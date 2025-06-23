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إيران ترد على القصف الأمريكي ببدء عملية عسكرية ضد قاعدة العديد في قطر
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https://sarabic.ae/20250623/7-فرق-تودع-كأس-العالم-للأندية-بعد-الجولة-الثانية-1101973280.html
7 فرق تودع كأس العالم للأندية بعد الجولة الثانية
7 فرق تودع كأس العالم للأندية بعد الجولة الثانية
سبوتنيك عربي
ودعت سبعة فرق رسميا منافسات كأس العالم للأندية 2025، وذلك قبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات المقررة مساء اليوم الاثنين. 23.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-23T14:48+0000
2025-06-23T14:48+0000
مجتمع
كأس العالم للأندية
رياضة
منوعات
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وكان من بين الفرق المغادرة اثنان من ممثلي العرب، هما الوداد المغربي والعين الإماراتي، واللذان تواجدا معاً في المجموعة السابعة التي شهدت خروجًا مزدوجًا مبكرًا.وتبقى آمال التأهل قائمة لثلاثة فرق عربية، وهي الأهلي والترجي التونسي والهلال السعودي، إذ يتعين على كل منهم الفوز في الجولة الأخيرة، مع انتظار نتائج أخرى لصالحهم لضمان بطاقة العبور إلى دور الـ16.وضمت قائمة الفرق التي خرجت رسميًا من البطولة: أوكلاند سيتي النيوزيلندي (ممثل أوقيانوسيا)، والوداد المغربي (أفريقيا)، وأوراوا ريد دياموندز الياباني (آسيا)، والعين الإماراتي (آسيا)، و أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (آسيا)، بالإضافة إلى لوس أنجلوس الأمريكي (أمريكا الشمالية)، وباتشوكا المكسيكي (أمريكا الشمالية)وتختتم منافسات دور المجموعات، فجر الجمعة المقبل، على أن تتحدد بعدها هوية المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الاقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.
https://sarabic.ae/20250614/مهاجم-إنتر-ميلان-الإيطالي-يغيب-عن-كأس-العالم-للأندية-بسبب-حرب-إيران-وإسرائيل-1101666798.html
https://sarabic.ae/20250608/بالأسماء-10-فرق-تشارك-لأول-مرة-في-كأس-العالم-للأندية-1101461875.html
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كأس العالم للأندية, رياضة, منوعات
كأس العالم للأندية, رياضة, منوعات

7 فرق تودع كأس العالم للأندية بعد الجولة الثانية

14:48 GMT 23.06.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwellرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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ودعت سبعة فرق رسميا منافسات كأس العالم للأندية 2025، وذلك قبل انطلاق الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات المقررة مساء اليوم الاثنين.
وكان من بين الفرق المغادرة اثنان من ممثلي العرب، هما الوداد المغربي والعين الإماراتي، واللذان تواجدا معاً في المجموعة السابعة التي شهدت خروجًا مزدوجًا مبكرًا.
وتبقى آمال التأهل قائمة لثلاثة فرق عربية، وهي الأهلي والترجي التونسي والهلال السعودي، إذ يتعين على كل منهم الفوز في الجولة الأخيرة، مع انتظار نتائج أخرى لصالحهم لضمان بطاقة العبور إلى دور الـ16.
نادي ميلان يتوج بلقب كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على إنتر ميلان 3-2 على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2025
مهاجم إنتر ميلان الإيطالي يغيب عن كأس العالم للأندية بسبب حرب إيران وإسرائيل
14 يونيو, 19:53 GMT
وضمت قائمة الفرق التي خرجت رسميًا من البطولة: أوكلاند سيتي النيوزيلندي (ممثل أوقيانوسيا)، والوداد المغربي (أفريقيا)، وأوراوا ريد دياموندز الياباني (آسيا)، والعين الإماراتي (آسيا)، و أولسان هيونداي الكوري الجنوبي (آسيا)، بالإضافة إلى لوس أنجلوس الأمريكي (أمريكا الشمالية)، وباتشوكا المكسيكي (أمريكا الشمالية)
وتختتم منافسات دور المجموعات، فجر الجمعة المقبل، على أن تتحدد بعدها هوية المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.
نادي باريس سان جيرمان يتوج بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
مجتمع
بالأسماء.. 10 فرق تشارك لأول مرة في كأس العالم للأندية
8 يونيو, 20:44 GMT
وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الاقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.
النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.
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