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https://sarabic.ae/20241210/بعد-فوزه-على-غيرونا-ليفربول-يسجل-رقما-جديدا-في-دوري-أبطال-أوروبا-1095678856.html
بعد فوزه على غيرونا.. ليفربول يسجل رقما جديدا في دوري أبطال أوروبا
بعد فوزه على غيرونا.. ليفربول يسجل رقما جديدا في دوري أبطال أوروبا
سبوتنيك عربي
سجل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رقما جديدا في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه جيرونا الإسباني، بهدف دون رد. 10.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-10T21:42+0000
2024-12-10T21:42+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
أخبار كرة القدم
رياضة
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وواصل ليفربول تفوقه في دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على غيرونا بهدف على ملعبه "مونتيليفي" بإقليم كتالونيا الإسباني، في الجولة السادسة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد حقق "الريدز" الفوز في آخر 10 مباريات بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث نجح ليفربول في تلك المباريات العشرة في تسجيل 27 هدفا، واستقبلت شباكه هدفين فقط، فيما خرج بشباك نظيفة في 8 مباريات.وبتلك النتيجة عزز ليفربول الإنجليزي صدارته لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق العلامة الكاملة بعد مرور 6 جولات، برصيد 18 نقطة، فيما نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الوحيد، في الدقيقة 63، من ضربة الجزاء.في حين تجمد رصيد غيرونا عند 3 نقاط، في المركز الثلاثين، من أصل 36 فريقا.وفي السياق نفسه، انضم نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، لقائمة الـ10 عظماء من هدافي دوري أبطال أوروبا.واندرج صلاح في القائمة، بعد الهدف الذي أحرزه في مباراة فريقه "ليفربول" الإنجليزي ضد "جيرونا" الإسباني، ليصل بذلك إلى الهدف الـ50 له في البطولة القارية.وقبل مباراة اليوم، كان محمد صلاح يمتلك 49 هدفا في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 43 هدفا مع "ليفربول"، و5 أهداف مع نادي "بازل" السويسري، وهدفا واحدا مع روما الإيطالي.
https://sarabic.ae/20241207/محمد-صلاح-يكشف-عن-مصيره-مع-ليفربول-وأمنيته-مع-منتخب-مصر-1095585895.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار كرة القدم, رياضة
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار كرة القدم, رياضة

بعد فوزه على غيرونا.. ليفربول يسجل رقما جديدا في دوري أبطال أوروبا

21:42 GMT 10.12.2024
© AP Photo / Jon Superاللاعب محمد صلاح في مباراة "ليفربول" ضد "إيفرتون"، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
اللاعب محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد إيفرتون، 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Jon Super
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سجل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، رقما جديدا في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مضيفه جيرونا الإسباني، بهدف دون رد.
وواصل ليفربول تفوقه في دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على غيرونا بهدف على ملعبه "مونتيليفي" بإقليم كتالونيا الإسباني، في الجولة السادسة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
مجتمع
محمد صلاح يكشف عن مصيره مع ليفربول وأمنيته مع منتخب مصر
7 ديسمبر, 19:17 GMT
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد حقق "الريدز" الفوز في آخر 10 مباريات بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث نجح ليفربول في تلك المباريات العشرة في تسجيل 27 هدفا، واستقبلت شباكه هدفين فقط، فيما خرج بشباك نظيفة في 8 مباريات.
وبتلك النتيجة عزز ليفربول الإنجليزي صدارته لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق العلامة الكاملة بعد مرور 6 جولات، برصيد 18 نقطة، فيما نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الوحيد، في الدقيقة 63، من ضربة الجزاء.
في حين تجمد رصيد غيرونا عند 3 نقاط، في المركز الثلاثين، من أصل 36 فريقا.
وفي السياق نفسه، انضم نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، لقائمة الـ10 عظماء من هدافي دوري أبطال أوروبا.
واندرج صلاح في القائمة، بعد الهدف الذي أحرزه في مباراة فريقه "ليفربول" الإنجليزي ضد "جيرونا" الإسباني، ليصل بذلك إلى الهدف الـ50 له في البطولة القارية.
وقبل مباراة اليوم، كان محمد صلاح يمتلك 49 هدفا في دوري أبطال أوروبا، إذ سجل 43 هدفا مع "ليفربول"، و5 أهداف مع نادي "بازل" السويسري، وهدفا واحدا مع روما الإيطالي.
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