الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع "إنزاغي" لقيادة الفريق... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
باريس سان جيرمان بطلا لأوروبا .. واضطرابات في فرنسا والشرطة تتدخل
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
إسرائيل لا تستطيع أن تخفي جرائمها اليوم لأن العالم أصبح قرية واحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
خلافات واضحة بين إسرائيل وحلفائها حول فلسطين وفشل كل الجهود في إيقاف الحرب على غزة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:16 GMT
17 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
09:03 GMT
10 د
مساحة حرة
اجتماع رؤساء البنوك المركزية لدول منظمة شنغهاي.. اقتراح لإنشاء بنك مشترك
09:14 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:43 GMT
16 د
ملفات ساخنة
أهمية وفعالية الدور المصري في دعم منع الانتشار النووي ونزع السلاح
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
مباحثات أمنية بين مديري المخابرات السودانية والإثيوبية في بورتسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
ملفات ساخنة
بعد رفض مقترحات واشنطن.. انفتاح إيراني حول إنشاء اتحاد إقليمي لتخصيب اليورانيوم
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250605/الهلال-السعودي-يتعاقد-رسميا-مع-إنزاغي-لقيادة-الفريق-فيديو-1101338062.html
الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع "إنزاغي" لقيادة الفريق... فيديو
الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع "إنزاغي" لقيادة الفريق... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلانو السابق. 05.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-05T10:05+0000
2025-06-05T10:05+0000
مجتمع
أخبار نادي الهلال السعودي
كأس العالم للأندية
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094029623_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_beda8f9517902404a1bb34d66d37d10b.jpg
ونشر النادي السعودي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الخميس، أكد من خلالها تعاقده مع المدرب الإيطالي إنزاغي، من خلال أكثر من تغريدة أو تدوينة: "إنزاغي الإيطالي هلالي... مرحبا بك سيموني إنزاغي".ظهر المدير الفني الجديد للهلال السعودي "49 عاما" في مقطع فيديو قصير لتقديمه، وقال في نهايته: "أنا سيموني إنزاغي... واليوم بدأت قصتي مع نادي الهلال".ذكرت وسائل إعلام محلية، في21 مايو/أيار الماضي، أن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فيرنانديز، بات على أعتاب نادي الهلال السعودي.وذكرت صحيفة الرياضية، أن هناك تقاربا بين الهلال السعودي والنجم البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأكدت أن فيرنانديز، ووكيل أعماله، قد وضعا شرطا للانتقال إلى الهلال وهو زيادة الراتب السنوي إلى 30 مليون يورو، وفي حال الموافقة سينتقل برونو فيرنانديز إلى الهلال السعودي بعقد مدته 3 مواسم.ومن المقرر أن يبدأ إنزاغي مهام فريقه الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا، وتقام لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبل.ويشارك الهلال السعودي في مسابقة مونديال الأندية ضمن المجموعة الثامنة التي يترأسها ريال مدريد، بجانب كل من باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي.
https://sarabic.ae/20250128/الهلال-السعودي-يعلن-رسميا-رحيل-لاعبه-البرازيلي-نيمار-1097222299.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094029623_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5b6af5c89a0f2d8a88a1019cb1f2d01.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي الهلال السعودي, كأس العالم للأندية, رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي, كأس العالم للأندية, رياضة

الهلال السعودي يتعاقد رسميا مع "إنزاغي" لقيادة الفريق... فيديو

10:05 GMT 05.06.2025
© AP Photo / Strسالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Str
تابعنا عبر
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب إنتر ميلانو السابق.
ونشر النادي السعودي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الخميس، أكد من خلالها تعاقده مع المدرب الإيطالي إنزاغي، من خلال أكثر من تغريدة أو تدوينة: "إنزاغي الإيطالي هلالي... مرحبا بك سيموني إنزاغي".
ظهر المدير الفني الجديد للهلال السعودي "49 عاما" في مقطع فيديو قصير لتقديمه، وقال في نهايته: "أنا سيموني إنزاغي... واليوم بدأت قصتي مع نادي الهلال".
اللاعب البرازيلي نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
مجتمع
الهلال السعودي يعلن رسميا رحيل لاعبه البرازيلي نيمار
28 يناير, 00:05 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية، في21 مايو/أيار الماضي، أن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فيرنانديز، بات على أعتاب نادي الهلال السعودي.
وذكرت صحيفة الرياضية، أن هناك تقاربا بين الهلال السعودي والنجم البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت أن فيرنانديز، ووكيل أعماله، قد وضعا شرطا للانتقال إلى الهلال وهو زيادة الراتب السنوي إلى 30 مليون يورو، وفي حال الموافقة سينتقل برونو فيرنانديز إلى الهلال السعودي بعقد مدته 3 مواسم.
ومن المقرر أن يبدأ إنزاغي مهام فريقه الهلال في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمشاركة 32 فريقا، وتقام لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبل.
ويشارك الهلال السعودي في مسابقة مونديال الأندية ضمن المجموعة الثامنة التي يترأسها ريال مدريد، بجانب كل من باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала