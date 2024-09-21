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https://sarabic.ae/20240921/محرز-يكشف-سبب-عدم-ارتداء-الوشاح-السعودي-أثناء-النشيد-الوطني-للمملكة-صورة-1092958024.html
محرز يكشف سبب عدم ارتداء "الوشاح السعودي" أثناء النشيد الوطني للمملكة... صورة
محرز يكشف سبب عدم ارتداء "الوشاح السعودي" أثناء النشيد الوطني للمملكة... صورة
سبوتنيك عربي
كشف النجم الجزائري، لاعب نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، عن سبب عدم ارتدائه وشاحا ارتداه باقي زملاؤه في الفريق، على هامش الاحتفال باليوم الوطني السعودي، ما... 21.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-21T07:22+0000
2024-09-21T07:22+0000
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وتداولت وسائل إعلام مقاطع فيديو تُظهر محرز، دون الوشاح الذي ارتداه اللاعبون في مباراة فريقه أمام فريق ضمك، ضمن فعاليات الدوري السعودي.وأوضح محرز، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "لم يعطني أحدا الوشاح قبل عزف النشيد الوطني، حصلت عليه فقط بعد ذلك"، كما أرفق المنشور بصورة له مرتديا الوشاح.وكان بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي قد بادروا بمهاجمة اللاعب الجزائري، بعد انتشار صورة له بجوار لاعبي فريقه دون الوشاح، حيث قال بعضهم إنه "في اليوم الوطني للسعودية، الجميع يحتفل إلا رياض محرز"، مطالبين بطرد اللاعب الذين وصفوه بـ"التعالي".من ناحية أخرى، دافع آخرون عن محرز، بنشر الصورة التي يرتدي فيها الوشاح، قبل أن يوضح موقفه عبر حسابه.وكان فريق الأهلي السعودي قد فاز على فريق ضمك برباعية مقابل هدفين، أمس الجمعة، في مباراة خرج فيها محرز، بعد 45 دقيقة فقط من المباراة، وهو ما أرجعه اللاعب لاحقا إلى إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى الراحة قليلا قبل أن يصل إلى أفضل المستويات.وفي سياق متصل، فاز فريق النصر السعودي على نظيره الاتفاق، بـ3 أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الدوري السعودي.وبعد اكتساح الأهلي السعودي لفريق ضمك بـ4 أهداف مقابل هدفين، والتعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الخليج ضد الفيحاء، أصبح فريق الاتحاد متصدرا للدوري برصيد 9 نقاط، يليله الهلال ثم الاتفاق بذات عدد النقاط، ثم النصر برصيد 8 نقاط، ثم الأهلي بـ7 نقاط في المركز الخامس.
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رياضة, أخبار كرة القدم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياض محرز , الأخبار, منوعات
رياضة, أخبار كرة القدم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياض محرز , الأخبار, منوعات

محرز يكشف سبب عدم ارتداء "الوشاح السعودي" أثناء النشيد الوطني للمملكة... صورة

07:22 GMT 21.09.2024
© AP Photo / Lee Smithرياض محرز
رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Lee Smith
تابعنا عبر
كشف النجم الجزائري، لاعب نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، عن سبب عدم ارتدائه وشاحا ارتداه باقي زملاؤه في الفريق، على هامش الاحتفال باليوم الوطني السعودي، ما تسبب في توجيه انتقادات حادة له.
وتداولت وسائل إعلام مقاطع فيديو تُظهر محرز، دون الوشاح الذي ارتداه اللاعبون في مباراة فريقه أمام فريق ضمك، ضمن فعاليات الدوري السعودي.
وأوضح محرز، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلا: "لم يعطني أحدا الوشاح قبل عزف النشيد الوطني، حصلت عليه فقط بعد ذلك"، كما أرفق المنشور بصورة له مرتديا الوشاح.
وكان بعض رواد منصات التواصل الاجتماعي قد بادروا بمهاجمة اللاعب الجزائري، بعد انتشار صورة له بجوار لاعبي فريقه دون الوشاح، حيث قال بعضهم إنه "في اليوم الوطني للسعودية، الجميع يحتفل إلا رياض محرز"، مطالبين بطرد اللاعب الذين وصفوه بـ"التعالي".
من ناحية أخرى، دافع آخرون عن محرز، بنشر الصورة التي يرتدي فيها الوشاح، قبل أن يوضح موقفه عبر حسابه.
وكان فريق الأهلي السعودي قد فاز على فريق ضمك برباعية مقابل هدفين، أمس الجمعة، في مباراة خرج فيها محرز، بعد 45 دقيقة فقط من المباراة، وهو ما أرجعه اللاعب لاحقا إلى إصابته بالتهاب في الشعب الهوائية، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى الراحة قليلا قبل أن يصل إلى أفضل المستويات.
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وفي سياق متصل، فاز فريق النصر السعودي على نظيره الاتفاق، بـ3 أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الدوري السعودي.
وبعد اكتساح الأهلي السعودي لفريق ضمك بـ4 أهداف مقابل هدفين، والتعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الخليج ضد الفيحاء، أصبح فريق الاتحاد متصدرا للدوري برصيد 9 نقاط، يليله الهلال ثم الاتفاق بذات عدد النقاط، ثم النصر برصيد 8 نقاط، ثم الأهلي بـ7 نقاط في المركز الخامس.
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