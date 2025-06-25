المبالغ التي حصل عليها الأهلي والترجي بعد مغادرة بطولة كأس العالم للأندية

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بث مباشر.. أهم التطورات بعد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وإيران.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
نبض افريقيا
ترامب يُعلن عن اتفاق سلام بين الكونغو ورواندا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
11:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
12:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب هش
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل أنقذ ترامب إسرائيل من حرب استنزاف مع إيران بإعلان وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:49 GMT
11 د
من الملعب
إيطاليا تبحث عن المجد الضائع مع "غاتوزو".. وانتقادات مستمرة لمونديال الأندية
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
حزمة من الابتكارات التقنية الحديثة ستُطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2025
09:31 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
التنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط يثير الخلافات بين ليبيا واليونان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:03 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبيرة: دعوة "بريكس" لإخلاء الشرق الأوسط من النووي يعزز دورها في الأمن
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية وتأثيرها على منطقة الخليج والموقف الأمريكي من إيران عقب وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20250625/المبالغ-التي-حصل-عليها-الأهلي-والترجي-بعد-مغادرة-بطولة-كأس-العالم-للأندية-1102041330.html
المبالغ التي حصل عليها الأهلي والترجي بعد مغادرة بطولة كأس العالم للأندية
المبالغ التي حصل عليها الأهلي والترجي بعد مغادرة بطولة كأس العالم للأندية
سبوتنيك عربي
ودّع كل من النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي، بطولة كأس العالم للأندية رسميا، بعد مشاركتهما في دور المجموعات، التي فشلا خلالها في حجز بطاقة التأهل... 25.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-25T10:46+0000
2025-06-25T10:46+0000
مجتمع
رياضة
كأس العالم للأندية
الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الأهلي
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وخاض الأهلي 3 مباريات، حقق فيها تعادلين وخسر مواجهة واحدة، بينما سجل الترجي فوزا وحيدا على لوس أنجلوس الأمريكي، قبل أن يتلقى هزيمتين متتاليتين.وبحسب لوائح البطولة، يحصل كل ناد مشارك على مبلغ أساسي قدره 10 ملايين دولار، إضافة إلى مليوني دولار عن الفوز ومليون دولار عن كل تعادل.وحصل نادي الترجي التونسي على المبلغ ذاته أيضا بفضل حصوله على مكافأة الفوز في مباراة لوس أنجلوس، إضافة إلى المكافأة الأساسية.وانضم الأهلي والترجي إلى أندية الوداد المغربي والعين الإماراتي ضمن قائمة الفرق العربية التي غادرت البطولة، فيما يبقى نادي الهلال السعودي هو الفريق العربي الوحيد، الذي واصل مشواره نحو الأدوار النهائية.وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الاقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.
https://sarabic.ae/20250624/الأهلي-يودع-كأس-العالم-للأندية-ووسام-أبو-علي-يصنع-التاريخ-1102000128.html
https://sarabic.ae/20250623/7-فرق-تودع-كأس-العالم-للأندية-بعد-الجولة-الثانية-1101973280.html
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رياضة, كأس العالم للأندية, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الأهلي
رياضة, كأس العالم للأندية, الولايات المتحدة الأمريكية, نادي الأهلي

المبالغ التي حصل عليها الأهلي والترجي بعد مغادرة بطولة كأس العالم للأندية

10:46 GMT 25.06.2025
© AP Photoجماهير النادي الأهلي المصري
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2025
© AP Photo
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ودّع كل من النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي، بطولة كأس العالم للأندية رسميا، بعد مشاركتهما في دور المجموعات، التي فشلا خلالها في حجز بطاقة التأهل للأدوار التالية.
وخاض الأهلي 3 مباريات، حقق فيها تعادلين وخسر مواجهة واحدة، بينما سجل الترجي فوزا وحيدا على لوس أنجلوس الأمريكي، قبل أن يتلقى هزيمتين متتاليتين.
وسام أبو علي لاعب الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
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الأهلي يودع كأس العالم للأندية ووسام أبو علي يصنع التاريخ
أمس, 10:56 GMT
وبحسب لوائح البطولة، يحصل كل ناد مشارك على مبلغ أساسي قدره 10 ملايين دولار، إضافة إلى مليوني دولار عن الفوز ومليون دولار عن كل تعادل.
ويعني ذلك أن الأهلي المصري حصل على 12 مليون دولار بفضل تعادله في مباراتين.
وحصل نادي الترجي التونسي على المبلغ ذاته أيضا بفضل حصوله على مكافأة الفوز في مباراة لوس أنجلوس، إضافة إلى المكافأة الأساسية.
وانضم الأهلي والترجي إلى أندية الوداد المغربي والعين الإماراتي ضمن قائمة الفرق العربية التي غادرت البطولة، فيما يبقى نادي الهلال السعودي هو الفريق العربي الوحيد، الذي واصل مشواره نحو الأدوار النهائية.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
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7 فرق تودع كأس العالم للأندية بعد الجولة الثانية
23 يونيو, 14:48 GMT
وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الاقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.
النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.
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