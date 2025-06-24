https://sarabic.ae/20250624/الأهلي-يودع-كأس-العالم-للأندية-ووسام-أبو-علي-يصنع-التاريخ-1102000128.html

الأهلي يودع كأس العالم للأندية ووسام أبو علي يصنع التاريخ

الأهلي يودع كأس العالم للأندية ووسام أبو علي يصنع التاريخ

سبوتنيك عربي

ودّع النادي الأهلي المصري بطولة كأس العالم للأندية بعد تعادله المثير مع بورتو البرتغالي بنتيجة (4 - 4)، محتلًا المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين، عقب... 24.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-24T10:56+0000

2025-06-24T10:56+0000

2025-06-24T10:56+0000

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وقررالجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 18 يوما، بعد انتهاء المشاركة في البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.ورغم الخروج المبكر، خطف مهاجم الأهلي الفلسطيني وسام أبو علي، الأضواء بعد تسجيله "هاتريك" تاريخيا في مرمى بورتو، ليصبح أول لاعب عربي يحرز ثلاثية في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، وثاني لاعب عربي يسجل 3 أهداف متتالية في مباراة واحدة في تاريخ البطولة بعد الليبي حمدو الهوني، عام 2019.وسجل وسام أبو علي، أول ثلاثية في تاريخ الأهلي بكأس العالم للأندية، وأول ثلاثية مثالية في تاريخ المسابقات الرسمية بين القارات منذ عام 1960، حيث جاءت أهدافه في الدقائق 15 وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إضافة إلى ركلة جزاء في الدقيقة 51 من عمر المباراة.كما أصبح وسام أبو علي ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في شباك ناد أوروبي في تاريخ المنافسات القارية الرسمية، وسادس لاعب يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2000.وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات فى نسخته الأخيرة، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات تضم كلا منها 4 فرق، بينما سيتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ 16، حيث ستلعب المباريات بنظام الإقصاء المباشر حتى النهائي.النظام الجديد لكأس العالم للأندية يشهد مشاركة 32 ناديًا بصورة إجمالية، تم تقسيمها على النحو التالي، 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، بالإضافة إلى ستة أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.

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سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, رياضة, كأس العالم للأندية, نادي الأهلي