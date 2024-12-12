https://sarabic.ae/20241212/بعد-فوزها-بتنظيم-كأس-العالم-2034-السعودية-تتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-عدد-محترفيها-في-أوروبا-1095725860.html
بعد فوزها بتنظيم كأس العالم 2034.. السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن عدد محترفيها في أوروبا
بعد فوزها بتنظيم كأس العالم 2034.. السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن عدد محترفيها في أوروبا
سبوتنيك عربي
اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، قرارا جديدا بعد الإعلان الرسمي من "فيفا" باستضافة منافسات كأس العالم 2034. 12.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-12T12:29+0000
2024-12-12T12:29+0000
2024-12-12T12:29+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
رياضة
الأخبار
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093698930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77b5ec8c521cd12a8e7e96fa3c71ff9c.jpg
وأجرت قناة "إم بي سي"، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع ياسر المسحل، أوضح من خلالها أن الاتحاد السعودي ينفذ إستراتيجية جديدة وشاملة بتكاتف من جميع الجهات داخل المملكة تهدف إلى زيادة عدد اللاعبين السعوديين في الأندية الأوروبية.وقال المسحل:نخطط لجعل نسخة كأس العالم 2034 استثنائية بكل معنى الكلمة للتعبير عن قدراتنا أمام العالم وتلقينا دعما كبيرا في عملية التصويت بكونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم.ولفت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى أن المملكة أطلقت خطة متكاملة منذ عامين ونصف العام ترمي إلى اكتشاف المواهب الكروية في سن صغيرة تبدأ من 6 سنوات، بغرض العمل على تطويرها لتمثيل المنتخبات السنية ثم اللعب للمنتخب الأول.ولفت إلى اتخاذ قرار تاريخي يتمثل في إرسال لاعبين بعمر العشرة أعوام يحملون الجنسية السعودية لممارسة كرة القدم في أفضل الدول الأوروبية، منوها إلى أن المملكة تملك حاليا 3 لاعبين محترفين في أندية أوروبية بارزة.واللاعبون السعوديون المحترفون هم: سعود عبد الحميد ويلعب في روما الإيطالي، ومروان الصحفي وأحمد الغامدي يلبعان في بيرشكوت البلجيكي.وأمس الأربعاء، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز المملكة العربية السعودية بملف استضافة كأس العالم 2034.وقال موقع "بطولات" إن إعلان "فيفا" بقيادة برئاسة جياني آنفانتينو، عن فوز السعودية باستضافة المونديال يأتي بعدما سلمت المملكة ملف ترشحها رسميًا لاحتضان كأس العالم 2034، في يوليو/ تموز الماضي تحت شعار "معا ننمو".
https://sarabic.ae/20241211/فيفا-يعلن-فوز-السعودية-باستضافة-كأس-العالم-2034-1095700542.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0d/1093698930_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75332061e99dfb2e9086b00c2df7724d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, الأخبار, أخبار كرة القدم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة, الأخبار, أخبار كرة القدم
بعد فوزها بتنظيم كأس العالم 2034.. السعودية تتخذ قرارا جديدا بشأن عدد محترفيها في أوروبا
اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، قرارا جديدا بعد الإعلان الرسمي من "فيفا" باستضافة منافسات كأس العالم 2034.
وأجرت قناة "إم بي سي"، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع ياسر المسحل، أوضح من خلالها أن الاتحاد السعودي ينفذ إستراتيجية جديدة وشاملة بتكاتف من جميع الجهات داخل المملكة تهدف إلى زيادة عدد اللاعبين السعوديين في الأندية الأوروبية.
نخطط لجعل نسخة كأس العالم 2034 استثنائية بكل معنى الكلمة للتعبير عن قدراتنا أمام العالم وتلقينا دعما كبيرا في عملية التصويت بكونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ولفت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم
إلى أن المملكة أطلقت خطة متكاملة منذ عامين ونصف العام ترمي إلى اكتشاف المواهب الكروية في سن صغيرة تبدأ من 6 سنوات، بغرض العمل على تطويرها لتمثيل المنتخبات السنية ثم اللعب للمنتخب الأول.
ولفت إلى اتخاذ قرار تاريخي يتمثل في إرسال لاعبين بعمر العشرة أعوام يحملون الجنسية السعودية لممارسة كرة القدم في أفضل الدول الأوروبية، منوها إلى أن المملكة تملك حاليا 3 لاعبين محترفين في أندية أوروبية بارزة.
واللاعبون السعوديون المحترفون هم: سعود عبد الحميد ويلعب في روما الإيطالي
، ومروان الصحفي وأحمد الغامدي يلبعان في بيرشكوت البلجيكي.
وأمس الأربعاء، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فوز المملكة العربية السعودية بملف استضافة كأس العالم 2034.
وقال موقع
"بطولات" إن إعلان "فيفا" بقيادة برئاسة جياني آنفانتينو، عن فوز السعودية باستضافة المونديال يأتي بعدما سلمت المملكة ملف ترشحها رسميًا لاحتضان كأس العالم 2034، في يوليو/ تموز الماضي تحت شعار "معا ننمو".