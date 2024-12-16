https://sarabic.ae/20241216/بنزيما-يفاجئ-اتحاد-جدة-ويستعد-للعودة-إلى-ريال-مدريد-والنادي-السعودي-يعلق-1095849462.html
بنزيما يفاجئ اتحاد جدة ويستعد للعودة إلى ريال مدريد... والنادي السعودي يعلق
بنزيما يفاجئ اتحاد جدة ويستعد للعودة إلى ريال مدريد... والنادي السعودي يعلق
سبوتنيك عربي
ذكرت عدد من وسائل الإعلام الرياضية، أن "الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، يدرس اعتزال لعبة كرة القدم في نهاية الموسم الجاري 2024-2025 والعودة... 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T18:55+0000
2024-12-16T18:55+0000
2024-12-16T18:55+0000
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وأفادت صحيفة "ريليفو"، بأن "بنزيما وافق على أن يكون سفيرا لنادي ريال مدريد بالنظر إلى علاقته المميزه مع فلورنتينو بيريز، حيث سيمثل النادي خاصة السعودية"، مشيرة إلى أنه يفكر في تعليق حذائه في وقت مبكر من العام المقبل وليس عام 2026 كما كان متوقعا.وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن "كريم بنزيما لم يتخذ قراره النهائي بعد ولكنه يشعر بالتعب من الروتين اليومي ودرجة الحرارة في السعودية، بالإضافة للإرهاق الذهني بعد البداية الصعبة له مع الاتحاد ورغم أنه عاد لمستواه واستقر داخل النادي حاليا مع وجود مواطنه لوران بلان المدير الفني إلا أن قرار الاعتزال بدأ يدور داخل ذهنه".من جهته، رد شقيق كريم بنزيما، على هذه الأنباء، مؤكدا أن "كريم سعيد للغاية ومستمتع مع نادي الاتحاد بصورة كاملة"، وذلك حسب صحيفة "اليوم" السعودية.يذكر أن كريم بنزيما انتقل لنادي الاتحاد السعودي بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في حزيران/ يونيو 2023 ليكون ثاني الأساطير الكبار الذين انضموا للدوري السعودي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.
https://sarabic.ae/20241214/كريم-بنزيما-يوجه-ضربة-موجعة-لكليان-مبابي-1095791178.html
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كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات
كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, أخبار السعودية اليوم, السعودية, رياضة, منوعات
بنزيما يفاجئ اتحاد جدة ويستعد للعودة إلى ريال مدريد... والنادي السعودي يعلق
ذكرت عدد من وسائل الإعلام الرياضية، أن "الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، يدرس اعتزال لعبة كرة القدم في نهاية الموسم الجاري 2024-2025 والعودة إلى ريال مدريد في مهمة جديدة".
وأفادت صحيفة
"ريليفو"، بأن "بنزيما وافق على أن يكون سفيرا لنادي ريال مدريد بالنظر إلى علاقته المميزه مع فلورنتينو بيريز، حيث سيمثل النادي خاصة السعودية"، مشيرة إلى أنه يفكر في تعليق حذائه في وقت مبكر من العام المقبل وليس عام 2026 كما كان متوقعا.
وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن "كريم بنزيما لم يتخذ قراره النهائي بعد ولكنه يشعر بالتعب من الروتين اليومي ودرجة الحرارة في السعودية، بالإضافة للإرهاق الذهني بعد البداية الصعبة له مع الاتحاد ورغم أنه عاد لمستواه واستقر داخل النادي حاليا مع وجود مواطنه لوران بلان المدير الفني إلا أن قرار الاعتزال بدأ يدور داخل ذهنه".
من جهته، رد شقيق كريم بنزيما، على هذه الأنباء، مؤكدا أن "كريم سعيد للغاية ومستمتع مع نادي الاتحاد بصورة كاملة"، وذلك حسب صحيفة
"اليوم" السعودية.
يذكر أن كريم بنزيما انتقل لنادي الاتحاد السعودي
بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في حزيران/ يونيو 2023 ليكون ثاني الأساطير الكبار الذين انضموا للدوري السعودي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.