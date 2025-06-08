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شؤون عسكرية
ما أسباب هذه الاندفاعة الأوروبية والتغير الكبير في اللهجة العسكرية؟ يجيب خبير
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عالم سبوتنيك
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09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250608/بالأسماء-10-فرق-تشارك-لأول-مرة-في-كأس-العالم-للأندية-1101461875.html
بالأسماء.. 10 فرق تشارك لأول مرة في كأس العالم للأندية
بالأسماء.. 10 فرق تشارك لأول مرة في كأس العالم للأندية
سبوتنيك عربي
تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، خلال الفترة بين 14 يونيو/ حزيران الحالي و13 يوليو/ تموز... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T20:44+0000
2025-06-08T20:44+0000
مجتمع
رياضة
كأس العالم للأندية
نادي باريس سان جيرمان
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ويشارك في البطولة 32 فريقا من مختلف القارات، وذلك بعد تغيير نظام البطولة التي ستشهد ظهور 10 فرق للمرة الأولى في تاريخها.وتشمل تلك الفرق إنتر ميامي ولوس أنجلوس من الولايات المتحدة وبوتافوغو من البرازيل، بالإضافة إلى أندية أوروبية بارزة مثل يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبنفيكا وبورتو البرتغاليين، إلى جانب بروسيا دورتموند الألماني وسالزبورغ النمساوي.وحصل لوس أنجلوس على بطاقة التأهل بعد الفوز بملحق فاصل أمام كلوب أمريكا المكسيكي، ليعوّض فريق ليون الذي تم استبعاده.كما يشارك إنتر ميامي ممثلا للبلد المضيف، فيما جاء تأهل بوتافوغو بعد فوزه بلقب كوبا ليبرتادوريس 2024.وتقام البطولة الجديدة كل 4 سنوات، ويشارك فيها أبطال القارات بين عامي 2021 و2024، إضافة إلى مقاعد إضافية لقارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية بحسب تصنيف الأندية، إلى جانب ممثل الدولة المضيفة، وأفضل ناد في تصنيف أوقيانوسيا.
https://sarabic.ae/20250607/كريستيانو-رونالدو-لن-أشارك-في-كأس-العالم-للأندية-1101415298.html
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رياضة, كأس العالم للأندية, نادي باريس سان جيرمان
رياضة, كأس العالم للأندية, نادي باريس سان جيرمان

بالأسماء.. 10 فرق تشارك لأول مرة في كأس العالم للأندية

20:44 GMT 08.06.2025
© AP Photo / Hussein Sayedنادي باريس سان جيرمان يتوج بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم
نادي باريس سان جيرمان يتوج بلقب بطل كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
© AP Photo / Hussein Sayed
تابعنا عبر
تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، خلال الفترة بين 14 يونيو/ حزيران الحالي و13 يوليو/ تموز المقبل.
ويشارك في البطولة 32 فريقا من مختلف القارات، وذلك بعد تغيير نظام البطولة التي ستشهد ظهور 10 فرق للمرة الأولى في تاريخها.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
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رونالدو: لن أشارك في كأس العالم للأندية
أمس, 11:06 GMT
وتشمل تلك الفرق إنتر ميامي ولوس أنجلوس من الولايات المتحدة وبوتافوغو من البرازيل، بالإضافة إلى أندية أوروبية بارزة مثل يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني وبنفيكا وبورتو البرتغاليين، إلى جانب بروسيا دورتموند الألماني وسالزبورغ النمساوي.
وحصل لوس أنجلوس على بطاقة التأهل بعد الفوز بملحق فاصل أمام كلوب أمريكا المكسيكي، ليعوّض فريق ليون الذي تم استبعاده.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2025
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أمس, 07:20 GMT
كما يشارك إنتر ميامي ممثلا للبلد المضيف، فيما جاء تأهل بوتافوغو بعد فوزه بلقب كوبا ليبرتادوريس 2024.
وتقام البطولة الجديدة كل 4 سنوات، ويشارك فيها أبطال القارات بين عامي 2021 و2024، إضافة إلى مقاعد إضافية لقارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية بحسب تصنيف الأندية، إلى جانب ممثل الدولة المضيفة، وأفضل ناد في تصنيف أوقيانوسيا.
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