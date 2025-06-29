أبرزهم الدوسري.. الهلال السعودي يؤكد إصابة 4 من نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:18 GMT
36 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
تمديد رئاسة عاصيمي غويتا رئيسا لمالي لخمس سنوات أخرى قابلة للتجديد بدون انتخابات
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يؤكد استعداد موسكو لجولة جديدة من المفاوضات مع أوكرانيا وترامب يوقف خطط تخفيف العقوبات على طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أحد القوى الرئيسية في العالم
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
ما هي أبعاد المقترح الروسي الذي سيحقق الاستقرار السياسي في ليبيا؟ يوضح خبير
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:15 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
11:46 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:27 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غموض يخيم على مصير الحرب في غزة
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتوقع وقف الحرب خلال أسبوع مع محاولات إبرام اتفاق في غزة، إسرائيل هدمت 1000 منزل في الضفة وتواصل حملة الاعتداءات
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مرور الذكرى ال136 لميلاد الشاعرة الروسية أنا أخماتوفا
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250629/أبرزهم-الدوسري-الهلال-السعودي-يؤكد-إصابة-4-من-نجومه-قبل-مواجهة-مانشستر-سيتي-1102191075.html
أبرزهم الدوسري.. الهلال السعودي يؤكد إصابة 4 من نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي
أبرزهم الدوسري.. الهلال السعودي يؤكد إصابة 4 من نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي
سبوتنيك عربي
أكد نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، أن 4 لاعبين في صفوفه يعانون من إصابات مختلفة قبل مواجهة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في كأس العالم للأندية. 29.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-29T16:34+0000
2025-06-29T16:34+0000
مجتمع
أخبار نادي الهلال السعودي
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1c/1102157935_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_dee65bf1d2f0d14f9b80ea30778f9092.jpg
ونشر نادي الهلال بيانا، مساء اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد من خلاله أن الجناح سالم الدوسري، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع، وهو ما يعني أن أحد أبرز ركائز "الزعيم" سيغيب عن مواجهة "السيتي".وأكد الهلال أن المهاجم عبد الله الحمدان، قد تعرض لإصابة في عضلة الساق الخلفية، في حين غاب مصعب الجوير، عن مران الفريق في الأونة الأخيرة، لشعوره بآلام في الركبة.كما أن هداف الفريق الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش، يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الإعداد البدني، حيث سبق وتعرض لإصابة في عضلة الساق.وودّع كل من النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي، بطولة كأس العالم للأندية رسميا، بعد مشاركتهما في دور المجموعات، التي فشلا خلالها في حجز بطاقة التأهل للأدوار التالية.ومن المقرر أن يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة صعبة ضد مانشستر سيتي، أحد أبرز المرشحين للقب، يوم الثلاثاء المقبل، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250607/الهلال-السعودي-يقدم-عرضا-جديدا-لشراء-أوسيمين-1101431762.html
أخبار نادي الهلال السعودي
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1c/1102157935_67:0:978:683_1920x0_80_0_0_0bafe406c3a44d04789bb1e828936fda.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي الهلال السعودي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, رياضة

أبرزهم الدوسري.. الهلال السعودي يؤكد إصابة 4 من نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي

16:34 GMT 29.06.2025
© Getty Images / Eurasia Sport Imagesمهاجم الهلال السعودي سالم الدوسري
مهاجم الهلال السعودي سالم الدوسري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
© Getty Images / Eurasia Sport Images
تابعنا عبر
أكد نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد، أن 4 لاعبين في صفوفه يعانون من إصابات مختلفة قبل مواجهة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في كأس العالم للأندية.
ونشر نادي الهلال بيانا، مساء اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد من خلاله أن الجناح سالم الدوسري، يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 4 إلى 6 أسابيع، وهو ما يعني أن أحد أبرز ركائز "الزعيم" سيغيب عن مواجهة "السيتي".
وأكد الهلال أن المهاجم عبد الله الحمدان، قد تعرض لإصابة في عضلة الساق الخلفية، في حين غاب مصعب الجوير، عن مران الفريق في الأونة الأخيرة، لشعوره بآلام في الركبة.
سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
مجتمع
الهلال السعودي يقدم عرضا جديدا لشراء أوسيمين
7 يونيو, 19:22 GMT
كما أن هداف الفريق الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش، يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في صالة الإعداد البدني، حيث سبق وتعرض لإصابة في عضلة الساق.

ويشار إلى أن الدوسري أصبح هداف اللاعبين العرب في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية بواقع 5 أهداف متفوقا على المصريين محمد أبو تريكة، وحسين الشحات، ولكل منهما 4 أهداف.

وودّع كل من النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي، بطولة كأس العالم للأندية رسميا، بعد مشاركتهما في دور المجموعات، التي فشلا خلالها في حجز بطاقة التأهل للأدوار التالية.
ومن المقرر أن يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة صعبة ضد مانشستر سيتي، أحد أبرز المرشحين للقب، يوم الثلاثاء المقبل، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала