https://sarabic.ae/20250605/الهلال-السعودي-يتعاقد-رسميا-مع-إنزاغي-لقيادة-الفريق-فيديو-1101338062.html
الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع "إنزاغي" لقيادة الفريق... فيديو
الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع "إنزاغي" لقيادة الفريق... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلانو السابق. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T10:05+0000
2025-06-05T10:05+0000
2025-06-05T10:05+0000
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ونشر النادي السعودي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الخميس، أكد من خلالها تعاقده مع المدرب الإيطالي إنزاغي، من خلال أكثر من تغريدة أو تدوينة: "إنزاغي الإيطالي هلالي... مرحبا بك سيموني إنزاغي".ظهر المدير الفني الجديد للهلال السعودي "49 عاما" في مقطع فيديو قصير لتقديمه، وقال في نهايته: "أنا سيموني إنزاغي... واليوم بدأت قصتي مع نادي الهلال".ذكرت وسائل إعلام محلية، في21 مايو/أيار الماضي، أن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فيرنانديز، بات على أعتاب نادي الهلال السعودي.وذكرت صحيفة الرياضية، أن هناك تقاربا بين الهلال السعودي والنجم البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأكدت أن فيرنانديز، ووكيل أعماله، قد وضعا شرطا للانتقال إلى الهلال وهو زيادة الراتب السنوي إلى 30 مليون يورو، وفي حال الموافقة سينتقل برونو فيرنانديز إلى الهلال السعودي بعقد مدته 3 مواسم.ومن المقرر أن يبدأ إنزاغي مهام فريقه الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا، وتقام لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبل.ويشارك الهلال السعودي في مسابقة مونديال الأندية ضمن المجموعة الثامنة التي يترأسها ريال مدريد، بجانب كل من باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي.
https://sarabic.ae/20250128/الهلال-السعودي-يعلن-رسميا-رحيل-لاعبه-البرازيلي-نيمار-1097222299.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, كأس العالم للأندية, رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي, كأس العالم للأندية, رياضة
الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع "إنزاغي" لقيادة الفريق... فيديو
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلانو السابق.
ونشر النادي السعودي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الخميس، أكد من خلالها تعاقده مع المدرب الإيطالي إنزاغي، من خلال أكثر من تغريدة أو تدوينة: "إنزاغي الإيطالي هلالي... مرحبا بك سيموني إنزاغي".
ظهر المدير الفني الجديد للهلال السعودي "49 عاما" في مقطع فيديو قصير لتقديمه، وقال في نهايته: "أنا سيموني إنزاغي... واليوم بدأت قصتي مع نادي الهلال".
ذكرت وسائل إعلام محلية، في21 مايو/أيار الماضي، أن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فيرنانديز، بات على أعتاب نادي الهلال السعودي.
وذكرت صحيفة الرياضية، أن هناك تقاربا بين الهلال السعودي
والنجم البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت أن فيرنانديز، ووكيل أعماله، قد وضعا شرطا للانتقال إلى الهلال وهو زيادة الراتب السنوي إلى 30 مليون يورو، وفي حال الموافقة سينتقل برونو فيرنانديز إلى الهلال السعودي بعقد مدته 3 مواسم.
ومن المقرر أن يبدأ إنزاغي مهام فريقه الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا، وتقام لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبل.
ويشارك الهلال السعودي في مسابقة مونديال الأندية
ضمن المجموعة الثامنة التي يترأسها ريال مدريد، بجانب كل من باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي.