https://sarabic.ae/20250607/الهلال-السعودي-يقدم-عرضا-جديدا-لشراء-أوسيمين-1101431762.html
الهلال السعودي يقدم عرضا جديدا لشراء أوسيمين
الهلال السعودي يقدم عرضا جديدا لشراء أوسيمين
سبوتنيك عربي
يواصل نادي الهلال السعودي محاولاته إنهاء صفقة انتقال فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، في أقرب وقت ممكن. 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T19:22+0000
2025-06-07T19:22+0000
2025-06-07T19:22+0000
مجتمع
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وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، أن الهلال السعودي يحاول إنهاء الصفقة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.وأوضحت صحيفة غربية أن فيكتور أوسيمين قد وافق على الشروط الشخصية مع الهلال السعودي، براتب استثنائي سنوي يبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.ويشار إلى أن المهاجم النيجيري قد رفض عرضا سابقا، قيل إنه بقيمة 26 مليون يورو سنويا، للتوقيع مع النادي السعودي.وكان الهلال قد عرض مبلغ 70 مليون يورو على نابولي الإيطالي مقابل الحصول على خدمات اللاعب، بينما يصر نادي الجنوب على الحصول على 75 مليون يورو، ما يعني أن الفجوة الحالية لا تتجاوز 5 ملايين فقط، وبالتالي من المتوقع أن تحسم الأمور قريبا.وياشر إلى أن الهلال السعودي قد تعاقد، الأسبوع الماضي، مع سيميوني إنزاغي لتولي مهام الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا، وتقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبل.ويشارك الهلال السعودي في مسابقة مونديال الأندية ضمن المجموعة الثامنة التي يترأسها ريال مدريد، بجانب كل من باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي.
https://sarabic.ae/20250518/محرز-يرفض-المشاركة-مع-الهلال-السعودي-في-بطولة-كأس-العالم-للأندية-1100712954.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة
الهلال السعودي يقدم عرضا جديدا لشراء أوسيمين
يواصل نادي الهلال السعودي محاولاته إنهاء صفقة انتقال فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، في أقرب وقت ممكن.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، أن الهلال السعودي يحاول إنهاء الصفقة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.
وأوضحت صحيفة غربية أن فيكتور أوسيمين قد وافق على الشروط الشخصية مع الهلال السعودي، براتب استثنائي سنوي يبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.
ويشار إلى أن المهاجم النيجيري قد رفض عرضا سابقا، قيل إنه بقيمة 26 مليون يورو سنويا، للتوقيع مع النادي السعودي.
بينما أوضحت الصحيفة أن "الاتفاق بين الهلال واللاعب تم بالفعل وقبل أوسيمين العرض المالي المقدم من الزعيم"، مضيفة "إلا أن الصفقة لم تحسم بشكل كامل بعد، بسبب وجود فارق مادي بسيط في المفاوضات بين الناديين".
وكان الهلال قد عرض مبلغ 70 مليون يورو على نابولي الإيطالي مقابل الحصول على خدمات اللاعب، بينما يصر نادي الجنوب على الحصول على 75 مليون يورو، ما يعني أن الفجوة الحالية لا تتجاوز 5 ملايين فقط، وبالتالي من المتوقع أن تحسم الأمور قريبا.
وياشر إلى أن الهلال السعودي قد تعاقد، الأسبوع الماضي، مع سيميوني إنزاغي لتولي مهام الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا، وتقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبل.
ويشارك الهلال السعودي في مسابقة مونديال الأندية
ضمن المجموعة الثامنة التي يترأسها ريال مدريد، بجانب كل من باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي.