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة، وتلقى الهزيمة أمام فلومينينسي البرازيلي، بهدفين لهدف واحد.
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