https://sarabic.ae/20250126/هل-يعود-نيمار-إلى-ناديه-الأول؟-1097186260.html
هل يعود نيمار إلى ناديه الأول؟
هل يعود نيمار إلى ناديه الأول؟
سبوتنيك عربي
ألمح مارسيو كالفيس، مستشار نادي سانتوس البرازيلي، اليوم الأحد، إلى إمكانية انضمام نجم المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق الهلال السعودي، إلى فريقه، خلال... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T21:49+0000
2025-01-26T21:49+0000
2025-01-26T21:50+0000
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وأفادت تقارير صحفية غربية، مساء اليوم الأحد، بوجود مفاوضات متقدمة من جانب مسؤولي سانتوس البرازيلي مع الهلال السعودي لضم نيمار خلال فترة الانتقالات الجارية في يناير.وأوضح كالفيس حول ضم نيمار لفريقه أنه "ربما هذه الفترة، لكن لم يتم تأكيد أي شيء بشكل رسمي بعد"، وحول إمكانية حسم الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة، قال "علينا أن ننتظر".ويفترض أن ينتهي عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع ناديه الهلال السعودي بشكل رسمي، في 30 يونيو/ حزيران عام 2025.ويشار إلى أن نيمار لم يخض سوى 5 مباريات فقط مع فريق الهلال السعودي، حيث تعرض إلى العديد من الإصابات بعد ذلك مع منتخب البرازيل، غاب على أثرها لمدة عام كامل، ثم عاد وخاض مباراة أخرى مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه أصيب مرة أخرى وغاب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بنية نيمار بالرحيل عن الفريق السعودي، إلا أن وكلاء اللاعب أكدوا في تصريحات سابقة بأن اللاعب يستهدف البقاء والمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية 2025.غير أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يستعد لتقديم عرض ضخم لإغراء نيمار، بعدما أصبح النجم البرازيلي أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
https://sarabic.ae/20250116/نيمار-يقترب-من-الانتقال-إلى-أحد-الأندية-الأمريكية-1096842981.html
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أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, أخبار كرة القدم, منتخب البرازيل
أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, أخبار كرة القدم, منتخب البرازيل
هل يعود نيمار إلى ناديه الأول؟
21:49 GMT 26.01.2025 (تم التحديث: 21:50 GMT 26.01.2025)
ألمح مارسيو كالفيس، مستشار نادي سانتوس البرازيلي، اليوم الأحد، إلى إمكانية انضمام نجم المنتخب البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق الهلال السعودي، إلى فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأفادت تقارير صحفية غربية، مساء اليوم الأحد، بوجود مفاوضات متقدمة من جانب مسؤولي سانتوس البرازيلي مع الهلال السعودي لضم نيمار خلال فترة الانتقالات الجارية في يناير.
وأوضح كالفيس حول ضم نيمار لفريقه أنه "ربما هذه الفترة، لكن لم يتم تأكيد أي شيء بشكل رسمي بعد"، وحول إمكانية حسم الصفقة خلال الـ48 ساعة المقبلة، قال "علينا أن ننتظر".
ويفترض أن ينتهي عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع ناديه الهلال السعودي بشكل رسمي، في 30 يونيو/ حزيران عام 2025.
ويشار إلى أن نيمار لم يخض سوى 5 مباريات فقط مع فريق الهلال السعودي
، حيث تعرض إلى العديد من الإصابات بعد ذلك مع منتخب البرازيل، غاب على أثرها لمدة عام كامل، ثم عاد وخاض مباراة أخرى مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه أصيب مرة أخرى وغاب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بنية نيمار بالرحيل عن الفريق السعودي، إلا أن وكلاء اللاعب أكدوا في تصريحات سابقة بأن اللاعب يستهدف البقاء والمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية 2025.
غير أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يستعد لتقديم عرض ضخم لإغراء نيمار، بعدما أصبح النجم البرازيلي أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.