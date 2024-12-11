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بوتين: روسيا يجب أن تكون رائدة التغيرات التكنولوجية في العالم
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https://sarabic.ae/20241211/فيفا-يعلن-فوز-السعودية-باستضافة-كأس-العالم-2034-1095700542.html
"فيفا" يعلن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034
"فيفا" يعلن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بملف استضافة كأس العالم 2034. 11.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-11T16:09+0000
2024-12-11T16:09+0000
مجتمع
رياضة
أخبار كرة القدم
أخبار الفيفا
السعودية
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وقال موقع "بطولات" إن إعلان "فيفا" بقيادة برئاسة جياني آنفانتينو، عن فوز السعودية باستضافة المونديال يأتي بعدما سلمت المملكة ملف ترشحها رسميًا لاحتضان كأس العالم 2034، في يوليو/ تموز الماضي تحت شعار "معا ننمو".وكانت السعودية قد كشفت عن خططها لاستضافة المونديال الأهم في عالم كرة القدم بـ 15 ملعبًا موزعين على خمس مدن مضيفة، وهم: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، إضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.ونال ملف استضافة السعودية تقييم مقدر بـ 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييمًا فنيًا يتم منحه من قبل "فيفا" عبر التاريخ لملف استضافة المونديال.وفي وقت سابق، كشفت تقارير غربية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطط بشكل جدي للنسخ القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، وذكرت بأن "فيفا" يدرس بجدية استضافة المملكة العربية السعودية لنسخة عام 2033 من البطولة.وأضافت التقارير بأن "هذا المقترح ما زال قيد المناقشة، لكن هناك توجها قويا لدعمه، خاصة وأن السعودية ستكون مستعدة تماما لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير في ذلك الوقت".كما أشارت التقارير الغربية إلى أن "نسخة 2029 من بطولة كأس العالم للأندية، من المتوقع أن تُقام في أمريكا، وليس في أي من الدول المستضيفة لنسخة كأس العالم للمنتخبات 2030، وهي إسبانيا والمغرب والبرتغال".يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على تقييم 419.8 من 500، وهذا يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي "فيفا" عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم، على مر التاريخ.
https://sarabic.ae/20241207/فيفا-ينشر-مواعيد-مباريات-كأس-العالم-للأندية-2025-تعرف-على-مواجهات-المنتخبات-العربية-1095574866.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا, السعودية
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار الفيفا, السعودية

"فيفا" يعلن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034

16:09 GMT 11.12.2024
© AP Photo / Michael Probstالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Michael Probst
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بملف استضافة كأس العالم 2034.
وقال موقع "بطولات" إن إعلان "فيفا" بقيادة برئاسة جياني آنفانتينو، عن فوز السعودية باستضافة المونديال يأتي بعدما سلمت المملكة ملف ترشحها رسميًا لاحتضان كأس العالم 2034، في يوليو/ تموز الماضي تحت شعار "معا ننمو".
وكانت السعودية قد كشفت عن خططها لاستضافة المونديال الأهم في عالم كرة القدم بـ 15 ملعبًا موزعين على خمس مدن مضيفة، وهم: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، إضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.
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ونال ملف استضافة السعودية تقييم مقدر بـ 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييمًا فنيًا يتم منحه من قبل "فيفا" عبر التاريخ لملف استضافة المونديال.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير غربية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطط بشكل جدي للنسخ القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، وذكرت بأن "فيفا" يدرس بجدية استضافة المملكة العربية السعودية لنسخة عام 2033 من البطولة.
وأضافت التقارير بأن "هذا المقترح ما زال قيد المناقشة، لكن هناك توجها قويا لدعمه، خاصة وأن السعودية ستكون مستعدة تماما لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير في ذلك الوقت".
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كما أشارت التقارير الغربية إلى أن "نسخة 2029 من بطولة كأس العالم للأندية، من المتوقع أن تُقام في أمريكا، وليس في أي من الدول المستضيفة لنسخة كأس العالم للمنتخبات 2030، وهي إسبانيا والمغرب والبرتغال".
يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على تقييم 419.8 من 500، وهذا يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي "فيفا" عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم، على مر التاريخ.
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