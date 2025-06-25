https://sarabic.ae/20250625/المبالغ-التي-حصل-عليها-الأهلي-والترجي-بعد-مغادرة-بطولة-كأس-العالم-للأندية-1102041330.html

المبالغ التي حصل عليها الأهلي والترجي بعد مغادرة بطولة كأس العالم للأندية

المبالغ التي حصل عليها الأهلي والترجي بعد مغادرة بطولة كأس العالم للأندية

سبوتنيك عربي

ودّع كل من النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي، بطولة كأس العالم للأندية رسميا، بعد مشاركتهما في دور المجموعات، التي فشلا خلالها في حجز بطاقة التأهل... 25.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-25T10:46+0000

2025-06-25T10:46+0000

2025-06-25T10:46+0000

مجتمع

رياضة

كأس العالم للأندية

الولايات المتحدة الأمريكية

نادي الأهلي

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وخاض الأهلي 3 مباريات، حقق فيها تعادلين وخسر مواجهة واحدة، بينما سجل الترجي فوزا وحيدا على لوس أنجلوس الأمريكي، قبل أن يتلقى هزيمتين متتاليتين.وبحسب لوائح البطولة، يحصل كل ناد مشارك على مبلغ أساسي قدره 10 ملايين دولار، إضافة إلى مليوني دولار عن الفوز ومليون دولار عن كل تعادل.وحصل نادي الترجي التونسي على المبلغ ذاته أيضا بفضل حصوله على مكافأة الفوز في مباراة لوس أنجلوس، إضافة إلى المكافأة الأساسية.وانضم الأهلي والترجي إلى أندية الوداد المغربي والعين الإماراتي ضمن قائمة الفرق العربية التي غادرت البطولة، فيما يبقى نادي الهلال السعودي هو الفريق العربي الوحيد، الذي واصل مشواره نحو الأدوار النهائية.وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الاقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

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الولايات المتحدة الأمريكية

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رياضة, كأس العالم للأندية, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الأهلي