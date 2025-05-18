https://sarabic.ae/20250518/محرز-يرفض-المشاركة-مع-الهلال-السعودي-في-بطولة-كأس-العالم-للأندية-1100712954.html
محرز يرفض المشاركة مع الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية
محرز يرفض المشاركة مع الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية
سبوتنيك عربي
علق اللاعب الجزائري رياض محرز، على التقارير التي تحدثت عن رغبة الهلال في استعارته استعدادا للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو/... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T17:56+0000
2025-05-18T17:56+0000
2025-05-18T17:56+0000
مجتمع
رياضة
رياض محرز
أخبار نادي الهلال السعودي
كأس العالم للأندية
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وأكد نجم أهلي جدة، أنه يرفض فكرة الانضمام إلى الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرا إلى أنه لن يلعب إلا مع الأهلي السعودي فقط، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الأحد.وقال النجم الجزائري إن هدفه الرئيسي في الموسم المقبل هو التتويج بلقب الدوري السعودي بعد أن أخفق الفريق في تحقيقه هذا الموسم، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل أولوية الفريق خلال الموسم المقبل.وأبدى محرز استغرابه من حديث مدربه الألماني ماتياس يايسله، حول عدم نية الإدارة تجديد عقده وأوضح أنه لم يكن على علم بهذه التصريحات، مشيرا إلى أنه سيتحدث مباشرة مع المدرب لمعرفة التفاصيل.يذكر أن محرز قدم موسما لافتا مع أهلي جدة، حيث أسهم في 62 هدفا منذ انضمامه إلى الفريق قادما من مانشستر سيتي، إذ أحرز 29 هدفًا وقدم 33 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات التي شارك فيها.
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أخبار نادي الهلال السعودي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, رياض محرز , أخبار نادي الهلال السعودي, كأس العالم للأندية
رياضة, رياض محرز , أخبار نادي الهلال السعودي, كأس العالم للأندية
محرز يرفض المشاركة مع الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية
علق اللاعب الجزائري رياض محرز، على التقارير التي تحدثت عن رغبة الهلال في استعارته استعدادا للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو/ حزيران المقبل.
وأكد نجم أهلي جدة، أنه يرفض فكرة الانضمام إلى الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرا إلى أنه لن يلعب إلا مع الأهلي السعودي
فقط، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الأحد.
26 نوفمبر 2023, 08:35 GMT
وقال النجم الجزائري
إن هدفه الرئيسي في الموسم المقبل هو التتويج بلقب الدوري السعودي بعد أن أخفق الفريق في تحقيقه هذا الموسم، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل أولوية الفريق خلال الموسم المقبل.
وأبدى محرز استغرابه من حديث مدربه الألماني ماتياس يايسله، حول عدم نية الإدارة تجديد عقده وأوضح أنه لم يكن على علم بهذه التصريحات، مشيرا إلى أنه سيتحدث مباشرة مع المدرب لمعرفة التفاصيل.
يذكر أن محرز قدم موسما لافتا
مع أهلي جدة، حيث أسهم في 62 هدفا منذ انضمامه إلى الفريق قادما من مانشستر سيتي، إذ أحرز 29 هدفًا وقدم 33 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات التي شارك فيها.