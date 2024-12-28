الأهلي أم الهلال؟.. فينيسيوس يقترب من الدوري السعودي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
10:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح سوريا ساحة مواجهة بين تركيا وإسرائيل؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241228/الأهلي-أم-الهلال؟-فينيسيوس-يقترب-من-الدوري-السعودي-1096291729.html
الأهلي أم الهلال؟.. فينيسيوس يقترب من الدوري السعودي
الأهلي أم الهلال؟.. فينيسيوس يقترب من الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن السعودية تحاول ضم النجم نجم المنتخب البرازيلي فينسيوس جونيور، إلى أحد الأندية الكبيرة في دوري "روشن". 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T20:53+0000
2024-12-28T20:53+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي ريال مدريد
منتخب البرازيل
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
أخبار نادي الهلال السعودي
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094058321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fcb7f57677ed5faf77bfb84ad8469778.jpg
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن المملكة السعودية تحاول جذب فينيسيوس في ظل تزايد الزخم بعد فوز المملكة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية ستواصل سعيها للضغط على نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس بقوة، للانضمام إلى دوري المحترفين السعودي "دوري روشن"، ليكون اللاعب بمثابة صورة لمشروع كأس العالم الذي سيقام على أرض المملكة في عام 2034.وأوضحت أن صندوق الاستثمارات السعودي، وهو الجهة المشرفة على التعاقدات الكبرى في الدوري السعودي، يواصل مساعيه للتوقيع مع فينيسيوس في الصيف المقبل، عبر انتقاله للنادي الأهلي، بعقد ربما يصل مدته إلى 5 سنوات قد يحصل فيه على أكثر من مليار يورو، ما بين الراتب والمكافآت.ويشار إلى أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم، قد توَّج بجائزة الأفضل لعام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي "فيفا" الثلاثاء في الدوحة، في السابع عشر من الشهر الجاري.وتنافس فينيسيوس على الجائزة الأفضل للعام 2024، مع 10 لاعبين آخرين يأتي على رأسهم الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، الذي نال جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" خلال الفترة الأخيرة.
https://sarabic.ae/20231118/البرازيل-تعلن-تفاصيل-إصابة-لاعبها-فينيسيوس-جونيور-وغيابه-عن-كلاسيكو-الأرجنتين-1083259149.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/17/1094058321_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_dac1a0736a65fc6681a3336b5d132110.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, منتخب البرازيل, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار كرة القدم
رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, منتخب البرازيل, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, أخبار كرة القدم

الأهلي أم الهلال؟.. فينيسيوس يقترب من الدوري السعودي

20:53 GMT 28.12.2024
© AP Photo / Manu Fernandezريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
ريال مدريد الإسباني يفوز على ضيفه الألماني بروسيا دورتموند، 5- 2 على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن السعودية تحاول ضم النجم نجم المنتخب البرازيلي فينسيوس جونيور، إلى أحد الأندية الكبيرة في دوري "روشن".
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن المملكة السعودية تحاول جذب فينيسيوس في ظل تزايد الزخم بعد فوز المملكة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.
اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
مجتمع
البرازيل تعلن تفاصيل إصابة لاعبها فينيسيوس جونيور وغيابه عن مواجهة الأرجنتين
18 نوفمبر 2023, 10:22 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية ستواصل سعيها للضغط على نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس بقوة، للانضمام إلى دوري المحترفين السعودي "دوري روشن"، ليكون اللاعب بمثابة صورة لمشروع كأس العالم الذي سيقام على أرض المملكة في عام 2034.
وأوضحت أن صندوق الاستثمارات السعودي، وهو الجهة المشرفة على التعاقدات الكبرى في الدوري السعودي، يواصل مساعيه للتوقيع مع فينيسيوس في الصيف المقبل، عبر انتقاله للنادي الأهلي، بعقد ربما يصل مدته إلى 5 سنوات قد يحصل فيه على أكثر من مليار يورو، ما بين الراتب والمكافآت.
ويشار إلى أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم، قد توَّج بجائزة الأفضل لعام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي "فيفا" الثلاثاء في الدوحة، في السابع عشر من الشهر الجاري.
وتنافس فينيسيوس على الجائزة الأفضل للعام 2024، مع 10 لاعبين آخرين يأتي على رأسهم الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، الذي نال جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" خلال الفترة الأخيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала