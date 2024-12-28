https://sarabic.ae/20241228/الأهلي-أم-الهلال؟-فينيسيوس-يقترب-من-الدوري-السعودي-1096291729.html

الأهلي أم الهلال؟.. فينيسيوس يقترب من الدوري السعودي

الأهلي أم الهلال؟.. فينيسيوس يقترب من الدوري السعودي

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن السعودية تحاول ضم النجم نجم المنتخب البرازيلي فينسيوس جونيور، إلى أحد الأندية الكبيرة في دوري "روشن". 28.12.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم السبت، أن المملكة السعودية تحاول جذب فينيسيوس في ظل تزايد الزخم بعد فوز المملكة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية ستواصل سعيها للضغط على نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس بقوة، للانضمام إلى دوري المحترفين السعودي "دوري روشن"، ليكون اللاعب بمثابة صورة لمشروع كأس العالم الذي سيقام على أرض المملكة في عام 2034.وأوضحت أن صندوق الاستثمارات السعودي، وهو الجهة المشرفة على التعاقدات الكبرى في الدوري السعودي، يواصل مساعيه للتوقيع مع فينيسيوس في الصيف المقبل، عبر انتقاله للنادي الأهلي، بعقد ربما يصل مدته إلى 5 سنوات قد يحصل فيه على أكثر من مليار يورو، ما بين الراتب والمكافآت.ويشار إلى أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل لكرة القدم، قد توَّج بجائزة الأفضل لعام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي "فيفا" الثلاثاء في الدوحة، في السابع عشر من الشهر الجاري.وتنافس فينيسيوس على الجائزة الأفضل للعام 2024، مع 10 لاعبين آخرين يأتي على رأسهم الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، الذي نال جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" خلال الفترة الأخيرة.

https://sarabic.ae/20231118/البرازيل-تعلن-تفاصيل-إصابة-لاعبها-فينيسيوس-جونيور-وغيابه-عن-كلاسيكو-الأرجنتين-1083259149.html

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