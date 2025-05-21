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https://sarabic.ae/20250521/نجم-مانشستر-يونايتد-على-أعتاب-الهلال-السعودي-1100834442.html
نجم مانشستر يونايتد على أعتاب الهلال السعودي
نجم مانشستر يونايتد على أعتاب الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فيرنانديز، بات على أعتاب نادي الهلال السعودي. 21.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-21T19:40+0000
2025-05-21T19:40+0000
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أخبار نادي الهلال السعودي
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وذكرت صحيفة الرياضية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تقاربا بين الهلال السعودي والنجم البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأكدت أن فيرنانديز، ووكيل أعماله، قد وضعا شرطا للانتقال إلى الهلال وهو زيادة الراتب السنوي إلى 30 مليون يورو، وفي حال الموافقة سينتقل برونو فيرنانديز إلى الهلال السعودي بعقد مدته 3 مواسم.ويشار إلى أن الهلال يرغب في ضم اللاعب البرتغالي قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة.ويشار إلى أن مسؤولي الهلال اجتمعوا بكايتانو ماريا وميغيل روبن، محامي ووكيل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه في الفترة المقبلة ليكون أبرز الصفقات في ميركاتو الهلال.ويفرض أن ينتهي عقد فيرنانديز مع مانشستر يونايتد في يونيو 2027، غير أن النجم البرتغالي الذي قدم موسما هائلا في 2024-2025 يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 60 مليون يورو.بدأ برونو فيرنانديز، البالغ من العمر 31 عاما، مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي مع نادي نوفارا، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي ثم سامبدوريا.ويشارك الهلال السعودي في مسابقة مونديال الأندية ضمن المجموعة الثامنة التي يترأسها ريال مدريد، بجانب كل من باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي.
https://sarabic.ae/20250518/محرز-يرفض-المشاركة-مع-الهلال-السعودي-في-بطولة-كأس-العالم-للأندية-1100712954.html
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أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, الأخبار
أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, الأخبار

نجم مانشستر يونايتد على أعتاب الهلال السعودي

19:40 GMT 21.05.2025
© AP Photo / Strسالم الدوسري لاعب الهلال السعودي
سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2025
© AP Photo / Str
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ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، برونو فيرنانديز، بات على أعتاب نادي الهلال السعودي.
وذكرت صحيفة الرياضية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك تقاربا بين الهلال السعودي والنجم البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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وأكدت أن فيرنانديز، ووكيل أعماله، قد وضعا شرطا للانتقال إلى الهلال وهو زيادة الراتب السنوي إلى 30 مليون يورو، وفي حال الموافقة سينتقل برونو فيرنانديز إلى الهلال السعودي بعقد مدته 3 مواسم.
ويشار إلى أن الهلال يرغب في ضم اللاعب البرتغالي قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة.
ويشار إلى أن مسؤولي الهلال اجتمعوا بكايتانو ماريا وميغيل روبن، محامي ووكيل النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، من أجل بحث إمكانية التعاقد معه في الفترة المقبلة ليكون أبرز الصفقات في ميركاتو الهلال.
ويفرض أن ينتهي عقد فيرنانديز مع مانشستر يونايتد في يونيو 2027، غير أن النجم البرتغالي الذي قدم موسما هائلا في 2024-2025 يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 60 مليون يورو.
بدأ برونو فيرنانديز، البالغ من العمر 31 عاما، مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي مع نادي نوفارا، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي ثم سامبدوريا.
ويشارك الهلال السعودي في مسابقة مونديال الأندية ضمن المجموعة الثامنة التي يترأسها ريال مدريد، بجانب كل من باتشوكا المكسيكي وسالزبورغ النمساوي.
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