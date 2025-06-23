https://sarabic.ae/20250623/7-فرق-تودع-كأس-العالم-للأندية-بعد-الجولة-الثانية-1101973280.html
7 فرق تودع كأس العالم للأندية بعد الجولة الثانية
7 فرق تودع كأس العالم للأندية بعد الجولة الثانية
سبوتنيك عربي
ودعت سبعة فرق رسميا منافسات كأس العالم للأندية 2025، وذلك قبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات المقررة مساء اليوم الاثنين. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T14:48+0000
2025-06-23T14:48+0000
2025-06-23T14:48+0000
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وكان من بين الفرق المغادرة اثنان من ممثلي العرب، هما الوداد المغربي والعين الإماراتي، واللذان تواجدا معاً في المجموعة السابعة التي شهدت خروجًا مزدوجًا مبكرًا.وتبقى آمال التأهل قائمة لثلاثة فرق عربية، وهي الأهلي والترجي التونسي والهلال السعودي، إذ يتعين على كل منهم الفوز في الجولة الأخيرة، مع انتظار نتائج أخرى لصالحهم لضمان بطاقة العبور إلى دور الـ16.وضمت قائمة الفرق التي خرجت رسميًا من البطولة: أوكلاند سيتي النيوزيلندي (ممثل أوقيانوسيا)، والوداد المغربي (أفريقيا)، وأوراوا ريد دياموندز الياباني (آسيا)، والعين الإماراتي (آسيا)، و أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (آسيا)، بالإضافة إلى لوس أنجلوس الأمريكي (أمريكا الشمالية)، وباتشوكا المكسيكي (أمريكا الشمالية)وتختتم منافسات دور المجموعات، فجر الجمعة المقبل، على أن تتحدد بعدها هوية المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الاقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.
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كأس العالم للأندية, رياضة, منوعات
كأس العالم للأندية, رياضة, منوعات
7 فرق تودع كأس العالم للأندية بعد الجولة الثانية
ودعت سبعة فرق رسميا منافسات كأس العالم للأندية 2025، وذلك قبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات المقررة مساء اليوم الاثنين.
وكان من بين الفرق المغادرة اثنان من ممثلي العرب، هما الوداد المغربي والعين الإماراتي، واللذان تواجدا معاً في المجموعة السابعة التي شهدت خروجًا مزدوجًا مبكرًا.
وتبقى آمال التأهل قائمة لثلاثة فرق عربية، وهي الأهلي والترجي التونسي والهلال السعودي، إذ يتعين على كل منهم الفوز في الجولة الأخيرة، مع انتظار نتائج أخرى لصالحهم لضمان بطاقة العبور إلى دور الـ16.
وضمت قائمة الفرق التي خرجت رسميًا من البطولة: أوكلاند سيتي النيوزيلندي (ممثل أوقيانوسيا)، والوداد المغربي (أفريقيا)، وأوراوا ريد دياموندز الياباني (آسيا)، والعين الإماراتي (آسيا)، و أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (آسيا)، بالإضافة إلى لوس أنجلوس الأمريكي (أمريكا الشمالية)، وباتشوكا المكسيكي (أمريكا الشمالية)
وتختتم منافسات دور المجموعات، فجر الجمعة المقبل، على أن تتحدد بعدها هوية المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.
وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الاقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.
النظام الجديد لكأس العالم للأندية
يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.