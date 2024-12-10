https://sarabic.ae/20241210/بعد-فوزه-على-غيرونا-ليفربول-يسجل-رقما-جديدا-في-دوري-أبطال-أوروبا-1095678856.html

بعد فوزه على غيرونا.. ليفربول يسجل رقما جديدا في دوري أبطال أوروبا

بعد فوزه على غيرونا.. ليفربول يسجل رقما جديدا في دوري أبطال أوروبا

سبوتنيك عربي

سجل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رقما جديدا في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه جيرونا الإسباني، بهدف دون رد. 10.12.2024, سبوتنيك عربي

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2024-12-10T21:42+0000

2024-12-10T21:42+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

ليفربول

أخبار كرة القدم

رياضة

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وواصل ليفربول تفوقه في دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على غيرونا بهدف على ملعبه "مونتيليفي" بإقليم كتالونيا الإسباني، في الجولة السادسة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد حقق "الريدز" الفوز في آخر 10 مباريات بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث نجح ليفربول في تلك المباريات العشرة في تسجيل 27 هدفا، واستقبلت شباكه هدفين فقط، فيما خرج بشباك نظيفة في 8 مباريات.وبتلك النتيجة عزز ليفربول الإنجليزي صدارته لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق العلامة الكاملة بعد مرور 6 جولات، برصيد 18 نقطة، فيما نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الوحيد، في الدقيقة 63، من ضربة الجزاء.في حين تجمد رصيد غيرونا عند 3 نقاط، في المركز الثلاثين، من أصل 36 فريقا.وفي السياق نفسه، انضم نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، لقائمة الـ10 عظماء من هدافي دوري أبطال أوروبا.واندرج صلاح في القائمة، بعد الهدف الذي أحرزه في مباراة فريقه "ليفربول" الإنجليزي ضد "جيرونا" الإسباني، ليصل بذلك إلى الهدف الـ50 له في البطولة القارية.وقبل مباراة اليوم، كان محمد صلاح يمتلك 49 هدفا في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 43 هدفا مع "ليفربول"، و5 أهداف مع نادي "بازل" السويسري، وهدفا واحدا مع روما الإيطالي.

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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار كرة القدم, رياضة