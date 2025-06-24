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الأدمغة التي تخترع الألوان ولغز الطيور التي توجه نفسها
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
مصر تتحوط اقتصاديا في مواجهة التصعيد في الشرق الأوسط
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:03 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
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مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
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البرنامج المسائي
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لقاء سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20250624/الأهلي-يودع-كأس-العالم-للأندية-ووسام-أبو-علي-يصنع-التاريخ-1102000128.html
الأهلي يودع كأس العالم للأندية ووسام أبو علي يصنع التاريخ
الأهلي يودع كأس العالم للأندية ووسام أبو علي يصنع التاريخ
سبوتنيك عربي
ودّع النادي الأهلي المصري بطولة كأس العالم للأندية بعد تعادله المثير مع بورتو البرتغالي بنتيجة (4 - 4)، محتلًا المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين، عقب... 24.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-24T10:56+0000
2025-06-24T10:56+0000
مجتمع
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رياضة
كأس العالم للأندية
نادي الأهلي
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وقررالجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 18 يوما، بعد انتهاء المشاركة في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.ورغم الخروج المبكر، خطف مهاجم الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي، الأضواء بعد تسجيله "هاتريك" تاريخيا في مرمى بورتو، ليصبح أول لاعب عربي يحرز ثلاثية في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، وثاني لاعب عربي يسجل 3 أهداف متتالية في مباراة واحدة في تاريخ البطولة بعد الليبي حمدو الهوني، عام 2019.وسجل وسام أبو علي، أول ثلاثية في تاريخ الأهلي بكأس العالم للأندية، وأول ثلاثية مثالية في تاريخ المسابقات الرسمية بين القارات منذ عام 1960، حيث جاءت أهدافه في الدقائق 15 وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إضافة إلى ركلة جزاء في الدقيقة 51 من عمر المباراة.كما أصبح وسام أبو علي ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في شباك ناد أوروبي في تاريخ المنافسات القارية الرسمية، وسادس لاعب يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2000.وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.
https://sarabic.ae/20250609/مدرب-الأهلي-المصري-يطالب-بتعزيزات-جديدة-قبل-انطلاق-كأس-العالم-للأندية---1101502831.html
https://sarabic.ae/20250623/7-فرق-تودع-كأس-العالم-للأندية-بعد-الجولة-الثانية-1101973280.html
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أخبار العالم الآن, رياضة, كأس العالم للأندية, نادي الأهلي
أخبار العالم الآن, رياضة, كأس العالم للأندية, نادي الأهلي

الأهلي يودع كأس العالم للأندية ووسام أبو علي يصنع التاريخ

10:56 GMT 24.06.2025
© AP Photo / Hussein Sayedوسام أبو علي لاعب الأهلي المصري
وسام أبو علي لاعب الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Hussein Sayed
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ودّع النادي الأهلي المصري بطولة كأس العالم للأندية بعد تعادله المثير مع بورتو البرتغالي بنتيجة (4 - 4)، محتلًا المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين، عقب التعادل مع إنتر ميامي والخسارة من بالميراس.
وقررالجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 18 يوما، بعد انتهاء المشاركة في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
مجتمع
مدرب الأهلي المصري يطالب بتعزيزات جديدة قبل انطلاق كأس العالم للأندية
9 يونيو, 21:00 GMT
ورغم الخروج المبكر، خطف مهاجم الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي، الأضواء بعد تسجيله "هاتريك" تاريخيا في مرمى بورتو، ليصبح أول لاعب عربي يحرز ثلاثية في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، وثاني لاعب عربي يسجل 3 أهداف متتالية في مباراة واحدة في تاريخ البطولة بعد الليبي حمدو الهوني، عام 2019.
وسجل وسام أبو علي، أول ثلاثية في تاريخ الأهلي بكأس العالم للأندية، وأول ثلاثية مثالية في تاريخ المسابقات الرسمية بين القارات منذ عام 1960، حيث جاءت أهدافه في الدقائق 15 وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إضافة إلى ركلة جزاء في الدقيقة 51 من عمر المباراة.
كما أصبح وسام أبو علي ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في شباك ناد أوروبي في تاريخ المنافسات القارية الرسمية، وسادس لاعب يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2000.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2025
مجتمع
7 فرق تودع كأس العالم للأندية بعد الجولة الثانية
أمس, 14:48 GMT
وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.
ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الثمانية بالدور الأول إلى دور الـ16 في البطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الاقصائية حتى المباراة النهائية للمسابقة، التي تقام على ملعب "ميتلايف" بولاية "نيوجيرسي" في 13 يوليو المقبل.
النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.
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