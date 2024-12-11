https://sarabic.ae/20241211/فيفا-يعلن-فوز-السعودية-باستضافة-كأس-العالم-2034-1095700542.html

"فيفا" يعلن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034

"فيفا" يعلن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، فوز المملكة العربية السعودية بملف استضافة كأس العالم 2034. 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T16:09+0000

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2024-12-11T16:09+0000

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وقال موقع "بطولات" إن إعلان "فيفا" بقيادة برئاسة جياني آنفانتينو، عن فوز السعودية باستضافة المونديال يأتي بعدما سلمت المملكة ملف ترشحها رسميًا لاحتضان كأس العالم 2034، في يوليو/ تموز الماضي تحت شعار "معا ننمو".وكانت السعودية قد كشفت عن خططها لاستضافة المونديال الأهم في عالم كرة القدم بـ 15 ملعبًا موزعين على خمس مدن مضيفة، وهم: الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، إضافة إلى عشرة مواقع استضافة أخرى عبر المملكة.ونال ملف استضافة السعودية تقييم مقدر بـ 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييمًا فنيًا يتم منحه من قبل "فيفا" عبر التاريخ لملف استضافة المونديال.وفي وقت سابق، كشفت تقارير غربية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطط بشكل جدي للنسخ القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، وذكرت بأن "فيفا" يدرس بجدية استضافة المملكة العربية السعودية لنسخة عام 2033 من البطولة.وأضافت التقارير بأن "هذا المقترح ما زال قيد المناقشة، لكن هناك توجها قويا لدعمه، خاصة وأن السعودية ستكون مستعدة تماما لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير في ذلك الوقت".كما أشارت التقارير الغربية إلى أن "نسخة 2029 من بطولة كأس العالم للأندية، من المتوقع أن تُقام في أمريكا، وليس في أي من الدول المستضيفة لنسخة كأس العالم للمنتخبات 2030، وهي إسبانيا والمغرب والبرتغال".يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم 2034 على تقييم 419.8 من 500، وهذا يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي "فيفا" عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة العالم، على مر التاريخ.

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