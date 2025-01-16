https://sarabic.ae/20250116/نيمار-يقترب-من-الانتقال-إلى-أحد-الأندية-الأمريكية-1096842981.html
نيمار يقترب من الانتقال إلى أحد الأندية الأمريكية
نيمار يقترب من الانتقال إلى أحد الأندية الأمريكية
سبوتنيك عربي
ذكرت تقارير صحفية غربية، اليوم الخميس، أن ثلاثة أندية أمريكية فتحت باب التفاوض مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق الهلال السعودي. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T13:49+0000
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وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم الخميس، أن نادي شيكاغو فاير، الناشط في دوري الدرجة الممتازة الأمريكي، يحاول اللحاق بسباق التعاقد مع نيمار جونيور، برفقة ناديين آخرين، لم يتم تسميتهما.ويأتي هذا في وقت استبعدت الصحيفة تعاقد نادي إنتر ميامي مع نيمار، وهو الفريق الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني الدوي ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز، اللذين زاملا نيمار في نادي برشلونة الإسباني، نتيجة لتجاوز سقف الرواتب المحدَّد من قبل رابطة الدوري الأمريكي.وكانت تقرير صحفية قد أشارت إلى رغبة نادي الهلال السعودي بيع المتبقي من عقد نيمار في فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى نادي شيكاغو بولز الأمريكي، الذي يريد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.ويفترض أن ينتهي عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع ناديه بشكل رسمي، في 30 يونيو/ حزيران عام 2025.ويشار إلى أن نيمار لم يخض سوى 5 مباريات فقط مع فريق الهلال السعودي، حيث تعرض إلى العديد من الإصابات بعد ذلك مع منتخب البرازيل، غاب على أثرها لمدة عام كامل، ثم عاد وخاض مباراة أخرى مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه أصيب مرة أخرى وغاب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بنية نيمار بالرحيل عن الفريق السعودي، إلا أن وكلاء اللاعب أكدوا في تصريحات سابقة بأن اللاعب يستهدف البقاء والمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية 2025.غير أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يستعد لتقديم عرض ضخم لإغراء نيمار، بعدما أصبح النجم البرازيلي أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
https://sarabic.ae/20241229/لمرافقة-ميسي-إنتر-ميامي-يسعى-لضم-نجم-الهلال-السعودي-1096303582.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة, أخبار كرة القدم, أخبار نادي الهلال السعودي
نيمار يقترب من الانتقال إلى أحد الأندية الأمريكية
ذكرت تقارير صحفية غربية، اليوم الخميس، أن ثلاثة أندية أمريكية فتحت باب التفاوض مع النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب فريق الهلال السعودي.
وأوضحت صحيفة غربية، مساء اليوم الخميس، أن نادي شيكاغو فاير، الناشط في دوري الدرجة الممتازة الأمريكي، يحاول اللحاق بسباق التعاقد مع نيمار جونيور، برفقة ناديين آخرين، لم يتم تسميتهما.
29 ديسمبر 2024, 11:13 GMT
ويأتي هذا في وقت استبعدت الصحيفة تعاقد نادي إنتر ميامي مع نيمار، وهو الفريق الذي يضم بين صفوفه النجم الأرجنتيني الدوي ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز، اللذين زاملا نيمار في نادي برشلونة الإسباني، نتيجة لتجاوز سقف الرواتب المحدَّد من قبل رابطة الدوري الأمريكي.
وكانت تقرير صحفية قد أشارت إلى رغبة نادي الهلال السعودي بيع المتبقي من عقد نيمار في فترة الانتقالات الشتوية الجارية إلى نادي شيكاغو بولز الأمريكي، الذي يريد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويفترض أن ينتهي عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع ناديه بشكل رسمي، في 30 يونيو/ حزيران عام 2025.
ويشار إلى أن نيمار لم يخض سوى 5 مباريات فقط مع فريق الهلال السعودي
، حيث تعرض إلى العديد من الإصابات بعد ذلك مع منتخب البرازيل، غاب على أثرها لمدة عام كامل، ثم عاد وخاض مباراة أخرى مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه أصيب مرة أخرى وغاب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بنية نيمار بالرحيل عن الفريق السعودي، إلا أن وكلاء اللاعب أكدوا في تصريحات سابقة بأن اللاعب يستهدف البقاء والمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية 2025.
غير أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يستعد لتقديم عرض ضخم لإغراء نيمار، بعدما أصبح النجم البرازيلي أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.