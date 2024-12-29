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https://sarabic.ae/20241229/لمرافقة-ميسي-إنتر-ميامي-يسعى-لضم-نجم-الهلال-السعودي-1096303582.html
لمرافقة ميسي.. إنتر ميامي يسعى لضم نجم الهلال السعودي
لمرافقة ميسي.. إنتر ميامي يسعى لضم نجم الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
تسعى إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي جاهدة لضم نجم فريق الهلال السعودي، ضمن أولوياتها للتعاقد معه، مع اقتراب نهاية عقده مع "الزعيم". 29.12.2024, سبوتنيك عربي
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2024-12-29T11:13+0000
مجتمع
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ليونيل ميسي
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وذكرت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن إنتر ميامي يضع النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، ضمن أولوياته في الفترة الحالية للتعاقد معه ومرافقة زميله ميسي، خاصة وأنه لا يتبقى في عقد صاحب الـ32 عاما مع الهلال السعودي سوى هذا الموسم.ويفترض أن ينتهي عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع ناديه بشكل رسمي، في 30 يونيو/ حزيران عام 2025.ويشار إلى أن نيمار لم يخض سوى 5 مباريات فقط مع فريق الهلال السعودي، حيث تعرض إلى العديد من الإصابات بعد ذلك مع منتخب البرازيل، غاب على أثرها لمدة عام كامل، ثم عاد وخاض مباراة أخرى مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه أصيب مرة أخرى وغاب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بنية نيمار بالرحيل عن الفريق السعودي، إلا أن وكلاء اللاعب أكدوا في تصريحات سابقة بأن اللاعب يستهدف البقاء والمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية 2025.غير أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يستعد لتقديم عرض ضخم لإغراء نيمار، بعدما أصبح النجم البرازيلي أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
https://sarabic.ae/20241206/الهلال-السعودي-يحسم-الجدل-حول-التعاقد-مع-رونالدو-في-كأس-العالم-للأندية-1095559978.html
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أخبار نادي الهلال السعودي, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, رياضة, ليونيل ميسي
أخبار نادي الهلال السعودي, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, رياضة, ليونيل ميسي

لمرافقة ميسي.. إنتر ميامي يسعى لضم نجم الهلال السعودي

11:13 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwellميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي
ميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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تسعى إدارة نادي إنتر ميامي الأمريكي جاهدة لضم نجم فريق الهلال السعودي، ضمن أولوياتها للتعاقد معه، مع اقتراب نهاية عقده مع "الزعيم".
وذكرت صحيفة غربية، اليوم الأحد، أن إنتر ميامي يضع النجم البرازيلي نيمار داسيلفا، ضمن أولوياته في الفترة الحالية للتعاقد معه ومرافقة زميله ميسي، خاصة وأنه لا يتبقى في عقد صاحب الـ32 عاما مع الهلال السعودي سوى هذا الموسم.
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الهلال السعودي يحسم الجدل حول التعاقد مع رونالدو في كأس العالم للأندية
6 ديسمبر, 17:53 GMT
ويفترض أن ينتهي عقد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مع ناديه بشكل رسمي، في 30 يونيو/ حزيران عام 2025.
ويشار إلى أن نيمار لم يخض سوى 5 مباريات فقط مع فريق الهلال السعودي، حيث تعرض إلى العديد من الإصابات بعد ذلك مع منتخب البرازيل، غاب على أثرها لمدة عام كامل، ثم عاد وخاض مباراة أخرى مع الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، لكنه أصيب مرة أخرى وغاب عن الفريق لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بنية نيمار بالرحيل عن الفريق السعودي، إلا أن وكلاء اللاعب أكدوا في تصريحات سابقة بأن اللاعب يستهدف البقاء والمشاركة مع الفريق في مونديال الأندية 2025.
غير أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يستعد لتقديم عرض ضخم لإغراء نيمار، بعدما أصبح النجم البرازيلي أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
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