https://sarabic.ae/20241218/ريال-مدريد-يفوز-بكأس-القارات-للأندية-بثلاثية-نظيفة-في-مرمى-باتشوكا-1095934330.html
ريال مدريد يفوز بكأس القارات للأندية بثلاثية نظيفة في مرمى باتشوكا
ريال مدريد يفوز بكأس القارات للأندية بثلاثية نظيفة في مرمى باتشوكا
سبوتنيك عربي
أحرز فريق ريال مدريد الإسباني بطولة كأس إنتر كونتيننتال، بعد تغلبه على باتشوكا المكسيكي بثلاثية دون رد، في نهائي البطولة، والذي أقيم على ملعب "لوسيل" في قطر،... 18.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-18T19:30+0000
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وسجل للفريق الملكي كل من كيليان مبابي في الدقيقة 26، رودريجو سيلفا في الدقيقة 53، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 84، فيما شهدت الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح باتشوكا عن طريق رودريجيز تصدى لها كورتوا بنجاح، حسبما أفادت صحيفة "الوطن سبورت". وكان فريق باتشوكا المكسيكي قد صعد إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد بعدما تغلب على الأهلي المصري بركلات الترجيح، وذلك بنتيجة 6 أهداف لـ5، لينجح في التأهل لنهائي كأس القارات للأندية. وانتهت مباراة الأهلي وباتشوكا، التي أقيمت مساء السبت الماضي، على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات كأس "التحدي" (FIFA Challenger Cup)، ضمن منافسات بطولة كأس "إنتركونتيننتال" بالتعادل السلبي. واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين انتهت بالتعادل السلبي أيضا، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.وتمكن الفريق المكسيكي من حسم اللقاء بـ6 أهداف لـ5، رغم إهدار نادي باتشوكا لضربتين متتاليتين في بداية ضربات الجزاء، إلا أن الأهلي المصري فقد ضربتين أيضا.ورغم سيطرة النادي الأهلي المصري لمجريات الشوط الأول من المباراة، فإن المكسيكي حاول مجاراته في الشوط الثاني، فيما تقاسم الفريقان الشوطين الثالث والرابع.ومن المفترض أن يلتقي باتشوكا المكسيكي مع ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، على استاد "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة، في مباراة نهائي كأس القارات للأندية.يشار إلى أن الأهلي سبق له أن التقى باتشوكا في بطولة كأس العالم للأندية في العام 2008، حيث خسر الفريق المصري تلك المباراة بنتيجة 4-2.
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أخبار كرة القدم, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد
أخبار كرة القدم, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد
ريال مدريد يفوز بكأس القارات للأندية بثلاثية نظيفة في مرمى باتشوكا
أحرز فريق ريال مدريد الإسباني بطولة كأس إنتر كونتيننتال، بعد تغلبه على باتشوكا المكسيكي بثلاثية دون رد، في نهائي البطولة، والذي أقيم على ملعب "لوسيل" في قطر، اليوم الأربعاء.
وسجل للفريق الملكي كل من كيليان مبابي في الدقيقة 26، رودريجو سيلفا في الدقيقة 53، فينيسيوس جونيور في الدقيقة 84، فيما شهدت الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح باتشوكا عن طريق رودريجيز تصدى لها كورتوا بنجاح، حسبما أفادت صحيفة
"الوطن سبورت".
وكان فريق باتشوكا المكسيكي قد صعد إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد بعدما تغلب على الأهلي المصري بركلات الترجيح، وذلك بنتيجة 6 أهداف لـ5، لينجح في التأهل لنهائي كأس القارات للأندية.
وانتهت مباراة الأهلي وباتشوكا، التي أقيمت مساء السبت الماضي، على ملعب "974" بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات كأس "التحدي" (FIFA Challenger Cup)، ضمن منافسات بطولة كأس "إنتركونتيننتال" بالتعادل السلبي.
واحتكم الفريقان إلى وقت إضافي مدته 30 دقيقة على شوطين انتهت بالتعادل السلبي أيضا، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية.
وتمكن الفريق المكسيكي
من حسم اللقاء بـ6 أهداف لـ5، رغم إهدار نادي باتشوكا لضربتين متتاليتين في بداية ضربات الجزاء، إلا أن الأهلي المصري فقد ضربتين أيضا.
ورغم سيطرة النادي الأهلي المصري لمجريات الشوط الأول من المباراة، فإن المكسيكي حاول مجاراته في الشوط الثاني، فيما تقاسم الفريقان الشوطين الثالث والرابع.
ومن المفترض أن يلتقي باتشوكا المكسيكي مع ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، على استاد "لوسيل" بالعاصمة القطرية الدوحة
، في مباراة نهائي كأس القارات للأندية.
يشار إلى أن الأهلي سبق له أن التقى باتشوكا في بطولة كأس العالم للأندية في العام 2008، حيث خسر الفريق المصري تلك المباراة بنتيجة 4-2.