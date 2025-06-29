https://sarabic.ae/20250629/أبرزهم-الدوسري-الهلال-السعودي-يؤكد-إصابة-4-من-نجومه-قبل-مواجهة-مانشستر-سيتي-1102191075.html

أبرزهم الدوسري.. الهلال السعودي يؤكد إصابة 4 من نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي

أبرزهم الدوسري.. الهلال السعودي يؤكد إصابة 4 من نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي

سبوتنيك عربي

أكد نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، أن 4 لاعبين في صفوفه يعانون من إصابات مختلفة قبل مواجهة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في كأس العالم للأندية. 29.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-29T16:34+0000

2025-06-29T16:34+0000

2025-06-29T16:34+0000

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ونشر نادي الهلال بيانا، مساء اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد من خلاله أن الجناح سالم الدوسري، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع، وهو ما يعني أن أحد أبرز ركائز "الزعيم" سيغيب عن مواجهة "السيتي".وأكد الهلال أن المهاجم عبد الله الحمدان، قد تعرض لإصابة في عضلة الساق الخلفية، في حين غاب مصعب الجوير، عن مران الفريق في الأونة الأخيرة، لشعوره بآلام في الركبة.كما أن هداف الفريق الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش، يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الإعداد البدني، حيث سبق وتعرض لإصابة في عضلة الساق.وودّع كل من النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي، بطولة كأس العالم للأندية رسميا، بعد مشاركتهما في دور المجموعات، التي فشلا خلالها في حجز بطاقة التأهل للأدوار التالية.ومن المقرر أن يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة صعبة ضد مانشستر سيتي، أحد أبرز المرشحين للقب، يوم الثلاثاء المقبل، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.

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أخبار نادي الهلال السعودي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, رياضة