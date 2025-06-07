الهلال السعودي يقدم عرضا جديدا لشراء أوسيمين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
دعم صعود الفاشية في ايطاليا والنازية في المانيا من قبل الرأسمالية المالية الغربية كخطوة نحو غزو الاتحاد السوفياتي
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
12:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الناتو يوافق على أكبر برنامج لإعادة التسليح منذ الحرب الباردة، والأمين العام للحلف يقول إنه سيبقى كتلة نووية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:48 GMT
11 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
11:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
16:33 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
ضربة جوية روسية دقيقة وشاملة لمئات المواقع الحساسة في أوكرانيا ردا على إرهاب كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. كيف تستنزف كمائن حماس قدرات الجيش الإسرائيلي؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تدخل حالة من الجمود.. ما الأسباب؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250607/الهلال-السعودي-يقدم-عرضا-جديدا-لشراء-أوسيمين-1101431762.html
الهلال السعودي يقدم عرضا جديدا لشراء أوسيمين
الهلال السعودي يقدم عرضا جديدا لشراء أوسيمين
سبوتنيك عربي
يواصل نادي الهلال السعودي محاولاته إنهاء صفقة انتقال فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، في أقرب وقت ممكن. 07.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-07T19:22+0000
2025-06-07T19:22+0000
مجتمع
أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094029623_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beda8f9517902404a1bb34d66d37d10b.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، أن الهلال السعودي يحاول إنهاء الصفقة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.وأوضحت صحيفة غربية أن فيكتور أوسيمين قد وافق على الشروط الشخصية مع الهلال السعودي، براتب استثنائي سنوي يبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.ويشار إلى أن المهاجم النيجيري قد رفض عرضا سابقا، قيل إنه بقيمة 26 مليون يورو سنويا، للتوقيع مع النادي السعودي.وكان الهلال قد عرض مبلغ 70 مليون يورو على نابولي الإيطالي مقابل الحصول على خدمات اللاعب، بينما يصر نادي الجنوب على الحصول على 75 مليون يورو، ما يعني أن الفجوة الحالية لا تتجاوز 5 ملايين فقط، وبالتالي من المتوقع أن تحسم الأمور قريبا.وياشر إلى أن الهلال السعودي قد تعاقد، الأسبوع الماضي، مع سيميوني إنزاغي لتولي مهام الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا، وتقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبل.ويشارك الهلال السعودي في مسابقة مونديال الأندية ضمن المجموعة الثامنة التي يترأسها ريال مدريد، بجانب كل من باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي.
https://sarabic.ae/20250518/محرز-يرفض-المشاركة-مع-الهلال-السعودي-في-بطولة-كأس-العالم-للأندية-1100712954.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094029623_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5b6af5c89a0f2d8a88a1019cb1f2d01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة

الهلال السعودي يقدم عرضا جديدا لشراء أوسيمين

19:22 GMT 07.06.2025
© AP Photo / Strسالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
يواصل نادي الهلال السعودي محاولاته إنهاء صفقة انتقال فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، في أقرب وقت ممكن.
وذكرت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم السبت، أن الهلال السعودي يحاول إنهاء الصفقة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة.
رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
مجتمع
محرز يرفض المشاركة مع الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية
18 مايو, 17:56 GMT
وأوضحت صحيفة غربية أن فيكتور أوسيمين قد وافق على الشروط الشخصية مع الهلال السعودي، براتب استثنائي سنوي يبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.
ويشار إلى أن المهاجم النيجيري قد رفض عرضا سابقا، قيل إنه بقيمة 26 مليون يورو سنويا، للتوقيع مع النادي السعودي.
بينما أوضحت الصحيفة أن "الاتفاق بين الهلال واللاعب تم بالفعل وقبل أوسيمين العرض المالي المقدم من الزعيم"، مضيفة "إلا أن الصفقة لم تحسم بشكل كامل بعد، بسبب وجود فارق مادي بسيط في المفاوضات بين الناديين".
وكان الهلال قد عرض مبلغ 70 مليون يورو على نابولي الإيطالي مقابل الحصول على خدمات اللاعب، بينما يصر نادي الجنوب على الحصول على 75 مليون يورو، ما يعني أن الفجوة الحالية لا تتجاوز 5 ملايين فقط، وبالتالي من المتوقع أن تحسم الأمور قريبا.
وياشر إلى أن الهلال السعودي قد تعاقد، الأسبوع الماضي، مع سيميوني إنزاغي لتولي مهام الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا، وتقام لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبل.
ويشارك الهلال السعودي في مسابقة مونديال الأندية ضمن المجموعة الثامنة التي يترأسها ريال مدريد، بجانب كل من باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала