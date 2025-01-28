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https://sarabic.ae/20250128/الهلال-السعودي-يعلن-رسميا-رحيل-لاعبه-البرازيلي-نيمار-1097222299.html
الهلال السعودي يعلن رسميا رحيل لاعبه البرازيلي نيمار
الهلال السعودي يعلن رسميا رحيل لاعبه البرازيلي نيمار
سبوتنيك عربي
أعلن نادي الهلال السعودي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن "فسخ عقد نجمه البرازيلي نيمار، بعد مرور عام ونصف على انضمامه لصفوف الفريق". 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T00:05+0000
2025-01-28T00:05+0000
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وقال الهلال السعودي، عبر حسابه على منصة إكس، شكرًا نيمار، وبالتوفيق.وبحسب صحيفة دياريو دي بيتشي البرازيلية، فإن نيمار في طريقه ليصبح لاعبا في نادي بدايته سانتوس من جديد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن نيمار حدد يوم 5 فبراير/ شباط المقبل ليخوض فيه مباراته الأولى مع سانتوس بعد العودة إليه..وألمح مارسيو كالفيس، مستشار نادي سانتوس البرازيلي، الأحد الماضي، إلى إمكانية انضمام نجم المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق الهلال السعودي، إلى فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وأفادت تقارير صحفية غربية، بوجود مفاوضات متقدمة من جانب مسؤولي سانتوس البرازيلي مع الهلال السعودي لضم نيمار خلال فترة الانتقالات الجارية في يناير.ويفترض أن ينتهي عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع ناديه الهلال السعودي بشكل رسمي، في 30 يونيو/ حزيران عام 2025.ويشار إلى أن نيمار لم يخض سوى 5 مباريات فقط مع فريق الهلال السعودي، حيث تعرض إلى العديد من الإصابات بعد ذلك مع منتخب البرازيل، غاب على أثرها لمدة عام كامل، ثم عاد وخاض مباراة أخرى مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه أصيب مرة أخرى وغاب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بنية نيمار بالرحيل عن الفريق السعودي، إلا أن وكلاء اللاعب أكدوا في تصريحات سابقة بأن اللاعب يستهدف البقاء والمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية 2025.غير أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يستعد لتقديم عرض ضخم لإغراء نيمار، بعدما أصبح النجم البرازيلي أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
https://sarabic.ae/20250116/نيمار-يقترب-من-الانتقال-إلى-أحد-الأندية-الأمريكية-1096842981.html
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أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات
أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات

الهلال السعودي يعلن رسميا رحيل لاعبه البرازيلي نيمار

00:05 GMT 28.01.2025
© AP Photoاللاعب البرازيلي نيمار
اللاعب البرازيلي نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© AP Photo
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أعلن نادي الهلال السعودي، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، عن "فسخ عقد نجمه البرازيلي نيمار، بعد مرور عام ونصف على انضمامه لصفوف الفريق".
وقال الهلال السعودي، عبر حسابه على منصة إكس، شكرًا نيمار، وبالتوفيق.
وبحسب صحيفة دياريو دي بيتشي البرازيلية، فإن نيمار في طريقه ليصبح لاعبا في نادي بدايته سانتوس من جديد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن نيمار حدد يوم 5 فبراير/ شباط المقبل ليخوض فيه مباراته الأولى مع سانتوس بعد العودة إليه..
وألمح مارسيو كالفيس، مستشار نادي سانتوس البرازيلي، الأحد الماضي، إلى إمكانية انضمام نجم المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق الهلال السعودي، إلى فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأفادت تقارير صحفية غربية، بوجود مفاوضات متقدمة من جانب مسؤولي سانتوس البرازيلي مع الهلال السعودي لضم نيمار خلال فترة الانتقالات الجارية في يناير.
ويفترض أن ينتهي عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع ناديه الهلال السعودي بشكل رسمي، في 30 يونيو/ حزيران عام 2025.
نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
مجتمع
نيمار يقترب من الانتقال إلى أحد الأندية الأمريكية
16 يناير, 13:49 GMT
ويشار إلى أن نيمار لم يخض سوى 5 مباريات فقط مع فريق الهلال السعودي، حيث تعرض إلى العديد من الإصابات بعد ذلك مع منتخب البرازيل، غاب على أثرها لمدة عام كامل، ثم عاد وخاض مباراة أخرى مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه أصيب مرة أخرى وغاب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بنية نيمار بالرحيل عن الفريق السعودي، إلا أن وكلاء اللاعب أكدوا في تصريحات سابقة بأن اللاعب يستهدف البقاء والمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية 2025.
غير أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يستعد لتقديم عرض ضخم لإغراء نيمار، بعدما أصبح النجم البرازيلي أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
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